Ece Güner’in kardeşi gözaltına alındı: 400 bin euro transfer iddiası
“Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ece Güner’in kardeşi Özgür Güner, yurt dışına yüksek miktarda para transfer etmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alındı. Güner’in hesaplarına MASAK tarafından bloke konulduğu öğrenildi.
"Ahbaplar Suç Örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner'in, bugün yurt dışına para çıkarmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.
2 SAATTE 400 BİN EURO TRANSFER İDDİASI
Edinilen bilgilere göre Özgür Güner'in, yaklaşık 2 saat içerisinde toplam 400 bin euroyu CCF Paris Bank'a transfer ettiği belirlendi.
Para transferinin ardından Güner'in yurt dışına çıkmak üzere uçak bileti aldığı da tespit edildi.
MASAK HESAPLARA BLOKE KOYDU
Şüpheli para hareketlerinin belirlenmesi üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından Güner'in hesaplarına bloke konulduğu kaydedildi.
Yürütülen işlemler kapsamında Özgür Güner'in gözaltına alındığı, soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.