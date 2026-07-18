Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında FETÖ’cü pilot Armağan’dan çelişkili savunma

ADİL ÖKSÜZ HATTI VE 152 İRTİBAT SORULDU

Ali Armağan'a yöneltilen bir diğer kritik soru ise FETÖ'nün firari sözde TSK imamı Adil Öksüz ile bağlantılı olduğu değerlendirilen operasyonel hat oldu.

Soruşturma makamları, "0550" ile biten operasyonel hat ile Adil Öksüz'ün kullandığı belirtilen hat arasında 21 Şubat 2012 ile 10 Şubat 2014 tarihleri arasında 152 irtibat kaydı bulunduğunu Armağan'a sordu.

Armağan ise bu hattın kendisiyle ilgisi olmadığını savundu. Eşi Şerife Armağan'ın kullandığı hattın kayınpederi Şükrü Ünal adına kayıtlı olduğunu belirten Armağan, "Benim 'patates hat' olarak tabir edilen hatla bağlantım yoktur." dedi.

Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'ı tanımadığını ileri süren Armağan, kendisine yöneltilen iddiaların kendi telefonu ile eşinin kullandığı telefonun aynı baz istasyonundan sinyal vermesinden kaynaklandığını savundu.

Buna karşın dosyada, operasyonel nitelikte olduğu değerlendirilen hat ile Adil Öksüz'ün kullandığı belirtilen hat arasında 152 irtibat kaydı bulunduğu ve söz konusu hattın Ali Armağan'ın ikamet ve görev yerleriyle uyumlu baz verdiği yönündeki tespitler şüpheliye soruldu.

Armağan ise bu tespitleri kabul etmedi.

EŞİNE DE ANKESÖR VE PARMAK İZİ SORULARI

Soruşturma kapsamında Şerife Armağan'ın ifadesinde de FETÖ irtibatı iddiaları, telefon kayıtları ve ev aramasında ele geçirilen materyaller gündeme geldi.

Şerife Armağan'a, babası Şükrü Ünal adına kayıtlı hattı kullanıp kullanmadığı soruldu. Armağan, babasının Almanya'da yaşadığını, Türkiye'ye geldiğinde kullandığı hattı Almanya'ya döndükten sonra kendisinin taşıdığını ve kapanmaması için hattı telefonunda bulundurduğunu söyledi.

Şerife Armağan'ın önce bazı hatları hatırlamadığını söylemesi, ardından babası adına kayıtlı hattı "muhtemelen kullanmış olabileceğini" belirtmesi dikkat çekti.

Soruşturma makamları ise söz konusu hatların farklı kurum kayıtlarında Şerife Armağan tarafından beyan edildiğine ilişkin tespitleri dosyaya koydu.

Şerife Armağan'a ayrıca Adil Öksüz ve Kemal Batmaz ile herhangi bir görüşmesi olup olmadığı da soruldu. Armağan, iki ismi yalnızca medyadan bildiğini, bu kişilerle tanışıklığı veya akrabalığı bulunmadığını söyledi.

Sorguda, Sakarya'da Adil Öksüz'ün kullandığı değerlendirilen adreste yapılan aramada ele geçirilen Fetullah Gülen kitabı üzerinde Şerife Armağan'a ait parmak izi bulunduğu iddiası da yöneltildi.

Armağan, Adil Öksüz ve Mehmet Sarıbal'ı tanımadığını, bu kişilerle hiçbir irtibatının bulunmadığını ileri sürdü.

Adil Öksüz'ü tanımadığını söyleyen Şerife Armağan'a, Öksüz'ün kullandığı değerlendirilen adreste bulunan kitapta parmak izinin tespit edildiği iddiasının sorulması, ifadedeki en kritik başlıklardan biri oldu.