6 faili meçhul daha çözüldü! İsim isim o dosyalar
Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Balıkesir, Denizli, Hatay, Samsun ve İstanbul’da yıllardır karanlıkta kalan 6 cinayet dosyası teknolojik ve kriminal imkânlarla tamamen aydınlatıldı. DNA eşleştirmelerinden HTS kayıtlarına kadar titizlikle yürütülen soruşturmalar neticesinde, aralarında çocuk cinayetinin de bulunduğu dosyaların şüphelileri yakalanarak tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adaletin hafızasının güçlü olduğunu vurgulayarak, hiçbir failin geçen zamana güvenerek adaletten kaçamayacağını ifade etti.
Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalar, yıllar önce işlenen 6 cinayet dosyasındaki karanlığı aydınlattı. 2005-2016 yılları arasında farklı şehirlerde meydana gelen ve kamu vicdanını yaralayan olaylar; gelişen teknolojik imkânlar, DNA eşleştirmeleri, HTS kayıtları ve baz analizleri sayesinde çözüldü.
DOSYA DOSYA 6 CİNAYET
Yeniden açılan ve faili meçhul olmaktan çıkarılan 6 dosyanın detayları ve uygulanan teknik yöntemler şu şekilde kayıtlara geçti:
Balıkesir (21 Yıl Sonra): 21 yıl önce kundaklanan bir evde hayatını kaybeden çocuk Esra Aşık'ın dosyasında, daha önce hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilen şüpheli yönünden soruşturma yeniden açıldı. Gerçekleştirilen operasyonla bir şüpheli tutuklandı.
Denizli (20 Yıl Sonra): İş yerinde 11 yerinden bıçaklanarak öldürülen Mehmet Ali Türkmen'in dosyasında, tanıkların birbiriyle örtüşen yeni beyanları ve HTS kayıtları incelendi. Cinayeti işledikleri değerlendirilen iki şüpheli yakalanarak tutuklandı.
Samsun (19 Yıl Sonra): 19 yıl önce öldürülen Ali Sarıoğlu'nun dosyasında, soruşturmayı yanlış yönlendirmek amacıyla yapılan ihbarın kaynağı yıllar sonra tespit edildi. Teknik analizler ve yeni tanık beyanları doğrultusunda belirlenen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hatay (14 Yıl Sonra): 14 yıl önce kaybolan Selbi Uyğur'un öldürülmesine ilişkin alınan itiraflar üzerine kazı çalışmaları yapıldı. Bulunan insan kemiklerinin Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA incelemesinde Selbi Uyğur'a ait olduğu belirlendi ve adli işlemler başlatıldı.
İstanbul Bayrampaşa (12 Yıl Sonra): 12 yıl önce öldürülen Gültekin Yıldırım'ın dosyasında, olay yerindeki biyolojik bulgular gelişen teknolojiyle yeniden incelendi. Bir şüphelinin DNA profiliyle uyumlu çıkan bulgular, HTS kayıtlarıyla da desteklendi ve yakalanan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Fatih (10 Yıl Sonra): 10 yıl önce öldürülen Yusuf Sayaner'in dosyasında, yeniden yürütülen soruşturma kapsamında köşeye sıkışan şüpheli suçunu ikrar etti. Şüpheli, kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
BAKAN GÜRLEK: "ADALETİN HAFIZASI GÜÇLÜDÜR"
6 faili meçhulün aydınlatıldığını duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçların aydınlatılması ve faillerin adalet önüne çıkarılması için kararlılıkla çalıştıklarını vurguladı.
Bakan Gürlek, kurumlar arası güçlü bir koordinasyon sağlandığını belirterek şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; İçişleri Bakanlığımızla tam bir koordinasyon ve ilgili tüm kurumlarımızla güçlü bir eş güdüm hâlinde, faili meçhul suçların aydınlatılması ve faillerin adalet önüne çıkarılması için kararlılıkla çalışıyoruz."
Bakanlığın yürüttüğü titiz ve kapsamlı incelemeler neticesinde; Ali Sarıoğlu, Esra Aşık, Gültekin Yıldırım, Mehmet Ali Türkmen, Selbi Uyğur ve Yusuf Sayaner'in hayatını kaybettiği olayların tamamen aydınlatıldığını ifade eden Gürlek, adaletin zaman tanımadığını şu sözlerle dile getirdi:
"Vatandaşlarımız müsterih olsun. Adaletin hafızası güçlüdür. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, her dosyanın izini sonuna kadar sürecek; karanlıkta kalan olayları aydınlatmak için devletimizin bütün imkânlarını seferber edeceğiz."
Bakan Gürlek, acıları dinmeyen mağdur ailelerin yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Hiçbir cinayet unutulmayacak, hiçbir delil göz ardı edilmeyecek ve hiçbir fail geçen zamana güvenerek adaletten kaçamayacaktır." ifadelerini kullandı. Gürlek, çalışmalarda emeği geçen Cumhuriyet Başsavcılıklarına, emniyet ve jandarma teşkilatına, Adli Tıp Kurumuna ve BTK'ye şükranlarını sundu.