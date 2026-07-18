Galatasaray'da Lemina krizinde ipler gerildi! Ayrılık ihtimali güçlendi

Mario Lemina

Yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamadığı için sezon öncesi kamp çalışmalarına katılmayan ve bireysel antrenmanlarını sürdüren Lemina'ya Türkiye'den büyük bir kulübün de teklif yaptığı öne sürüldü.

Gabonlu futbolcu, geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 41 resmi maçta görev alırken 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Galatasaray