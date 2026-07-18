Terörsüz Türkiye’de gözler “çerçeve” yasada! "Elebaşları kapsam dışı"
"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yasal çerçeve hazırlıkları hız kazandı. 10-12 maddeden oluşması beklenen müstakil ve geçici yasa taslağı için partiler arası diplomasi trafiği yoğunlaşırken, gözler kritik maddelerin içeriğine çevrildi. Düzenlemede örgüt üyelerinin suç gruplarına göre tasnif edilmesi planlanırken, yasanın silah bırakma süreci tamamlanmadan yürürlüğe girmesi beklenmiyor. Sürecin geniş tabanlı bir mutabakatla yasalaşması amacıyla Meclis yönetiminin de muhalefet partileriyle uzlaşı arayışına girmesi öngörülüyor. Yasa hazırlıklarının hassas dengelerini köşesine taşıyan Sabah Yazarı Okan Müderrisoğlu, "Öcalan dahil, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan, kamuoyunda infial uyandıran kanlı eylemleri yönetmiş veya doğrudan iştirak etmiş hükümlüler çerçeve kapsamı dışında tutulacak." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin öncelikli gündem maddelerinden biri olan "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında, Ankara'da yasal mevzuat hazırlıklarında kritik bir dönemece girildi. Üzerinde hummalı bir çalışma yürütülen çerçeve yasa taslağının detayları netleşmeye başlarken, siyasi parti temsilcileri arasındaki temas trafiği de gözle görülür şekilde hız kazandı.
Kulislere yansıyan bilgilere göre, 10-12 maddeden oluşması öngörülen düzenleme, kalıcı bir mevzuat değişikliğinden ziyade "geçici" bir mahiyet taşıyacak. Örgüt üyelerini işledikleri suç gruplarına göre tasnif edecek olan bu özel yasanın, sahada silah bırakma süreci tamamen nihayete ermeden uygulamaya konulması ise beklenmiyor.
TRAFİK HIZ KAZANDI
Sürecin parlamento ayağındaki son gelişmeleri aktaran A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, sürece ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Türkiye kapsamındaki yasa, gündeme gelecek olan yasal süreç konusunda temas trafiği hızlanmış vaziyette. Son olarak DEM heyeti AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'yla görüştü. Ardından da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle bir görüşme gerçekleştirdiler.
DEM HEYETİ İMRALI'YA GİDECEK
Önümüzdeki günlerde de o DEM heyetinin İmralı'ya gitmesi bekleniyor. Tabii masada ne var? Yasal düzenleme, yasal süreç nasıl işleyecek, bu konular var. "Ve yasa taslağı nasıl oluşturuluyor, neler var taslakta?" Bu konular masaya yatırılmış durumda bu görüşmelerde. AK Parti taslak üzerinde hummalı bir çalışma yürütüyor. Suça karışan, karışmayan ayrımı olacak mı? Bu çerçeve yasada, müstakil ve geçici olan yasada nasıl belirlenecek bunlar henüz netleşmiş değil.
SUÇA KARIŞANLARIN DURUMU
İşte bu konular üzerinde görüşmeler yapılıyor. Suça karışmayanlar için herhangi bir sıkıntı söz konusu değil yasal düzenlemede. Onların durumu yer alacak. Denetimli serbestlik getirilecek Türkiye'ye gelmeleri halinde. Ancak suça karışanlara yönelik nasıl bir yol izlenecek, işte bu konu üzerinde görüşmeler devam ediyor. Henüz taslak üzerinde bu konuda net bir karar verilmiş değil. Ancak meclis tatile girmeden yasal düzenlemenin gündeme gelmesi ve yasalaşması bekleniyor. Bu konuda yoğun bir trafik yürütülüyor ve toplantılar yapılıyor zaman zaman Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da katılıyor. Tabii DEM heyeti diğer partilerle de görüşecek, onlarla da temasta olacak. Muhalefet partileriyle, İYİ Parti dışındaki muhalefet partileriyle daha doğrusu. Ve Meclise eğer taslak önümüzdeki günlerde gelirse bu durumda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş devreye girecek, uzlaşı arayacak. Geniş bir uzlaşı olması planlanıyor bu konuda. Yani tüm partilerin onayıyla bir teklif verilmesi gündemde. Bu konuda da devreye Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş girecek ve parti liderleriyle görüşme yapması yine söz konusu olacak."
KRİTİK SINIR: KAPSAM, TANIM VE HEDEF
Yasa hazırlıklarının en hassas dengelerini ise Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu köşesine taşıdı. Müderrisoğlu, kaleme aldığı çarpıcı yazısında yasanın en stratejik ve en çok tartışılacak bölümünün "Kapsam, Tanım ve Hedef" başlığı altında şekilleneceğini vurguladı.
Müderrisoğlu, "Üzerinde büyük ölçüde uzlaşılan çerçeve yasa taslağının mantığı, 'Örgütü tüm uzantıları ve unsurları ile lağvet, silahları tamamen bırak, milli istihbarat bu durumu teyit, MGK da tescil etsin, gel yasanın sağladığı imkânlardan yararlan" biçiminde özetleniyor." ifadelerini kullandı.
Kanlı eylemlere karışanların durumuna dair net çizgiler çekildiğini belirten Müderrisoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Bu aşamada Öcalan dahil, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan, kamuoyunda infial uyandıran kanlı eylemleri yönetmiş veya doğrudan iştirak etmiş hükümlüler çerçeve kapsamı dışında tutulacak."
ELEBAŞLARI KAPSAM DIŞI KALACAK
Örgütün tepe yönetimi ile tabandaki unsurların yasal olarak tamamen ayrıştırılacağını ifade eden Müderrisoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Terör örgütünün ele başları! Yönetici kadroda bulunanlar çerçeve yasadan yararlanamayacağı için Türkiye'ye gelemeyecekler. Zaten önemli bölümünün Kandil'de kalmak istediği, bazılarının üçüncü ülkelere gideceği de biliniyor."
Yasa teklifinin Meclis'in yaz tatiline girmesinden önce genel kurula getirilmesi hedefleneniyor.