Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadelesini sürdüren Beşiktaş 'ta ara transfer dönemine yönelik çalışmalar devam ediyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun savunmaya takviye isteği doğrultusunda alternatifleri değerlendiren siyah-beyazlıların gündemine Fransa'dan yeni bir isim girdi.

Strasbourg'un genç savunmacı için yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli istediği yönündeki transfer haberlerinde Beşiktaş'ın bu rakamı aşağı çekmek için pazarlık yapmayı düşündüğü bilgisi de bulunuyor.

Transfer haberlerine göre siyah-beyazlı yönetim, Fransız futbolcunun performansını yakından takip etmek üzere scout ekibini görevlendirdi. Teknik heyet ve transfer komitesinin olumlu rapor vermesi halinde Strasbourg ile görüşmelerin başlaması planlanıyor.

Beşiktaş'ın scout ekibinin Strasbourg forması giyen 23 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ettiği yönünde transfer haberleri bulunuyor. (Fotoğraf: REUTERS)

ÜÇ FARKLI MEVKİDE OYNAYABİLİYOR

Asıl mevkisi stoper olan Ismael Doukoure, ihtiyaç halinde ön libero ve sağ bek olarak da görev yapabiliyor. Atletik yapısı, ikili mücadelelerdeki performansı ve savunmadan topla çıkabilme becerisiyle öne çıkan Fransız futbolcu, çok yönlü oyun karakteriyle teknik heyete farklı kadro seçenekleri sunuyor.

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTİYOR

Strasbourg ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Doukoure'nin tahmini piyasa değeri 20 milyon euro. Genç futbolcunun sözleşmesinde serbest kalma maddesinin bulunmadığı bilgisi de transfer haberinde yer alıyor.