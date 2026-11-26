Burada helallik alınmasının ardından Erarslan için Kalemkırdı Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin eşi Tuğba ve çocukları, annesi Fatma Nursen, babası Ertuğrul Erarslan ve yakınları, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

BEN SENDEN RAZIYIM SEN DE RAZI OLURSUN İNŞALLAH

Şehit babasının evladına son vedası yürekleri dağladı. Kameraya yansıyan görüntülerde baba Eraslan'ın "Ben senden razıyım sen de razı olursun inşallah" sözleri izleyeneleri de duygulandırdı.

Törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ve protokol üyeleri, şehidin ailesine başsağlığı diledi.