Koltuk gidince U dönüşü gecikmedi: Dün 'ihanet' diyen Özgür Özel bugün kendi 'Yeni Parti' tezgahını kuruyor!
Dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun arkasına sığınarak partiden her ayrılanı "hainlikle, fırsatçılıkla" suçlayan Özgür Özel, koltuk hırsı uğruna kendi geçmişini sıfırladı. Dün Muharrem İnce’den Emine Ülker Tarhan’a kadar herkese "siyasi ihtiras" damgası vuran Özel, kuracağını ilan ettiği "Yeni Parti" ile kendi tükürdüğünü yaladı. CHP tarihinde büyük bir U dönüşüne imza atan Özel, geçmişte en sert sözlerle hedef aldığı bölünme hareketlerinin bugün bizzat baş aktörü haline geldi.
Siyasette koltuk hırsı ve savrulmanın en canlı örneği, Özgür Özel eliyle tescillendi. Partiden ayrılıp yeni oluşumlara giden, aday gösterilmeyince başka kapı çalan her siyasetçiyi "hırsla, ihanetle, Saray'ın değirmenine su taşımakla" suçlayan Özgür Özel, şimdi kendi kuracağını ilan ettiği "Yeni Parti" ile yeni bir U dönüşüne daha imza atıyor.
Geçmişte Muharrem İnce'den Mustafa Sarıgül'e, Mehmet Ali Çelebi'den Öztürk Yılmaz'a kadar istifa eden herkese Kılıçdaroğlu adına da adeta zehir zemberek kusarak partinin "fedaisi" gibi rol kesen Özel'in, kendi çıkarları söz konusu olunca CHP'yi arkadan hançerlemekten çekinmemesi kirli siyasi tiyatrosunu tekrar gözler önüne serdi.
ÇELEBİ'YE "İHANET" DİYEN ÖZEL, ŞİMDİ KENDİSİNE NE DİYECEK?
Özgür Özel'in siyasi hafızalardan silinmeyen en sert çıkışları, hiç şüphesiz CHP'den ayrılıp AK Parti sıralarına katılan Mehmet Ali Çelebi'ye yönelikti. O dönem Kemal Kılıçdaroğlu'nun adeta fedailiğine soyunan Özel, TBMM kürsüsünü yumruklayarak Çelebi'yi hedef almıştı.
Özel, kumpas davalarında mağdur olan bir ismin kendisini hapseden zihniyetin yanına koşmasını "büyük bir omurgasızlık ve seçmene karşı yapılmış en ağır haksızlık" olarak nitelendirmişti.
CHP'den AK Parti'ye geçmesini "tarihi bir savrulma ve asla silinmeyecek bir leke" olarak ilan etmişti.
Bugün kendi hırsları için Kemal Kılıçdaroğlu'na sırtını dönüp "Yeni Parti" tezgahını kuran Özel'e, o dönem kürsüden savunduğu "binlerce CHP'li seçmen" şimdi aynı soruyu soruyor: Sarayın arabasına şimdi kim bindi Özgür Özel? O silemeyeceğin lekeyi kendi yakana kendin takmadın mı?
MUHARREM İNCE'YE "SARAY'IN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR" DİYORDU
2021 yılında Muharrem İnce, Memleket Partisi'ni kurduğunda ve seçim sürecinde muhalefeti bölmekle suçlandığında, Özgür Özel meydan meydan gezip "bölünme" edebiyatı yapıyordu.
İnce'nin hareketini "yanlış zamanda yapılmış, iktidarı sevindiren bir hata" olarak nitelendiren Özel, her fırsatta şu algıyı yayıyordu:
"Bugün muhalefeti bölmek, Saray'ın yüzünü güldürmekten ve iktidarın ekmeğine yağ sürmekten başka hiçbir amaca hizmet etmez."
Koltuk elinden gidince ya da parti içi güç dengeleri değişince tüm bu dediklerini anında unutan Özel, şimdi tüm bu sözlerini yutmuş durumda.
SARIGÜL'E KILIÇDAROĞLU ADINA "SİYASİ İHTİRAS" DAMGASI VURMUŞTU
Mustafa Sarıgül, 2019 yerel seçimlerinde Şişli'den aday gösterilmeyip DSP'ye geçtiğinde yine sahneye o zamanın muhafızı Özel çıkmıştı. O dönem Sarıgül'ü ve onunla hareket edenleri adeta topa tutan Özel, şu cümleleri kurmuştu:
"Siyasi ihtiraslarını partinin ve memleketin geleceğinin önüne koyanlar, aday yapılmayınca hemen başka kapılara koşanlar sadece iktidarın değirmenine su taşır. DSP üzerinden yürütülen bu adaylıklar, muhalefet oylarını bölerek Saray rejiminin önünü açmaktan başka hiçbir amaca hizmet etmemektedir. Bu siyasi ihtirasların faturasını halk ödememeli."
ÖZTÜRK YILMAZ'A "TABELA PARTİSİ" DİYENİN HAZİN SONU
Yenilik Partisi'ni kuran Öztürk Yılmaz'ı geçmişte hiç ciddiye almayan, arkasından "siyaset sahnesinde hiçbir karşılığı olmayacak, tabela partisi olarak kalacak" diye alay eden Özel, şimdi aynı akıbete doğru hızla koşuyor.
TARHAN'A YAPTIĞI LİNÇ HAFIZALARDA
CHP'nin eski grup başkanvekillerinden Emine Ülker Tarhan, 2014 yılında partinin ulusalcı çizgiden uzaklaştığını ve Kılıçdaroğlu yönetiminin yanlış politikalar izlediğini belirterek istifa edip Anadolu Partisi'ni kurduğunda da sahneye ilk fırlayan yine Özgür Özel olmuştu.
O dönem Tarhan'ın istifasını ve yeni parti arayışını sert bir dille eleştiren Özel, partinin oylarını bölmeye çalışmanın "büyük bir siyasi hırs ve fırsatçılık" olduğunu savunmuştu.
Emine Ülker Tarhan istifa ettiğinde "Parti içi yarışı kaybedenlerin ya da kendi çizgisini dayatamayanların ayrı dükkan açması sadece iktidara yarar" diyen Özgür Özel'in, bugün bizzat Kılıçdaroğlu'na isyan edip "Yeni Parti" kuracağını açıklaması, seküler mahallenin sığ siyaset anlayışını ve koltuk uğruna kendi geçmişini nasıl tek kalemde silebildiğini bir kez daha kanıtladı.
O SİLİNMEYECEK LEKEYİ KENDİ YAKANA TAKMADIN MI ÖZGÜR ÖZEL?
Dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında durarak partiden ayrılanları "seçmenin emeğine ve partinin iradesine ihanet etmekle" suçlayan Özgür Özel, bugün kendi hırsları için CHP'ye sırtını dönüp "Yeni Parti" tezgahını kuruyor.