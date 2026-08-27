Mansur Yavaş hem nalına hem mıhına! Bir yalanlama daha geldi... Eski ve "Yeni" CHP'nin kördüğümü





YAVAŞ'TAN KRİZİ DAHA DA DERİNLEŞTİREN HAMLE



CHP ve Yeni Parti arasında kördüğüm haline gelen Mansur Yavaş'tan gerilimi daha da artıracak yeni bir çıkış geldi.



Ankara Büyükşehir Belediyesinin kurumsal hesabından yapılan açıklama ile Yavaş, CHP Sözcüsü Müslim Sarı'yı yalanladı. Açıklamada, "Sayın Mansur Yavaş ile Sayın Müslim Sarı arasında, Yavaş'ın siyasi geleceğine veya herhangi bir siyasi kararına ilişkin bir görüşme gerçekleşmemiştir" ifadelerine yer verildi.

İlgili açıklamanın devamında şöyle denildi:



Sayın Yavaş'ın siyasi geleceğinin tartışmaların içine çekilmesini doğru bulmuyoruz.

Sayın Yavaş bu konudaki tutumunu daha önce de birçok kez açıkça ifade etmiş, 'Gerekli gördüğümde açıklamayı bizzat benden duyarsınız' demiştir. Bugün de aynı noktadadır. Sayın Yavaş'ın kendi ağzından yapılmamış hiçbir açıklama, kendisi adına verilmiş bir karar veya alınmış bir tutum olarak değerlendirilmemelidir.