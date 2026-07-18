Evlenecek gençlere çeyiz desteği: Temmuz zammıyla en düşük ödeme 141 bin TL'yi aşacak

Ülkemizde evlenecek gençlere pek çok destek sağlanıyor. Son dönemde bu desteklerin başında 200- 250 bin lira kredi desteği içeren Aile ve Gençlik Fonu gelirken, bir diğerini de çeyiz yardımı oluşturuyor. SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı alan kız çocuklarına 24 maaş tutarında çeyiz yardımı, diğer adıyla evlenme ödeneği imkanı sunuluyor.

Kimler yararlanıyor, yaş sınırı var mı? Ölüm aylığı alan kız çocukları evlendikleri takdirde bu ödeneği alabiliyor. Burada yaşa bakılmıyor. Evlenmesi ve evlendiği sırada aylığın ödeniyor olması yeterli sayılıyor.

Ne kadar para ödeniyor? Bu paranın miktarını ölüm aylığı belirliyor. Evlenme ödeneği 24 maaşın toplamından oluşuyor. Ek ödemeler varsa bunlar hariç tutuluyor. Bu aydan itibaren evlenenlere verilecek çeyiz desteği de arttı. Bunun nedeni ise temmuz ayında aylıkların yüzde 17.76 zamlanması. Ayrıca taban aylık artışı da en düşük ödemeyi yükseltecek. 23 bin 552 lira olan taban aylık düzenlemesiyle yüzde 25 hissesi olan çocuğun en düşük ölüm aylığı 5 bin liradan 5 bin 888 liraya çıkacak. Buna göre en düşük ödeme 120 bin liradan 141 bin 312 liraya yükselecek.

Her evlenen bu ödemeyi alabiliyor mu? Bu yardımdan yararlanmak için evlenmek ve evlendiği sırada aylık almaya devam ediyor olmak yeterli oluyor. Ayrıca evlendikten sonra belgelerle Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yazılı olarak başvurmak da gerekiyor.