İZSU İzmirlilerden haksız yere 1.5 milyar TL tahsil etti! AK Parti’den "Paraları iade edin" çağrısı

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, İZSU'nun 1 Haziran'da yürürlüğe giren yeni su tarifesini mayıs ayındaki 23-24 günlük tüketime de uygulayarak İzmirlilerden yaklaşık 1.5 milyar TL fazla tahsilat yaptığını öne sürdü.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Hakan Yıldız. (Fotoğraflar Takvim'e aittir.) Yıldız, normalde faturaların her ayın 5-6'sında okunduğunu, ancak sayaçların 3 Haziran civarında okunması nedeniyle mayıs tüketiminin zamlı tarifeden ücretlendirildiğini savundu. Tarife değişikliklerinde kıst fatura uygulanması gerektiğini belirten Yıldız, diğer kamu ve özel kuruluşların bu yöntemi kullandığını, İZSU'nun ise uygulamadığını söyledi.