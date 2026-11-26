Beşiktaş genç yıldızı istiyor! Kulübünden 20 milyon euro bonservis talebi
Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmeyi planlayan Beşiktaş'ın gündemine Strasbourg forması giyen Ismael Doukoure girdi. Siyah-beyazlıların scout ekibi 23 yaşındaki Fransız stoperi takibe alırken transfer haberlerine göre Fransız kulübünün bonservis beklentisi 20 milyon euro seviyesinde.
Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadelesini sürdüren Beşiktaş'ta ara transfer dönemine yönelik çalışmalar devam ediyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun savunmaya takviye isteği doğrultusunda alternatifleri değerlendiren siyah-beyazlıların gündemine Fransa'dan yeni bir isim girdi.
Strasbourg forması giyen 23 yaşındaki Ismael Doukoure, Beşiktaş'ın stoper transferindeki adayları arasında yer alıyor.
SCOUT EKİBİ TAKİBE ALDI
Transfer haberlerine göre siyah-beyazlı yönetim, Fransız futbolcunun performansını yakından takip etmek üzere scout ekibini görevlendirdi. Teknik heyet ve transfer komitesinin olumlu rapor vermesi halinde Strasbourg ile görüşmelerin başlaması planlanıyor.
20 MİLYON EUROLUK BONSERVİS BEKLENTİSİ
Strasbourg'un genç savunmacı için yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli istediği yönündeki transfer haberlerinde Beşiktaş'ın bu rakamı aşağı çekmek için pazarlık yapmayı düşündüğü bilgisi de bulunuyor.
ÜÇ FARKLI MEVKİDE OYNAYABİLİYOR
Asıl mevkisi stoper olan Ismael Doukoure, ihtiyaç halinde ön libero ve sağ bek olarak da görev yapabiliyor. Atletik yapısı, ikili mücadelelerdeki performansı ve savunmadan topla çıkabilme becerisiyle öne çıkan Fransız futbolcu, çok yönlü oyun karakteriyle teknik heyete farklı kadro seçenekleri sunuyor.
SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTİYOR
Strasbourg ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Doukoure'nin tahmini piyasa değeri 20 milyon euro. Genç futbolcunun sözleşmesinde serbest kalma maddesinin bulunmadığı bilgisi de transfer haberinde yer alıyor.
DAHA ÖNCE 18 MİLYON EUROLUK TEKLİFİ REDDETTİLER
Fransız basınındaki eylül ayı haberlerine göre Doukoure, son iki yaz transfer döneminde Strasbourg'dan ayrılmak istedi. Ancak Fransız kulübünün sahibi BlueCo, Almanya'dan gelen 18 milyon euroluk transfer teklifini kabul etmedi.
Doukoure, 20 Ağustos 2025'te Strasbourg ile sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatmıştı.
GEÇEN SEZON 38 MAÇA ÇIKTI
2025-2026 sezonunda Ligue 1 ve UEFA Konferans Ligi'nde toplam 38 karşılaşmaya çıkan Fransız savunmacı, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Bu sezon ise Ligue 1'de 6 karşılaşmada görev alan 23 yaşındaki futbolcu, 496 dakika sahada kaldı.
SAKATLIĞININ ARDINDAN FORMASINA KAVUŞTU
Ekim ayında sakatlığı nedeniyle Nice, PSG ve Rennes karşılaşmalarında görev alamayan Doukoure, 1 Kasım'da oynanan Auxerre mücadelesiyle sahalara döndü. Genç savunmacı, Toulouse ve Brest karşılaşmalarında ise 90'ar dakika forma giydi.
FRANSA U21 MİLLİ TAKIMINDA OYNADI
24 Temmuz 2003'te Fransa'nın Lille kentinde dünyaya gelen Fildişi Sahili kökenli futbolcu, Valenciennes'de başladığı profesyonel kariyerini Ocak 2022'den itibaren Strasbourg'da sürdürüyor.
1,83 metre boyundaki savunmacı, Fransa U21 Milli Takımı'nda da 7 karşılaşmada görev aldı.