Fatih Terim’in takımı Al Shabab, Danimarkalı yıldız Victor Nelsson’a göz dikti!

Galatasaray transfere yoğunlaşırken bir yandan da takımdan gönderilecek isimlerle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Okan Buruk, transfer döneminin başlayacağı 13 Ocak'ı işaret edip, Nelsson'un karar vermesi gerektiğini vurgulamıştı. Sarı-Kırmızılılar'da kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Danimarkalı Victor Nelsson, Suudi ve Avrupa kulüplerinin radarında bulunuyor.

Tecrübeli oyuncuyu transfer listesine ekleyen son takım ise Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Shabab oldu. Geçtiğimiz günlerde Al Shabab'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Fatih Terim'in yıldız oyuncuyu kadrosunda görmek istediği ve bunu yönetimle paylaştığı belirtildi. Suudi Arabistan kulübünün henüz Galatasaray'a resmi bir teklif sunmadığı ancak Nelsson'u kiralık olarak kadroya katma düşüncelerinin olduğu öğrenildi.

Al Shabab yetkilerinin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmesi ve Galatasaray'a teklif yapması bekleniyor. Sarı-Kırmızılı forma altında 140 maçta sahaya çıkan Nelsson, 4 gol attı ve 1 asist yaptı. Nelsson'un kontratı 2026 yılında sona eriyor.