Terörsüz Türkiye’de gözler “çerçeve” yasada! "Elebaşları kapsam dışı"

Kulislere yansıyan bilgilere göre, 10-12 maddeden oluşması öngörülen düzenleme, kalıcı bir mevzuat değişikliğinden ziyade "geçici" bir mahiyet taşıyacak. Örgüt üyelerini işledikleri suç gruplarına göre tasnif edecek olan bu özel yasanın, sahada silah bırakma süreci tamamen nihayete ermeden uygulamaya konulması ise beklenmiyor.

DEM HEYETİ İMRALI'YA GİDECEK Önümüzdeki günlerde de o DEM heyetinin İmralı'ya gitmesi bekleniyor. Tabii masada ne var? Yasal düzenleme, yasal süreç nasıl işleyecek, bu konular var. "Ve yasa taslağı nasıl oluşturuluyor, neler var taslakta?" Bu konular masaya yatırılmış durumda bu görüşmelerde. AK Parti taslak üzerinde hummalı bir çalışma yürütüyor. Suça karışan, karışmayan ayrımı olacak mı? Bu çerçeve yasada, müstakil ve geçici olan yasada nasıl belirlenecek bunlar henüz netleşmiş değil.

SUÇA KARIŞANLARIN DURUMU

İşte bu konular üzerinde görüşmeler yapılıyor. Suça karışmayanlar için herhangi bir sıkıntı söz konusu değil yasal düzenlemede. Onların durumu yer alacak. Denetimli serbestlik getirilecek Türkiye'ye gelmeleri halinde. Ancak suça karışanlara yönelik nasıl bir yol izlenecek, işte bu konu üzerinde görüşmeler devam ediyor. Henüz taslak üzerinde bu konuda net bir karar verilmiş değil. Ancak meclis tatile girmeden yasal düzenlemenin gündeme gelmesi ve yasalaşması bekleniyor. Bu konuda yoğun bir trafik yürütülüyor ve toplantılar yapılıyor zaman zaman Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da katılıyor. Tabii DEM heyeti diğer partilerle de görüşecek, onlarla da temasta olacak. Muhalefet partileriyle, İYİ Parti dışındaki muhalefet partileriyle daha doğrusu. Ve Meclise eğer taslak önümüzdeki günlerde gelirse bu durumda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş devreye girecek, uzlaşı arayacak. Geniş bir uzlaşı olması planlanıyor bu konuda. Yani tüm partilerin onayıyla bir teklif verilmesi gündemde. Bu konuda da devreye Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş girecek ve parti liderleriyle görüşme yapması yine söz konusu olacak."

KRİTİK SINIR: KAPSAM, TANIM VE HEDEF

Yasa hazırlıklarının en hassas dengelerini ise Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu köşesine taşıdı. Müderrisoğlu, kaleme aldığı çarpıcı yazısında yasanın en stratejik ve en çok tartışılacak bölümünün "Kapsam, Tanım ve Hedef" başlığı altında şekilleneceğini vurguladı.

Müderrisoğlu, "Üzerinde büyük ölçüde uzlaşılan çerçeve yasa taslağının mantığı, 'Örgütü tüm uzantıları ve unsurları ile lağvet, silahları tamamen bırak, milli istihbarat bu durumu teyit, MGK da tescil etsin, gel yasanın sağladığı imkânlardan yararlan" biçiminde özetleniyor." ifadelerini kullandı.