Irak ile ABD arasında 48 imza! Bir de Suriye hamlesi

Irak ile ABD'nin kamu ve özel sektör kuruluşları arasında petrol, enerji, teknoloji, finans, tarım, eğitim ve ilaç başta olmak üzere çeşitli alanlarda 48 anlaşma, mutabakat zaptı ve ortaklık deklarasyonu imzalandı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin hazır bulunmasıyla ABD'de imzalanan anlaşmalar iki ülke arasındaki ekonomik ve mali işbirliğini güçlendirmeyi, ilişkileri daha ileri bir seviyeye taşımayı ve karşılıklı fayda sağlayacak yeni bir ortaklık zemini oluşturmayı amaçlıyor.

Anlaşmalar kapsamında Irak Petrol ve Elektrik Bakanlıkları ile bağlı şirketleri, ExxonMobil, KBR, GE Vernova, Shell ve Halliburton gibi ABD'li şirketlerle çeşitli işbirliği ve ortaklık anlaşmaları imzaladı.

Ayrıca Starlink ile Irak İletişim ve Medya Komisyonu (CMC) arasında işbirliği anlaşması da yapıldı.