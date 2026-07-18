Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu'na teslim ettiği oyuncu listesinde Victor Nelsson, Elias Jelert, Halil Dervişoğlu ve Metehan Baltacı'yı dahil etmedi. Bu karar, dört futbolcunun da teknik ekibin gelecek sezon planları arasında yer almadığını ortaya koydu.

Metehan Baltacı

KADRO PLANLAMASI NETLEŞTİ TFF'ye sunulan listede yer almayan isimler arasında Victor Nelsson, Elias Jelert, Halil Dervişoğlu ve Metehan Baltacı bulunuyor. Yönetimin, kadro yapılanması kapsamında bu oyuncularla yollarını ayırmayı hedeflediği öğrenildi. Böylece Galatasaray, yaz transfer döneminde hem kadrosunda hem de yabancı oyuncu kontenjanında önemli bir değişime gitmeye hazırlanıyor.