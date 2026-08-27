Mansur Yavaş hem nalına hem mıhına! Bir yalanlama daha geldi... Eski ve "Yeni" CHP'nin kördüğümü
CHP - Yeni Parti hattındaki "Mansur Yavaş" kördüğümü büyüyor. Ankaralı hizmet beklerken, eski ve "Yeni" CHP birbirini yiyor. Mansur Yavaş ise hem nalına hem mıhına vuran bir tutum içinde. Bir yandan "Ekrem İmamoğlu'nun şahıs partisi" olarak gördüğü Yeni Parti'ye geçmiyor diğer yandan da CHP Genel Merkezi'ni tekzip ederek muhalif tabanda denge arıyor. Yavaş son olarak kendisi için "CHP'de kalmak istiyor" diyen CHP Sözcüsü Müslim Sarı'yı yalanladı. Ortaya çıkan "siyasi tıkanmışlık" muhalefetin içler acısı halini gözler önüne serdi. Nitekim Özgür Özel, CHP'yi bölmesine rağmen kritik büyükşehirleri kendi yanına çekemedi.
CHP'de patlak veren mutlak butlan krizinin ardından Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti ile CHP arasındaki "belediye başkanları ve Mansur Yavaş" gerilimi derinleşiyor.
MANSUR YAVAŞ ÖZGÜR ÖZEL'İ YALANLADI
Yavaş'ın Yeni Parti'ye mi geçeceği, CHP'de mi kalacağı kulislerde tartışılırken Özel, Trabzon'da "Mansur Yavaş ziyaretime geldi" iddiasını ortaya attı. Ancak Yavaş cephesi, bu iddiayı tekzip etti.
Yüz yüze bir görüşme olmadığını sadece telefonla iletişim kurulduğunu bildirdi.
"EKREM İMAMOĞLU'NUN ŞAHIS PARTİSİ"
Tartışmalar sürerken Mansur Yavaş'ın Yeni Parti için "Ekrem İmamoğlu'nun şahıs partisidir" dediği öne sürüldü.
İddia bizzat CHP Genel Merkezi'ne yakın kaynaklardan geldi.
CHP'DEN ÖZEL'E TEPKİ: MANSUR YAVAŞ PARTİDE KALACAK
Buna müteakip CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Mansur Yavaş'ın CHP çatısı altında kalmak istediğini açıkladı.
Sarı, "Mansur Bey bizim büyükşehir belediye başkanımız. Sürekli konuşuyor, görüşüyoruz. Genel Merkez olarak bir problemimiz yok. Soğukluk da yok. Kendisi CHP çatısı altında siyaset yapmaya devam etmek istediğini söyledi. Belediye Meclislerinde özgün ve hassas dengeler var. O bunları gözetiyor. Mansur Bey'e karşı özel bir talebimiz olmadı" açıklamasında bulundu. Sarı, Özel'e "Belediye başkanlarımızı taciz etmekten vazgeçsin" sözleriyle yüklendi.
YAVAŞ'TAN KRİZİ DAHA DA DERİNLEŞTİREN HAMLE
CHP ve Yeni Parti arasında kördüğüm haline gelen Mansur Yavaş'tan gerilimi daha da artıracak yeni bir çıkış geldi.
Ankara Büyükşehir Belediyesinin kurumsal hesabından yapılan açıklama ile Yavaş, CHP Sözcüsü Müslim Sarı'yı yalanladı. Açıklamada, "Sayın Mansur Yavaş ile Sayın Müslim Sarı arasında, Yavaş'ın siyasi geleceğine veya herhangi bir siyasi kararına ilişkin bir görüşme gerçekleşmemiştir" ifadelerine yer verildi.
İlgili açıklamanın devamında şöyle denildi:
Sayın Yavaş'ın siyasi geleceğinin tartışmaların içine çekilmesini doğru bulmuyoruz.
Sayın Yavaş bu konudaki tutumunu daha önce de birçok kez açıkça ifade etmiş, 'Gerekli gördüğümde açıklamayı bizzat benden duyarsınız' demiştir. Bugün de aynı noktadadır. Sayın Yavaş'ın kendi ağzından yapılmamış hiçbir açıklama, kendisi adına verilmiş bir karar veya alınmış bir tutum olarak değerlendirilmemelidir.
BÜYÜKŞEHİRLERDE BÜYÜK FİYASKO
Özgür Özel'in partiyi böldükten sonra yaptığı "istifa" çağrıları büyükşehir belediyelerinde karşılık bulmadı.
Yavaş CHP'de kalmayı sürdürürken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bağımsız olarak devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer CHP'de kalma kararı aldı.
Ayrıca İstanbul, Antalya ve Adana'daki belediye başkan vekillerinin de Yeni Parti'ye geçmediği öğrenildi.
Ortaya çıkan bu tablo, Özel'in CHP'yi bölmesine rağmen kritik büyükşehirleri kendi yanına çekemediğini gösterdi.
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