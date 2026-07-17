Fenerbahçe'den yeni transferlerin imza töreninde flaş mesaj: 1 transfer daha yolda!
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriqi için düzenlenen imza töreninde konuşan Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer, transfer çalışmalarının tamamlanmadığını açıkladı. Kamer, takıma bir takviye daha yapılacağını belirterek 1-2 pozisyon üzerinde çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Fenerbahçe, yeni transferleri Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriqi için Ülker Stadyumu'nda imza töreni düzenledi. Törende Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer ile Futbol Direktörü Oğuz Çetin de açıklamalarda bulundu.
Yönetim, transfer sürecine ilişkin önemli değerlendirmeler yaparken, sezon öncesi kadro planlamasının henüz tamamlanmadığını duyurdu.
FLAŞ TRANSFER AÇIKLAMASI
Transfer çalışmalarına ilişkin konuşan Cihan Kamer, kadroya bir oyuncu daha katılabileceğini açıkladı. Kamer, "İleride gerekirse çalışmalarımız devam ediyor. 1-2 pozisyon için ilave yapılabilir. Bir tane ilave olacak. Hangi pozisyon olduğu ve hangi oyuncu olacağı konusunda çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.
Yeni sezon hazırlıklarının planlandığı şekilde ilerlediğini belirten Kamer, teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik görülen bölgelere en uygun isimlerin transfer edildiğini söyledi. Vedat Muriqi ile başlayan sürecin Nathan Ake ve Mason Greenwood transferleriyle devam ettiğini ifade eden yönetici, kadrodaki kaliteyi daha da yukarı taşımayı hedeflediklerini dile getirdi.
GREENWOOD TRANSFERİNDE ZOR SÜREÇ
Mason Greenwood transferinin kulüp adına en zorlu operasyonlardan biri olduğunu belirten Kamer, görüşmelerin uzun sürmesinin nedeninin yoğun rekabet olduğunu söyledi. Yaklaşık 45 yıllık iş hayatında böylesine karmaşık bir transfer süreci yaşamadığını ifade eden Kamer, birçok kulüple yarıştıklarını ve son ana kadar belirsizlik yaşandığını kaydetti.
Transferde Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım'ın kritik rol üstlendiğini vurgulayan Kamer, Greenwood'un da Fenerbahçe'de forma giymek konusunda kararlı davrandığını belirtti. İngiliz futbolcunun daha yüksek maliyetli tekliflere rağmen fedakârlık yaptığını söyleyen Kamer, Nathan Ake'nin de sürecin her aşamasında kulübe yardımcı olduğunu ifade etti.
OĞUZ ÇETİN: OYUNCULAR FENERBAHÇE'Yİ TERCİH ETTİ
Futbol Direktörü Oğuz Çetin ise üç transferde de oyuncuların Fenerbahçe'de oynama isteğinin belirleyici olduğunu söyledi.
Çetin, Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood'un farklı tekliflere rağmen sarı-lacivertli formayı tercih ettiğini belirterek, camianın beklentilerine karşılık verecek dünya çapında isimleri kadroya kazandırdıklarını ifade etti.
YILDIZ İSİMLERDEN ŞAMPİYONLUK MESAJI
Vedat Muriqi, yeniden Fenerbahçe formasını giyecek olmaktan gurur duyduğunu belirterek, geçmişte olduğu gibi mücadele edip takımın şampiyonluğuna katkı sağlamayı hedeflediğini söyledi.
Kosovalı golcü, yaşadığı sakatlığın tedavisinin olumlu ilerlediğini ve dönüş tarihinin sağlık ekibiyle yapılacak değerlendirmelerin ardından netleşeceğini açıkladı.
Nathan Ake, güçlü bir kadroya katıldığını belirterek sezonun başlamasını sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.
Manchester City'den takım arkadaşı Ederson ile transfer öncesinde görüştüğünü söyleyen Hollandalı savunmacı, Fenerbahçe taraftarı ve kulübün hedefleri hakkında olumlu referanslar aldığını dile getirdi.
Mason Greenwood ise transfer sürecinin uzun sürmesine rağmen Fenerbahçe'yi tercih ettiği için mutlu olduğunu söyledi.
Cristiano Ronaldo ile birlikte oynadığı dönemde önemli deneyimler kazandığını belirten İngiliz futbolcu, taraftarın transfer sürecindeki desteğinin kararında etkili olduğunu ifade ederek, "Şampiyon olup tarih yazabiliriz" dedi.