Şehit Muhammed Nurullah Erarslan'a yürek yakan veda: "Ben senden razıyım sen de benden olursun inşallah"
Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan'ın Kayseri'deki cenaze töreninde yürekler dağlandı. Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döken baba Ertuğrul Erarslan, Kayseri Garnizon Şehitliği'nde evladının mezarına toprak atarak son vedasını gerçekleştirdi.
Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan'ın cenazesi, Kayseri'de toprağa verildi.
Eskişehir'deki 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Kayseri'ye gönderilen şehit Erarslan'ın cenazesi, merkez Melikgazi ilçesindeki babaevine getirildi.
Burada helallik alınmasının ardından Erarslan için Kalemkırdı Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.
Şehidin eşi Tuğba ve çocukları, annesi Fatma Nursen, babası Ertuğrul Erarslan ve yakınları, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
BEN SENDEN RAZIYIM SEN DE RAZI OLURSUN İNŞALLAH
Şehit babasının evladına son vedası yürekleri dağladı. Kameraya yansıyan görüntülerde baba Eraslan'ın "Ben senden razıyım sen de razı olursun inşallah" sözleri izleyeneleri de duygulandırdı.
Törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ve protokol üyeleri, şehidin ailesine başsağlığı diledi.
KAYSERİ GARNİZON ŞEHİTLİĞİ'NDE DEFNEDİLDİ
Erarslan'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kayseri Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.
Törene, Şanlıurfa Valiliğine atanan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Hava Lojistik Komutanlığı Hava Pilot Tuğgeneral Ahmet Seyfi Selçuk, 2. Hava Bakım Fabrika Müdürü Tuğgeneral Alper Gökdere, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, milletvekilleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.