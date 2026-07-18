Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giydikten sonra West Ham United'a dönen Edson Alvarez'in geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Edson Alvarez

BENFICA DA DEVREYE GİRDİ

Sky'da yer alan habere göre, Almanya Bundesliga temsilcisi Köln'ün uzun süredir takip ettiği Edson Alvarez için Portekiz devi Benfica da harekete geçti. Benfica'nın deneyimli futbolcu için transfer girişiminde bulunmaya hazırlandığı aktarıldı.

Haberde, Köln'ün mevcut şartlarda Alvarez'in bonservis ve maaş maliyetini karşılamakta zorlandığı, bu nedenle Benfica'nın West Ham United'a sunacağı teklifin sürecin seyrini belirleyebileceği ifade edildi.

Portekiz kulübü, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Jhon Duran ile de anlaşma sağladı.