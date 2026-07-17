Fenerbahçe'den yeni transferlerin imza töreninde flaş mesaj: 1 transfer daha yolda!

Fenerbahçe, yeni transferleri Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriqi için Ülker Stadyumu'nda imza töreni düzenledi. Törende Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer ile Futbol Direktörü Oğuz Çetin de açıklamalarda bulundu.



FLAŞ TRANSFER AÇIKLAMASI

Transfer çalışmalarına ilişkin konuşan Cihan Kamer, kadroya bir oyuncu daha katılabileceğini açıkladı. Kamer, "İleride gerekirse çalışmalarımız devam ediyor. 1-2 pozisyon için ilave yapılabilir. Bir tane ilave olacak. Hangi pozisyon olduğu ve hangi oyuncu olacağı konusunda çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Yeni sezon hazırlıklarının planlandığı şekilde ilerlediğini belirten Kamer, teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik görülen bölgelere en uygun isimlerin transfer edildiğini söyledi. Vedat Muriqi ile başlayan sürecin Nathan Ake ve Mason Greenwood transferleriyle devam ettiğini ifade eden yönetici, kadrodaki kaliteyi daha da yukarı taşımayı hedeflediklerini dile getirdi.