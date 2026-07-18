Evlenecek gençlere çeyiz desteği: Temmuz zammıyla en düşük ödeme 141 bin TL'yi aşacak
Evlenen kız çocuklarının yardımına 24 maaşlık toplu ödeme yetişiyor. Temmuzda artan aylıklar evlilik hazırlığı yapanların alacağı çeyiz desteğini yükseltirken, taban aylık zammı da ödemeye yansıyacak.
Ülkemizde evlenecek gençlere pek çok destek sağlanıyor. Son dönemde bu desteklerin başında 200- 250 bin lira kredi desteği içeren Aile ve Gençlik Fonu gelirken, bir diğerini de çeyiz yardımı oluşturuyor. SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı alan kız çocuklarına 24 maaş tutarında çeyiz yardımı, diğer adıyla evlenme ödeneği imkanı sunuluyor.
Vefat eden memurların aylıklarını alan yakınları için ise 12 maaş tutarındaki evlenme ikramiyesi devreye giriyor. Üstelik temmuz ayıyla birlikte artan maaşlar bu ödemeleri de yükseltti.
NASIL ALINACAK?
SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı alan kız çocuklarının yararlandığı evlenme ödeneği ile ilgili soruların yanıtları şöyle..
Kimler yararlanıyor, yaş sınırı var mı? Ölüm aylığı alan kız çocukları evlendikleri takdirde bu ödeneği alabiliyor. Burada yaşa bakılmıyor. Evlenmesi ve evlendiği sırada aylığın ödeniyor olması yeterli sayılıyor.
Ne kadar para ödeniyor? Bu paranın miktarını ölüm aylığı belirliyor. Evlenme ödeneği 24 maaşın toplamından oluşuyor. Ek ödemeler varsa bunlar hariç tutuluyor. Bu aydan itibaren evlenenlere verilecek çeyiz desteği de arttı. Bunun nedeni ise temmuz ayında aylıkların yüzde 17.76 zamlanması. Ayrıca taban aylık artışı da en düşük ödemeyi yükseltecek. 23 bin 552 lira olan taban aylık düzenlemesiyle yüzde 25 hissesi olan çocuğun en düşük ölüm aylığı 5 bin liradan 5 bin 888 liraya çıkacak. Buna göre en düşük ödeme 120 bin liradan 141 bin 312 liraya yükselecek.
Her evlenen bu ödemeyi alabiliyor mu? Bu yardımdan yararlanmak için evlenmek ve evlendiği sırada aylık almaya devam ediyor olmak yeterli oluyor. Ayrıca evlendikten sonra belgelerle Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yazılı olarak başvurmak da gerekiyor.
MEMUR YAKININA 12 MAAŞ İKRAMİYE
Memurlar için ise farklı bir uygulama bulunuyor. Bu fark desteğin kapsamında ve tutarında ortaya çıkıyor. Evlenme ikramiyesi adı altında 12 aylık tutarında ödeme yapılırken, dul eş için de ödeme imkanı bulunuyor. Kız çocuklarının yanı sıra dul memur eşe de evlenmesi halinde 12 aylık çeyiz ikramiyesi ödeniyor. Ayrıca anne oğlundan veya kızından dolayı Emekli Sandığı'ndan aylık alıyorsa, evlenmesi halinde yine maaşının 12 katı kadar çeyiz yardımı sağlanıyor.
SÜREYİ KAÇIRMAYIN
Başvuru için süre var mı? 5 yıllık bir hak düşürücü süre var.
Hem ödenek hem maaş alınır mı? Evlenince aylık kesilip, yerine 2 yıllık maaş peşin veriliyor. Evlilik sürerken maaş olmuyor. Eğer evlilik 2 yıldan önce biterse yeniden maaş için 2 yılın dolması bekleniyor.
İkinci evlilikte verilir mi? Evlenme ödeneği bir kez alınabiliyor
AYLIĞA GÖRE NE KADAR ÖDENECEK?
SSK VE BAĞ-KUR ALANLAR İÇİN:
|Ölüm aylığı
|Çeyiz yardımı
|5.888
|141.312
|6.000
|144.000
|6.500
|156.000
|7.000
|168.000
|8.000
|192.000
|9.000
|216.000
|10.000
|240.000
|15.000
|360.000
|20.000
|480.000
|25.000
|600.000
|30.000
|720.000