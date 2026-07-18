CHP'de "küfürlü mesaj" ve baskı iddiası: Cemil Tugay, Özgür Özel’in telefonlarına çıkmıyor mu?

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olmasıyla partide çift başlılık yaşanmaya başlandı. Bununla birlikte istifalar peş peşe geldi. İstifa eden isimlerden birisi de Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen Cemil Tugay oldu. Tugay'la ilgili dün ilginç bir iddia ortaya atıldı. Manisa Milletvekili Özgür Özel'in CHP'li belediye başkanlarına çok yoğun baskı yaptığını belirtilirken bu baskıdan Tugay'ın da nasibini aldığı belirtildi.

Özgür Özel. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'ne aittir.) Bu nedenle Tugay'ın Özel'in telefonlarına çıkmadığı iddia edildi. İzmir'deki paralel parti binası açılışına bile katılmayan Tugay'ın, Özel ile yollarını tamamen ayırdığına işaret edildi. Özel'in de daha önce Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'da olduğu gibi Tugay'a da çok küfürlü bir mesaj attığı iddia edildi.