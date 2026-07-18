Kafelerde "gönüllü bahşiş" krizi: Kartla ödemede yüzde 10 stopaj engeli

PEKİ NE ÖNERİLİYOR?

Sektörün çatı örgütlerinden biri olan Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) son dönemde hem vatandaşın hem de çalışanlar arasında krize dönüşen bahşiş sorununu çözmek için bir formül öneriyor.

Dijital bahşiş sistemiyle ilgili yasal bir düzenlemenin hayata geçirilmesi gerektiği belirtilen modelle, kredi kartıyla gönüllü olarak bırakılan bahşişin tamamı kesintisiz şekilde çalışana aktarılabilecek.

Kartla ödeme alındığında oluşan yüzde 10'luk stopaj vergisini de işveren ve restoran üslenecek. Herhangi bir vergi kesintisi yapılmadan kredi kartından alınan bahşişin tamamı çalışanlara aktarılacak. Elektronik bahşişler, işveren tarafından açılacak ayrı bir banka hesabında toplanacak ve en geç ücret ödeme gününde çalışanlara dağıtılacak.

Bu hesapta toplanan tutarlar işveren tarafından başka bir amaçla kullanılamayacak. İşverenin borçları nedeniyle bu hesap herhangi bir şekilde hacze konu edilemeyecek. Elektronik bahşiş sisteminin kurulmasıyla ilgili maliyetler de yine işveren tarafından üstlenilecek. Bu sürecin denetim ve kontrolü de ilgili bakanlıklarca yapılacak.

KAYIT DIŞILIK ÖNLENECEK

Geçmişte servis ücreti uygulaması üzerinden KDV, Gelir Vergisi Stopajı ve SGK primleri gibi önemli kamu gelirleri elde edilmekteydi. Mevcut durumda bu gelirlerin tamamı ortadan kalkmış durumda. Dijital bahşiş sistemiyle tüm ödemelerin elektronik ortamda izlenebilir hâle geleceği, kayıt dışılığın azalacağı belirtiliyor.