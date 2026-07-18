Irak ile ABD arasında 48 imza! Bir de Suriye hamlesi
Irak ile ABD arasında petrol, enerji, teknoloji ve finans gibi kritik sektörleri kapsayan 48 ekonomik işbirliği anlaşması Washington'da imzalandı. Öte yandan, 2003 yılından bu yana atıl durumda olan Kerkük-Banyas boru hattının yeniden inşası için Irak ile Suriye arasında da bir mutabakat zaptına imza atıldı. ABD Enerji Bakanı Chris Wright'ın da katıldığı törende konuşan ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, bu hamlenin enerji arzında Hürmüz Boğazı'nı "ikincil konuma düşürecek" bir sürecin önünü açacağını öne sürdü.
Irak ile ABD'nin kamu ve özel sektör kuruluşları arasında petrol, enerji, teknoloji, finans, tarım, eğitim ve ilaç başta olmak üzere çeşitli alanlarda 48 anlaşma, mutabakat zaptı ve ortaklık deklarasyonu imzalandı.
Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin hazır bulunmasıyla ABD'de imzalanan anlaşmalar iki ülke arasındaki ekonomik ve mali işbirliğini güçlendirmeyi, ilişkileri daha ileri bir seviyeye taşımayı ve karşılıklı fayda sağlayacak yeni bir ortaklık zemini oluşturmayı amaçlıyor.
Anlaşmalar kapsamında Irak Petrol ve Elektrik Bakanlıkları ile bağlı şirketleri, ExxonMobil, KBR, GE Vernova, Shell ve Halliburton gibi ABD'li şirketlerle çeşitli işbirliği ve ortaklık anlaşmaları imzaladı.
Ayrıca Starlink ile Irak İletişim ve Medya Komisyonu (CMC) arasında işbirliği anlaşması da yapıldı.
Paket kapsamında ayrıca teknoloji şirketi Keyslight Technology ile Irak özel sektörü arasında mutabakat zaptı, PepsiCo ile işbirliği anlaşması, eğitim alanında ortaklıklar ve ilaç üretimi ile tedarikine yönelik özel sektör anlaşmaları da yer aldı.
Bunun yanı sıra KBR, UOP, Polaris, Enerji Mühendisleri Birliği (AEE) ve elektronik ağ çözümleri alanında faaliyet gösteren PPTA ile mutabakat zabıtları imzalanırken, Frito-Lay ile tarım sektörünün geliştirilmesine yönelik iki ayrı anlaşmaya da imza atıldı. Tarım, ticaret ve sanayi alanlarında faaliyet gösteren çeşitli şirketlerle de ortaklık anlaşmaları gerçekleştirildi.
Açıklamada, söz konusu anlaşmaların Irak ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin kapsamını genişletmeyi ve uzun vadeli stratejik işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.
ASKERLER ÇIKIYOR ŞİRKETLER GİRİYOR
ABD 2003'te Irak işgal etmesinin ardından 2011'de ilk kez tamamen çekilmişti. 2014'te ise DEAŞ bahanesiyle yeniden dönen Amerikan güçleri, Aralık 2021'de savaş misyonunu bitirdiğini duyurdu. Irak hükümetinin 2023'te yaptığı çekilme çağrısının ardından başlayan süreç belirli bölgelerde tamamlandı. ABD'nin kalan askerlerini de 30 Eylül 2026'ya kadar tamamen çekmesi bekleniyor.
SURİYE İLE PETROL ANLAŞMASI
Öte yandan Washington'da Irak ile Suriye arasında da ham petrol boru hattının yeniden inşasını öngören mutabakat metni imzalandı.
Mutabakat metni, ABD-Irak İş Konseyi toplantısı kapsamında Irak adına Basra Petrol Şirketi Başkanı Bassem Abdul Karim Nasr ile Suriye adına Suriye Petrol Şirketi Üst Yöneticisi (CEO) Youssef Qablawi tarafından imzalandı.
ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen imza törenine ABD Enerji Bakanı Chris Wright da katıldı.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ham petrol boru hattını yeniden faaliyete geçirecek projenin bölge açısından stratejik öneme sahip olduğu belirtildi.
Mutabakat zaptının memnuniyetle karşılandığı ifade edilen açıklamada, ABD öncülüğündeki uluslararası bir konsorsiyumun projenin teknik ve finansal süreçlerini yürüteceği kaydedildi.
HÜRMÜZ İDDİASI
Törende konuşan ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack da petrol boru hattına ilişkin anlaşmaların, Hürmüz Boğazı'nı enerji arzı açısından "ikincil konuma düşürecek" bir sürecin önünü açacağını öne sürdü.
Irak'ın kuzeyindeki Kerkük bölgesini Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki Banyas Limanı'na bağlayan boru hattı, 2003'te ABD'nin Irak'ı işgali sırasında hasar görmesinin ardından hizmet dışı kalmıştı.