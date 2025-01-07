Kural hatası iddiası! Bodrum FK-Kayserispor maçında ilginç olay

Süper Lig'de hafta sonu oynanan Bodrum FK-Kayserispor maçında ilginç bir olay yaşandığı ortaya çıktı. Konuk ekipte 75. dakikada Baran Ali'nin yerine oyuna Carole'un girmesinin ardından teknik heyet bu değişiklikten vazgeçti.

Baran Ali oyunda kalırken, Cardozo oyundan alındı. Ancak iddialara göre ilk değişiklik sonrası Baran Ali oyun alanının dışına çıktı. Yani teknik olarak değişiklik gerçekleşmiş oldu. Bu nedenle Kayserispor'un çıkan oyuncuyu değiştirmesiyle kural hatası yapıldığı iddia edildi. Konuyla ilgili gözler TFF'ye çevrildi.