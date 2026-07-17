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Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur Ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Kurucusu Haluk Levent'in tutuklandığı Ahbap Derneği soruşturması kapsamında Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur gözaltına alındı. Ekiplerin Uğur'un evinde arama yaptığı bildirildi.

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Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur Ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Kurucusu Haluk Levent'in tutuklandığı Ahbap Derneği soruşturması kapsamında Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur gözaltına alındı.

Ekiplerin Uğur'un evinde arama yaptığı bildirildi.


ORTAK BAĞIŞ TOPLADIKLARINI İTİRAF ETMİŞTİ

Asrın felaketinin yaşandığı günlerde kendilerine gelen büyün bağışları Ahbap'a gönderdiklerini itiraf eden Uğur, Levent'in derneği Ahbap'la ortak bağış topladıklarını bizzat canlı yayında ifade eden Uğur, Levent'in gözaltına alınması sonrası tutuştu. Uğur, "Kendi adıma çıkarmam gereken dersleri de çıkardım. Bundan sonra böyle süreçlerde devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini görmüş olduk...." diyerek hesap vermeden sıyrılmanın peşine düştü.

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