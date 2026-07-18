Eski Fenerbahçeli Edson Alvarez'e Benfica talip oldu! Jhon Duran'dan sonra 1 eski Fenerbahçeli daha
Fenerbahçe'deki kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından West Ham United'a dönen Edson Alvarez'e ilgi büyüyor. Köln'ün ardından Benfica da Meksikalı orta saha oyuncusunu transfer listesine aldı. Portekiz kulübü, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Jhon Duran ile de anlaşma sağladı.
Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giydikten sonra West Ham United'a dönen Edson Alvarez'in geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
İngiliz ekibinin kadrosunda yer alan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Avrupa'dan önemli kulüplerin radarına girmeye devam ediyor.
BENFICA DA DEVREYE GİRDİ
Sky'da yer alan habere göre, Almanya Bundesliga temsilcisi Köln'ün uzun süredir takip ettiği Edson Alvarez için Portekiz devi Benfica da harekete geçti. Benfica'nın deneyimli futbolcu için transfer girişiminde bulunmaya hazırlandığı aktarıldı.
Haberde, Köln'ün mevcut şartlarda Alvarez'in bonservis ve maaş maliyetini karşılamakta zorlandığı, bu nedenle Benfica'nın West Ham United'a sunacağı teklifin sürecin seyrini belirleyebileceği ifade edildi.
Portekiz kulübü, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Jhon Duran ile de anlaşma sağladı.
FENERBAHÇE'DE 18 MAÇA ÇIKTI
Geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla kiralık olarak görev yapan Edson Alvarez, sarı-lacivertli ekipte 18 resmi maçta süre aldı.
Meksikalı orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 1 asist üretirken, sezonun tamamlanmasının ardından West Ham United'a geri döndü.
West Ham'ın oyuncuyla ilgili kararının, Benfica ve diğer taliplerden gelecek resmi tekliflerin ardından netleşmesi bekleniyor.