Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında FETÖ’cü pilot Armağan’dan çelişkili savunma
Takvim.com.tr, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında tutuklanan emekli pilot Ali Armağan ile eşi Şerife Armağan’ın ifadelerine ulaştı. F-4 uçuşları, Adil Öksüz’le bağlantılı olduğu değerlendirilen hat ve 152 irtibat kaydı sorulan çiftin “hatırlamıyorum”, “tanımıyorum” ve “bilmiyorum” savunmaları, dosyadaki uçuş kayıtları, HTS analizleri, baz bilgileri ve parmak izi tespitleriyle çelişti.
Merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada tutuklanan emekli asker Ali Armağan ile eşi Şerife Armağan'ın ifadeleri dosyaya girdi.
Takvim.com.tr'nin ulaştığı ifade tutanaklarına göre Armağan'a, olay günü Malatya Erhaç'tan kalkan F-4 uçağıyla gerçekleştirilen uçuşlar, Kahramanmaraş semalarındaki TAKSAN iddiası, FETÖ'nün firari sözde TSK imamı Adil Öksüz ile irtibat kurduğu değerlendirilen operasyonel hat ve geçmiş HTS kayıtları soruldu.
Şerife Armağan'a ise babası adına kayıtlı hat, ankesör aramaları, Adil Öksüz'ün Sakarya'daki adresinde bulunan kitapta tespit edildiği belirtilen parmak izi ve ev aramasında ele geçirilen notlar yöneltildi.
Şüphelilerin birçok kritik soruya "hatırlamıyorum", "tanımıyorum" ve "bilmiyorum" şeklinde cevap vermesi; buna karşılık dosyada uçuş kayıtları, HTS analizleri, baz bilgileri ve ev aramasında ele geçirilen materyallerin bulunması dikkat çekti.
YAZICIOĞLU DOSYASINDA F-4 SORGUSU
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında, emekli asker Ali Armağan'ın ifadesi dosyanın en kritik başlıklarından biri oldu.
Armağan'a, 25 Mart 2009'da TC-HEK tescilli helikopterin Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki Karayakup sırtlarında kaza kırıma uğradığı saatlerde Malatya Erhaç'tan kalkan F-4 uçaklarının gerçekleştirdiği uçuşlar soruldu.
Soruşturma makamları, olay günü D721 çağrı adlı, HH721 iz numaralı ve 14.26-15.41 saatleri arasındaki uçuşta Ali Armağan ile Ahmet Turhan'ın; D720 çağrı adlı, HH720 iz numaralı ve 10.30-12.12 saatleri arasındaki uçuşta ise Ali Armağan ile Nihat Biçer'in yer aldığına ilişkin kayıtları gündeme getirdi.
Armağan ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek, "Ben kesinlikle F-16 pilotları ile Kahramanmaraş semalarında uçmadım. O saatlerde Sivas üzerinde önleme görevindeydim." dedi.
Olay günü helikopterin kırıma uğradığı sırada Sivas üzerinde uçuş yaptığını savunan Armağan, Genelkurmaydan gönderilen bilgilerin yanlış olduğunu ileri sürdü.
Ancak soruşturma makamlarının önüne koyduğu uçuş kayıtlarına rağmen Armağan'ın aynı gün gerçekleştirilen iki ayrı F-4 uçuşuna ilişkin sorulara "hatırlamıyorum" ve "kabul etmiyorum" ekseninde cevap vermesi, dosyadaki dikkat çekici çelişkiler arasında yer aldı.
"TAKSAN UÇUŞUNDA BULUNMADIM" DEDİ
Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de F-16 uçaklarıyla birlikte yapıldığı değerlendirilen TAKSAN uçuşu oldu.
Ali Armağan'a, F-16 pilotları Sedat Kılıçaslan ve Tezcan Kaymaz ile Kahramanmaraş üzerinde TAKSAN uçuşu yapıp yapmadığı soruldu. Armağan, bu isimleri tanımadığını, yalnızca Ahmet Turhan'ı Eskişehir'de aynı birlikte görev yapmaları nedeniyle bildiğini söyledi.
Armağan, "Benim yaptığım uçuş geri hizmet uçuşudur. TAKSAN uçuşunda bulunmadım." savunmasını yaptı.
F-4 uçağının bazı anlarda radardan kaybolmasına ilişkin değerlendirmeler karşısında ise radara yakalanmamanın, bölgenin dağlık yapısı ve alçak irtifa gibi teknik nedenlerle mümkün olabileceğini ifade etti.
Armağan'ın bir yandan Kahramanmaraş semalarında uçmadığını söylemesi, diğer yandan kendisine gösterilen uçuşun radardan kaybolmasına ilişkin teknik açıklamalar yapması, soruşturma dosyasında ayrıca değerlendirilen başlıklardan biri oldu.
Dosyada ifadesi bulunan Nihat Biçer de Ali Armağan ile keşif uçuşu yapmadıklarını savundu. Biçer, 172. Filo'nun F-4E eğitim filosu olduğunu, Malatya'da keşif görevlerinin 173. Filo tarafından yürütüldüğünü belirterek, "Ali Armağan ile keşif uçuşu yapmış olamayız." dedi.
ADİL ÖKSÜZ HATTI VE 152 İRTİBAT SORULDU
Ali Armağan'a yöneltilen bir diğer kritik soru ise FETÖ'nün firari sözde TSK imamı Adil Öksüz ile bağlantılı olduğu değerlendirilen operasyonel hat oldu.
Soruşturma makamları, "0550" ile biten operasyonel hat ile Adil Öksüz'ün kullandığı belirtilen hat arasında 21 Şubat 2012 ile 10 Şubat 2014 tarihleri arasında 152 irtibat kaydı bulunduğunu Armağan'a sordu.
