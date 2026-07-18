Galatasaray'da 4 futbolcu kadro dışı! TFF'ye bildirilmedi
Galatasaray, TFF'ye sunduğu oyuncu listesinde Victor Nelsson, Elias Jelert, Halil Dervişoğlu ve Metehan Baltacı'ya yer vermedi. Sarı-kırmızılı yönetimin yeni sezon planlamasında yer almayan dört ismin transfer döneminde takımdan ayrılması öngörülüyor.
Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılı kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu'na teslim ettiği oyuncu listesinde Victor Nelsson, Elias Jelert, Halil Dervişoğlu ve Metehan Baltacı'yı dahil etmedi.
Bu karar, dört futbolcunun da teknik ekibin gelecek sezon planları arasında yer almadığını ortaya koydu.
KADRO PLANLAMASI NETLEŞTİ
TFF'ye sunulan listede yer almayan isimler arasında Victor Nelsson, Elias Jelert, Halil Dervişoğlu ve Metehan Baltacı bulunuyor.
Yönetimin, kadro yapılanması kapsamında bu oyuncularla yollarını ayırmayı hedeflediği öğrenildi.
Böylece Galatasaray, yaz transfer döneminde hem kadrosunda hem de yabancı oyuncu kontenjanında önemli bir değişime gitmeye hazırlanıyor.
AYRILIK BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ
Victor Nelsson, Elias Jelert ve Halil Dervişoğlu geçen sezonu kiralık olarak farklı takımlarda geçirmişti.
TFF'ye bildirilen kadroda bu üç oyuncunun yanı sıra Metehan Baltacı'nın da yer almaması, ayrılık ihtimalini güçlendirdi.
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde dört futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirmesi ve transfer süreci tamamlanmadan önce oyuncuların yeni takımlarının netleşmesi bekleniyor.