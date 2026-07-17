N'Golo Kante'den milli takım kararı! Dünya Kupası sonrası veda iddiası

Fransız basınında yer alan haberlere göre deneyimli orta saha, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından Fransa Milli Takımı'na veda etmeyi planlıyor. Henüz resmi bir doğrulama yapılmazken, Kante'nin kararını turnuva sonrasında açıklayacağı öne sürüldü.

Fransa Milli Takımı'nın tecrübeli oyuncusu N'Golo Kante'nin milli takım kariyeriyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

2016 yılında Fransa A Milli Takımı'nda forma giymeye başlayan Kante, kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Başarılı orta saha, Fransa'nın 2018 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan kadrosunda önemli rol üstlenirken, 2022 Katar Dünya Kupası'nı ise yaşadığı sakatlık nedeniyle kaçırdı.

N'Golo Kante

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Kante'nin milli takım kariyerini sonlandıracağı yönündeki iddialar Fransız basınında geniş yer bulurken, oyuncudan ya da Fransa Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

İddiaya göre tecrübeli futbolcu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından kararını kamuoyuyla paylaşacak.

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