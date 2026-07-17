İstanbul’da ulaşıma bir zam daha: Tam bilet, öğrenci ve Mavi Kart kaç TL oldu?

"AK PARTİ VE CUMHUR İTTİFAKI OLARAK MUHALEFET ŞERHİMİZİ KOYUYORUZ"

Gündem maddesi görüşmeleri sırasında söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi ve Tarife Komisyonu Üyesi Meryem Karaköse, toplu ulaşıma şubat ayında zam geldiğini ama aradan dört ay geçtikten sonra tekrardan zam dosyasının gündeme geldiğini söyledi.

Toplu ulaşıma şubat ayında Türkiye'deki ekonomik şartların çok üzerinde zam yapıldığını dile getiren Karaköse, şöyle konuştu:

"Şimdi tekrar bir zam geliyor. Dört ayda bir zam yapmak artık alışkanlık haline geldi. Burada her zaman söylediğimiz gibi öngörülebilirliği göz önüne alarak ve ekonomik şartları suiistimal etmeden bu tarifelerin hakkıyla yapılması noktasında tavsiyelerimiz ve önerilerimiz var.

Ekonomik şartlar göz önünde bulundurulacaksa, yine İzmir ve Ankara gibi sizlerin yönettiği illerde bu ücretler 35 liradan yapılabiliyor. Mazot fiyatları, ekonomik şartlar, enflasyon veya personel giderleri her yerde aynı.

Bu tip artışların dört ayda bir olması ve bütün yükün vatandaşın üzerine bırakılmasına itirazımız olduğundan, bu artışa AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak muhalefet şerhimizi koyduğumuzu ifade etmek istiyorum. İnşallah bu zamlar bir dahaki dönemde tekrar gelmez, yılda bir kere, öngörülerek ve hesaplar yapılarak yapılır."

CHP'li Meclis Üyesi ve Tarife Komisyonu Üyesi Mustafa Karaoğlu ise Karaköse'nin söylediklerine katılmanın mümkün olmadığını söyledi.

Sürekli değişen ekonomik koşullardan bahseden Karaoğlu, köprülere, otoyollara, motorine ve dövize yapılan zamlara değinerek teklifin komisyondan geldiği şekliyle onaylanmasını istedi.

AK Parti ve CHP Meclis üyeleri arasında yaşanan tartışmaların ardından oylamaya geçildi.