Koltuk gidince U dönüşü gecikmedi: Dün 'ihanet' diyen Özgür Özel bugün kendi 'Yeni Parti' tezgahını kuruyor!

Siyasette koltuk hırsı ve savrulmanın en canlı örneği, Özgür Özel eliyle tescillendi. Partiden ayrılıp yeni oluşumlara giden, aday gösterilmeyince başka kapı çalan her siyasetçiyi "hırsla, ihanetle, Saray'ın değirmenine su taşımakla" suçlayan Özgür Özel, şimdi kendi kuracağını ilan ettiği "Yeni Parti" ile yeni bir U dönüşüne daha imza atıyor.

Geçmişte Muharrem İnce'den Mustafa Sarıgül'e, Mehmet Ali Çelebi'den Öztürk Yılmaz'a kadar istifa eden herkese Kılıçdaroğlu adına da adeta zehir zemberek kusarak partinin "fedaisi" gibi rol kesen Özel'in, kendi çıkarları söz konusu olunca CHP'yi arkadan hançerlemekten çekinmemesi kirli siyasi tiyatrosunu tekrar gözler önüne serdi.

Mehmet Ali Çelebi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi ve AA Arşiv'e aittir.)

ÇELEBİ'YE "İHANET" DİYEN ÖZEL, ŞİMDİ KENDİSİNE NE DİYECEK?

Özgür Özel'in siyasi hafızalardan silinmeyen en sert çıkışları, hiç şüphesiz CHP'den ayrılıp AK Parti sıralarına katılan Mehmet Ali Çelebi'ye yönelikti. O dönem Kemal Kılıçdaroğlu'nun adeta fedailiğine soyunan Özel, TBMM kürsüsünü yumruklayarak Çelebi'yi hedef almıştı.

Özel, kumpas davalarında mağdur olan bir ismin kendisini hapseden zihniyetin yanına koşmasını "büyük bir omurgasızlık ve seçmene karşı yapılmış en ağır haksızlık" olarak nitelendirmişti.

CHP'den AK Parti'ye geçmesini "tarihi bir savrulma ve asla silinmeyecek bir leke" olarak ilan etmişti.