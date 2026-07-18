CANLI: Trump talimat verdi ABD vurdu! İran'dan üslere misilleme
ABD ile İran arasındaki kırılgan ateşkesin bozulmasıyla bölgede tansiyon yeniden savaşa evrildi. ABD İran'ın kritik noktalarını vururken Tahran yönetimi misilleme olarak bölgedeki ABD üslerini ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemileri hedef aldı. Orta Doğu'yu yangın yerine çeviren çatışmalara dair tüm sıcak gelişmeler, anlık ve dakika dakika Takvim.com.tr'de...
ABD ile İran arasındaki kırılgan ateşkesin bozulmasıyla bölgede tansiyon yeniden savaşa evrildi. ABD İran'ın kritik noktalarını vururken Tahran yönetimi misilleme olarak bölgedeki ABD üslerini hedef aldı.
Takvim.com.tr yaşananları dakika dakika aktarıyor...
CANLI ANLATIM
İRAN: MİSİLLEME SALDIRILARI DÜZENLENDİ
İran’ın, Kuveyt, Ürdün ve Bahreyn’deki çok sayıda hedefe insansız hava araçları ve füzelerle misilleme saldırıları düzenlediği bildirildi.
İran’dan ABD saldırılarına yönelik son misillemeleri ile ilgili açıklama geldi. İran merkezli Tasnim Haber Ajansı’nda yer alan bilgilere göre; İran ordusu Kuveyt’teki Camp Udairi üssünde bulunan bir mühimmat deposu ile Kuveyt’teki Ali Al Salem üssündeki karargah binaları, mühimmat depoları ve bağlantı köprülerini İHA saldırıları ile hedef aldığını duyurdu. Ayrıca Ürdün’deki Al Azraq üssünde bulunan askeri yakıt tanklarına İHA saldırısı düzenlendiği bildirildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO) ise Bahreyn’de bulunan ABD’ye ait bir İHA deposu ile aynı ülkedeki bir yapay zeka merkezini füze saldırıları ile imha ettiği öne sürüldü. İran saldırılarının hasara yol açıp açmadığı hedef alınan ülkeler tarafından henüz doğrulanmadı. Saldırılar sırasında kaydedilen bazı görüntüler ise amatör kameralar tarafından an be an kaydedildi.
ABD ORDUSU: SON SALDIRI DALGASI TAMAMLANDI
ABD ordusu, İran’a 7 gecedir düzenlenen saldırıların son dalgasının tamamlandığını ve bu kapsamda İran’a ait çok sayıda askeri hedefin vurulduğunu açıkladı.
ABD ordusu, İran’a 7 gecedir düzenlenen saldırıların son dalgasının tamamlandığını duyurdu. ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, saldırılarda ABD savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve savaş gemilerinin kullanıldığı belirtilerek, "İran’a ait askeri gözetleme tesisleri, lojistik altyapısı, yeraltı silah depoları ve deniz unsurları hedef alındı" ifadelerine yer verildi. CENTCOM’un ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda İran'dan hesap sormaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, İran’a karşı başlatılan deniz ablukasının ise sıkı bir şekilde uygulandığı kaydedildi. Orta Doğu genelinde konuşlu 50 bini aşkın ABD askeri personelinin teyakkuz halinde olmayı sürdürdüğü vurgulandı.