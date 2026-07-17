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Malatya'da deprem! AFAD duyurdu: Merkez üssü Battalgazi! Son depremler

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre yer kabuğunun 15.59 kilometre derinliğinde yaşanan sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.

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Malatya'da deprem! AFAD duyurdu: Merkez üssü Battalgazi! Son depremler

Malatya'nın Battalgazi ilçesi güne depremle başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 06.20'de merkez üssü Battalgazi olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre il ve ilçelerde de yoğun şekilde hissedildi.

Malatya'da deprem! AFAD duyurdu: Merkez üssü Battalgazi! Son depremler-2

SARSINTI YER KABUĞUNUN 15 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE OLDU
AFAD verilerine göre sarsıntı, yer kabuğunun 15.59 kilometre derinliğinde gerçekleşti

Sabahın erken saatlerinde meydana gelen deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlikTipBüyüklükYerEventID
18-07-2026 06:24:3438.243238.54337ML2.0Battalgazi (Malatya)723261
18-07-2026 06:20:5938.247238.489715.59MW5.0Battalgazi (Malatya)723258
18-07-2026 05:57:0538.247738.696512.95ML0.8Pütürge (Malatya)723260
18-07-2026 05:53:3337.43526.72236.45ML1.8Ege Denizi - [44.42 km] Didim (Aydın)723259
18-07-2026 05:17:5938.713236.57537ML0.8Pınarbaşı (Kayseri)723257

Malatya'da deprem! AFAD duyurdu: Merkez üssü Battalgazi! Son depremler-3

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Malatya'da deprem! AFAD duyurdu: Merkez üssü Battalgazi! Son depremler-5 Malatya'da deprem! AFAD duyurdu: Merkez üssü Battalgazi! Son depremler-6 Malatya'da deprem! AFAD duyurdu: Merkez üssü Battalgazi! Son depremler-7

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