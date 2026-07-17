Malatya'da deprem! AFAD duyurdu: Merkez üssü Battalgazi! Son depremler
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre yer kabuğunun 15.59 kilometre derinliğinde yaşanan sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.
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Malatya'nın Battalgazi ilçesi güne depremle başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 06.20'de merkez üssü Battalgazi olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre il ve ilçelerde de yoğun şekilde hissedildi.
SARSINTI YER KABUĞUNUN 15 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE OLDU
AFAD verilerine göre sarsıntı, yer kabuğunun 15.59 kilometre derinliğinde gerçekleşti
Sabahın erken saatlerinde meydana gelen deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.
SON DEPREMLER LİSTESİ
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Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel