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CHP'de "küfürlü mesaj" ve baskı iddiası: Cemil Tugay, Özgür Özel’in telefonlarına çıkmıyor mu?

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, telefonlarına çıkmadığı belirtilen Cemil Tugay’a küfrettiği iddiası ortalığı karıştırdı.

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CHP'de "küfürlü mesaj" ve baskı iddiası: Cemil Tugay, Özgür Özel’in telefonlarına çıkmıyor mu?

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olmasıyla partide çift başlılık yaşanmaya başlandı. Bununla birlikte istifalar peş peşe geldi. İstifa eden isimlerden birisi de Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen Cemil Tugay oldu. Tugay'la ilgili dün ilginç bir iddia ortaya atıldı. Manisa Milletvekili Özgür Özel'in CHP'li belediye başkanlarına çok yoğun baskı yaptığını belirtilirken bu baskıdan Tugay'ın da nasibini aldığı belirtildi.

Özgür Özel. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)Özgür Özel. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)

Bu nedenle Tugay'ın Özel'in telefonlarına çıkmadığı iddia edildi. İzmir'deki paralel parti binası açılışına bile katılmayan Tugay'ın, Özel ile yollarını tamamen ayırdığına işaret edildi. Özel'in de daha önce Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'da olduğu gibi Tugay'a da çok küfürlü bir mesaj attığı iddia edildi.

Cemil Tugay.Cemil Tugay.

CEVAP GELDİ

Tugay cephesinden küfür iddialarına verilen cevapta, "Sayın Özgür Özel ile Sayın Cemil Tugay arasında iddia edildiği gibi olumsuz bir iletişim kesinlikle söz konusu değildir" denildi.

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