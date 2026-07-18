6 faili meçhul daha çözüldü! İsim isim o dosyalar

BAKAN GÜRLEK: "ADALETİN HAFIZASI GÜÇLÜDÜR"

6 faili meçhulün aydınlatıldığını duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçların aydınlatılması ve faillerin adalet önüne çıkarılması için kararlılıkla çalıştıklarını vurguladı.

Bakan Gürlek, kurumlar arası güçlü bir koordinasyon sağlandığını belirterek şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; İçişleri Bakanlığımızla tam bir koordinasyon ve ilgili tüm kurumlarımızla güçlü bir eş güdüm hâlinde, faili meçhul suçların aydınlatılması ve faillerin adalet önüne çıkarılması için kararlılıkla çalışıyoruz."

Bakanlığın yürüttüğü titiz ve kapsamlı incelemeler neticesinde; Ali Sarıoğlu, Esra Aşık, Gültekin Yıldırım, Mehmet Ali Türkmen, Selbi Uyğur ve Yusuf Sayaner'in hayatını kaybettiği olayların tamamen aydınlatıldığını ifade eden Gürlek, adaletin zaman tanımadığını şu sözlerle dile getirdi:

"Vatandaşlarımız müsterih olsun. Adaletin hafızası güçlüdür. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, her dosyanın izini sonuna kadar sürecek; karanlıkta kalan olayları aydınlatmak için devletimizin bütün imkânlarını seferber edeceğiz."

Bakan Gürlek, acıları dinmeyen mağdur ailelerin yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Hiçbir cinayet unutulmayacak, hiçbir delil göz ardı edilmeyecek ve hiçbir fail geçen zamana güvenerek adaletten kaçamayacaktır." ifadelerini kullandı. Gürlek, çalışmalarda emeği geçen Cumhuriyet Başsavcılıklarına, emniyet ve jandarma teşkilatına, Adli Tıp Kurumuna ve BTK'ye şükranlarını sundu.

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