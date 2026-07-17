Malatya'da deprem! AFAD duyurdu: Merkez üssü Battalgazi! Son depremler

Malatya'nın Battalgazi ilçesi güne depremle başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 06.20'de merkez üssü Battalgazi olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre il ve ilçelerde de yoğun şekilde hissedildi.