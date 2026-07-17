Tutuklu Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi: Haluk Levent telefonla talimat veriyordu! Bahis yazışmaları ortaya çıktı
Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan kurucu üyelerden Alper Çelik'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirten Çelik, Haluk Levent'in kendisine telefonla talimat verdiğini, borsa ve bahis işlemlerini onun yönlendirmesiyle gerçekleştirdiğini öne sürdü. MASAK raporunda ise Çelik'in yüz milyonlarca liralık para trafiği ile 190 milyon TL'yi aşan bahis kuponu hareketine ilişkin tespitlere yer verildi. Ayrıca Haluk Levent ile arasında geçen bahis mesajlaşmaları da ortaya çıktı.
Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği adına toplanan bağışların, şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin bir yeni gelişme daha yaşandı.
ALPER ÇELİK TUTUKLANDI
Bu kapsamda derneğin kurucularından olan ve hakkında gözaltı kararı bulunan Alper Çelik, noterde işlem yaparken yakalandı. Çelik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alper Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: HALUK LEVENT TELEFONLA TALİMAT VERİYORDU
Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaş'ta bir noterde işlem yaptığı sırada gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Alper Çelik'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Savcılık ifadesinde etkin pişmanlık hükmünden faydalanmak istediğini belirten Çelik, "Etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum. Ben paraların nereden geldiğini bilmem." ifadelerini kullandı.
"BEN HALUK LEVENT'İN SÖYLEDİĞİ İŞLEMLERİ YAPARDIM"
Çelik ifadesinin devamında, "Benim hesaplarımı Haluk Levent kendisi kullanmazdı. Yapılacak işlemleri bana söylerdi ben yapardım. Bana sürekli telefonla talimat veriyordu. Ben de söylediklerini yapıyordum. Mesela borsada işlem yapıyordum bana şu kadar parayı hesabına yatır diyordu. Ardından kendisi uygulamadan borsa oynuyordu.
Ben bu kısma karışmıyordum. Ancak bahis sitesi hesabına para yatırmak için banka hesabının da sizin adınıza olması şarttır. O yüzden bir bahis sitesinde benim adıma bir hesap açılmıştır.
Bana genellikle şu maçlara kupon yap diye yazıyordu ben de dediği şekilde oynuyordum. Bazen kendisi benim bahis sitesi hesabıma girip oynardı ama uğraşmak istemediği için hep bana söylerdi. Gerçekten de söylendiği miktarlar kadar para kaybettik." ifadelerini kullandı.
"BEN SÖZ KONUSU PARALARIN NEREDEN GELDİĞİNİ BİLMEM"
Paraların nereden geldiğini bilmediğini belirten Çelik, "Beni zaman zaman Kapalıçarşı'da bir dövizciye gönderiyordu, döviz ve TL aldırıyordu, bunları daha sonra kullandığı hesaplara yatırıp bahis, borsa ödemeleri yapıyordu.
Bu paraların nereden geldiğini bilmiyorum. Bana bir kaç isim söylüyordu bende bu isimlerden parayı alıp söylediği hesaplara kendim bankadan yatırıyordum. Bazen elden olarak kendisine teslim ediyordum. Ben paraların nereden geldiğini bilmem." dedi.
'BEN DE MADDİ VE MANEVİ ZARARA UĞRADIM'
Mağdur ve suçsuz olduğunu söyleyen Çelik, "Aklıma gelen başka şeyler olursa seve seve yardımcı olmak isterim. Ben de maddi manevi zarara uğradım. Mağdurum ve suçsuzum. Diyeceklerim bunlardan ibarettir." ifadelerini kullandı.
HALUK LEVENT İLE BAHİS YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Ahbaplar Suç Örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent ile derneğin kurucu üyelerinden Alper Çelik ile bahis içerikli whatsapp yazışmaları ortaya çıktı.
500 BİN TL TUTARLI KUPONLAR
"Ahbaplar Suç Örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent-Alper Çelik arasındaki yazışmalarda tek seferde 500 bin TL tutarlı kuponlar oynandığı görüldü
2020'NİN İLK ÇEYREĞİNDE OLAĞAN DIŞI ARTIŞ
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu'nca (MASAK) hazırlanan raporda, Alper Çelik hakkında yapılan değerlendirmede hesap hareketleri incelendiğinde, işlemlerinin 2020 yılı ilk çeyreğinde hayatın olağan akışına aykırı şekilde arttığı, bu artışın 2024 yılı son çeyreğine kadar devam ettiği belirtildi.
ÇELİK'İN PARA TRAFİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Çelik'in hesap hareketleri incelendiğinde 379 işlemde toplam 19 milyon 566 bin 288 TL nakit yatırma işlemi gerçekleştirildiği, 966 işlemde toplam 4 milyon 881 bin 769 TL nakit çekme işlemi gerçekleştirildiği belirtildi.
Çelik'in 8 bin 256 işlemde toplam 759 milyon 428 bin 618 TL havale/eft transferleri aldığı, 11 bin 579 işlemde toplam 666 milyon 253 bin 180 TL havale/eft transferleri gönderdiği raporda kaydedildi.
Döviz cinsinden yapılan değerlendirmede, 207 milyon 744 bin 58 dolar para girişi ve 45 milyon 700 bin 31 dolar para çıkışı olduğu değerlendirildi.
TRANSFER AÇIKLAMALARI: "AHBAP İÇİN BORÇ"
Çelik'in aldığı para transferlerinin işlem açıklamalarında "borç ödeme, 34czr022 bedeli, borç iade, borç, geri ödemeli borç, 34gzu078 aracın alım bedeli, zafer yay adına borç verdim, borç bedeli, ödünç para, ödünç para iadesi, hlk için borç, ahbap faaliyetleri icin borç, ahbap, ahbap borç, borç veriyorum, haluk için borç" ifadelerinin yer aldığı ya da boş bırakıldığı ifade edildi.
190 MİLYON 270 BİN KUPON
Öte yandan D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş. ile yapılan şifahi görüşmede 190 milyon 270 bin TL kupon yaptığı ve kaybettiği bilgisine raporda yer verildi.