Tutuklu Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi: Haluk Levent telefonla talimat veriyordu! Bahis yazışmaları ortaya çıktı

"BEN HALUK LEVENT'İN SÖYLEDİĞİ İŞLEMLERİ YAPARDIM"

Çelik ifadesinin devamında, "Benim hesaplarımı Haluk Levent kendisi kullanmazdı. Yapılacak işlemleri bana söylerdi ben yapardım. Bana sürekli telefonla talimat veriyordu. Ben de söylediklerini yapıyordum. Mesela borsada işlem yapıyordum bana şu kadar parayı hesabına yatır diyordu. Ardından kendisi uygulamadan borsa oynuyordu.

Ben bu kısma karışmıyordum. Ancak bahis sitesi hesabına para yatırmak için banka hesabının da sizin adınıza olması şarttır. O yüzden bir bahis sitesinde benim adıma bir hesap açılmıştır.

Bana genellikle şu maçlara kupon yap diye yazıyordu ben de dediği şekilde oynuyordum. Bazen kendisi benim bahis sitesi hesabıma girip oynardı ama uğraşmak istemediği için hep bana söylerdi. Gerçekten de söylendiği miktarlar kadar para kaybettik." ifadelerini kullandı.