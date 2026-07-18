Portakal bahçelerinden yükselen bir intikam ve aşk hikayesi: Mercan Köşk’ten ilk afiş geldi!

Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'nin başrollerini paylaştığı dizinin afişi, narenciye bahçelerinin büyüleyici atmosferi ve güçlü görsel diliyle dikkat çekiyor. Karakterlerin arasındaki çekimi ve hikayenin merkezindeki sırlar zincirini estetik bir dille özetleyen afiş, yeni sezona dair merakı şimdiden zirveye taşıyor.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve ATV'den alınmıştır.) İki düşman aile arasında geçmişten gelen hesaplaşmaları, fedakarlıkları ve imkansız bir aşkın gölgesinde sınanan aile bağlarını konu alan 'Mercan Köşk', sürükleyici anlatımı ve etkileyici görüntüleriyle Eylül ayında atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.