Armağan ise bu hattın kendisiyle ilgisi olmadığını savundu. Eşi Şerife Armağan'ın kullandığı hattın kayınpederi Şükrü Ünal adına kayıtlı olduğunu belirten Armağan, "Benim 'patates hat' olarak tabir edilen hatla bağlantım yoktur." dedi.
Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'ı tanımadığını ileri süren Armağan, kendisine yöneltilen iddiaların kendi telefonu ile eşinin kullandığı telefonun aynı baz istasyonundan sinyal vermesinden kaynaklandığını savundu.
Buna karşın dosyada, operasyonel nitelikte olduğu değerlendirilen hat ile Adil Öksüz'ün kullandığı belirtilen hat arasında 152 irtibat kaydı bulunduğu ve söz konusu hattın Ali Armağan'ın ikamet ve görev yerleriyle uyumlu baz verdiği yönündeki tespitler şüpheliye soruldu.
Armağan ise bu tespitleri kabul etmedi.
EŞİNE DE ANKESÖR VE PARMAK İZİ SORULARI
Soruşturma kapsamında Şerife Armağan'ın ifadesinde de FETÖ irtibatı iddiaları, telefon kayıtları ve ev aramasında ele geçirilen materyaller gündeme geldi.
Şerife Armağan'a, babası Şükrü Ünal adına kayıtlı hattı kullanıp kullanmadığı soruldu. Armağan, babasının Almanya'da yaşadığını, Türkiye'ye geldiğinde kullandığı hattı Almanya'ya döndükten sonra kendisinin taşıdığını ve kapanmaması için hattı telefonunda bulundurduğunu söyledi.
Şerife Armağan'ın önce bazı hatları hatırlamadığını söylemesi, ardından babası adına kayıtlı hattı "muhtemelen kullanmış olabileceğini" belirtmesi dikkat çekti.
Soruşturma makamları ise söz konusu hatların farklı kurum kayıtlarında Şerife Armağan tarafından beyan edildiğine ilişkin tespitleri dosyaya koydu.
Şerife Armağan'a ayrıca Adil Öksüz ve Kemal Batmaz ile herhangi bir görüşmesi olup olmadığı da soruldu. Armağan, iki ismi yalnızca medyadan bildiğini, bu kişilerle tanışıklığı veya akrabalığı bulunmadığını söyledi.
Sorguda, Sakarya'da Adil Öksüz'ün kullandığı değerlendirilen adreste yapılan aramada ele geçirilen Fetullah Gülen kitabı üzerinde Şerife Armağan'a ait parmak izi bulunduğu iddiası da yöneltildi.
Armağan, Adil Öksüz ve Mehmet Sarıbal'ı tanımadığını, bu kişilerle hiçbir irtibatının bulunmadığını ileri sürdü.
Adil Öksüz'ü tanımadığını söyleyen Şerife Armağan'a, Öksüz'ün kullandığı değerlendirilen adreste bulunan kitapta parmak izinin tespit edildiği iddiasının sorulması, ifadedeki en kritik başlıklardan biri oldu.
EV ARAMASINDA ELE GEÇİRİLEN NOTLAR ŞÜPHELİLERE SORULDU
Şerife Armağan'a, ikametlerinde yapılan aramada ele geçirilen bazı notlar, isimler, telefon numaraları, IBAN bilgileri, "Hasbihal Macerası İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği" ibaresi ve çeşitli şahıslara ait isimler de soruldu.
Armağan, bu notların kendisine ait olmadığını, üzerlerinde yazılı isim ve numaraları bilmediğini söyledi.
"2004 yılı Hava Harp Akademisi giriş sınavını kazanan subaylar" başlıklı belge için ise belgenin muhtemelen eşine ait olduğunu, o dönem görev yaptığı kurumla bağlantılı olabileceğini belirtti.
Evde ele geçirilen çok sayıda not, isim, telefon ve IBAN bilgisine karşı Şerife Armağan'ın neredeyse tamamı için "bilmiyorum", "tanımıyorum" ve "bana ait değil" yanıtlarını vermesi de soruşturma dosyasındaki dikkat çekici savunma başlıkları arasında yer aldı.
Armağan'a ayrıca geçmiş yıllara ait ankesör ve büfe aramaları da soruldu. Şüpheli, bu aramaları kabul etmediğini, daha önce yargılandığını ve söz konusu süreçten sonra herhangi bir aranma kaydının bulunmadığını savundu.
Ancak soruşturma makamları, farklı tarihlerdeki ardışık arama ve baz kayıtlarını tek tek okuyarak Armağan'a sordu. Şüpheli ise kayıtların üzerinden uzun zaman geçtiğini belirterek aramaları kabul etmedi.
SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR
Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma; FETÖ bağlantısı, olay günü gerçekleştirilen askerî uçuşlar, HTS kayıtları, ankesör irtibatları ve teknik uçuş verileri üzerinden çok yönlü olarak derinleştiriliyor.
Ali Armağan ve Şerife Armağan, ifadelerinde üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.
Ancak dosyada yer alan uçuş kayıtları, HTS analizleri, geçmiş yargı kararları, tanık beyanları, ankesör kayıtları ve ev aramasında ele geçirilen materyallerin, şüphelilerin "hatırlamıyorum", "tanımıyorum" ve "bilmiyorum" şeklindeki savunmalarıyla birlikte değerlendirildiği öğrenildi.
Soruşturma kapsamında özellikle olay günü gerçekleştirilen askerî uçuşların niteliği, FETÖ'nün mahrem haberleşme yöntemleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen telefon kayıtları ve Armağan çiftinin beyanları arasındaki çelişkiler mercek altına alındı.