Bakanlıktan motosiklet kazalarına karşı yeni eylem planı

Trafik ışıklarında motosikletlere özel bekleme alanları oluşturulacak.

TRAFİK IŞIKLARINDA MOTOSİKLETLER İÇİN BEKLEME ALANI

Eylem planının öncelikli çalışma alanlarından birini, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin özellikle kavşaklarda diğer araç sürücüleri tarafından daha kolay fark edilmesi oluşturuyor.

Bu kapsamda, motosikletlerin araçların arasında sıkışmasını ve araçların sağa veya sola dönüşleri sırasında meydana gelebilecek çarpışmaları önlemek amacıyla trafik yoğunluğunun yüksek olduğu kavşaklarda motosikletler için özel bekleme alanları oluşturulması araştırılacak.

Trafik ışıklarında diğer araçların önünde yer alması planlanan "motosiklet rezerv alanları" ile motosiklet sürücülerinin daha görünür hale getirilmesi ve ışık değişiminde güvenli ve düzenli kalkış yapılması hedefleniyor. Araştırmaların ardından uygulamaya yönelik rehber hazırlanacak.