Galatasaray'da Lemina krizinde ipler gerildi! Ayrılık ihtimali güçlendi
Galatasaray ile yeni sözleşme görüşmeleri uzayan Mario Lemina'nın imza parası talebi pazarlıkları çıkmaza soktu. Sarı-kırmızılı yönetim geri adım atmazken, orta saha için alternatif isimler üzerinde çalışmalara başladı.
Galatasaray'da yeni sezon öncesi Mario Lemina ile yürütülen sözleşme görüşmeleri kritik bir aşamaya geldi.
Teknik direktör Okan Buruk'un kısa süre içinde anlaşmanın tamamlanmasını beklediğini ifade ettiği Gabonlu futbolcunun son talepleri, taraflar arasında anlaşmazlığa neden oldu.
Daha önce yıllık 3,5 milyon euro ücret karşılığında 1+1 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varan taraflar, imza parası konusunda uzlaşma sağlayamadı.
İMZA PARASI TALEBİ KRİZE NEDEN OLDU
32 yaşındaki orta saha oyuncusunun yaklaşık 2 milyon euro imza parası talep etmesi üzerine Galatasaray yönetimi bu isteğe olumlu yaklaşmadı.
Yönetim, beklenmedik talep sonrası görüşmeleri yeniden değerlendirmeye aldı. Lemina'nın talebinden geri adım atmaması halinde müzakerelerin durdurulması ve yolların ayrılması seçeneğinin masada olduğu öğrenildi.
Teknik direktör Okan Buruk'un tecrübeli futbolcunun takımda kalmasını istediği ancak yönetimin mali şartlar konusunda taviz vermeyi düşünmediği belirtildi.
ALTERNATİF ARAYIŞI BAŞLADI
Ümraniyespor ile oynanan hazırlık karşılaşmasının ardından konuşan Okan Buruk, Lemina'nın durumunun henüz netleşmediğini ve görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.
Yaşanan gelişmelerin ardından Galatasaray'ın orta saha transferi için alternatif isimler üzerinde çalışmalara başladığı öğrenildi.
Yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamadığı için sezon öncesi kamp çalışmalarına katılmayan ve bireysel antrenmanlarını sürdüren Lemina'ya Türkiye'den büyük bir kulübün de teklif yaptığı öne sürüldü.
Gabonlu futbolcu, geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 41 resmi maçta görev alırken 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.