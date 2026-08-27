2018'de Nurdan Eriş'le sır evlilik: Haluk Levent'e cezaevinden boşanma davası
Ahbap soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Haluk Levent'in özel hayatına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma sürecinde 2018 yılında İsviçre'de evlendiği ortaya çıkan Levent'in eşi Nurdan Eriş'in, cezaevinden boşanma sürecini başlatacağı öğrenildi.
Ahbap soruşturması kapsamında tutuklanan Nurdan Eriş'in, eşi Haluk Levent'ten boşanmak için harekete geçtiği belirtildi.
2018'DE İSVİÇRE'DE EVLENDİLER
Haluk Levent'in 2018 yılında İsviçre'de yaşayan Türk iş kadını Nurdan Eriş ile evlendiği ortaya çıkmıştı. Kamuoyundan uzun süre gizli kaldığı belirtilen evlilik, Ahbap soruşturması sonrasında gündeme geldi.
Eriş, yaptığı açıklamalarda evlilik öncesinde ve evlilik sürecinde Levent'e çeşitli gerekçelerle para gönderdiğini öne sürdü. Eriş, Levent'in kendisinden zaman zaman borçları olduğunu, tefeciler ve mafya tarafından takip edildiğini söylediğini iddia etti.
"ŞİRKETİMİ SATTIM, ONA PARA GÖNDERDİM"
Nurdan Eriş, Haluk Levent ile evliliğine ilişkin yaptığı açıklamada, 2018 yılında şirketini sattığını ve bundan önce de Amerika'daki şirketinden Levent'e para gönderdiğini söyledi.
Eriş, Levent'in kendisinden para istediğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı: "Çoğu zaman 'Borcum var, ödemem lazım, tefeciler var, peşimde mafya var' diyordu. Beni kullandı."
Eriş, yaşananların ardından kendisini kötü hissettiğini belirterek, "Şu an kendimi salak olarak hissediyorum." dedi.Haluk Levent'in gizli evliliği son buluyor: Nurdan Eriş'ten ağır suçlamalarla boşanma kararı
"4-5 SENEDİR EVE HİÇ GELMİYORDU"
Eriş, birkaç yıl önce Levent'in isteği üzerine Türkiye'ye geldiğini ve burada bir ev kiraladıklarını anlattı. Ancak evliliklerinin son yıllarında eşinin eve çok nadir geldiğini öne sürdü.
Nurdan Eriş, "4-5 senedir eve hiç gelmiyordu. Arada bir geliyordu" ifadelerini kullandı.
Eriş, bir süre önce boşanma kararı aldığını belirterek, yaşananlardaki bazı noktaları geç fark ettiğini söyledi.
"TÜM TÜRKİYE GÜVENİYORDU"
Nurdan Eriş, Haluk Levent'e neden uzun süre inandığını da anlattı. Levent'in kamuoyundaki imajının kendisini etkilediğini belirten Eriş, "Burada yanlış bir şey olduğunu anladım ama geç anladım. İnanmak istedim çünkü tüm Türkiye güveniyordu. Mağdur kızları kurtarıyordu" dedi.
Öte yandan Eriş'in de Ahbap soruşturması kapsamında tutuklu bulunması nedeniyle boşanma sürecinin hem Türkiye'de hem de İsviçre'de tamamlanması gereken hukuki işlemlerin ardından ilerleyeceği belirtildi.
İsviçre'den beklenen evrakların ulaşmasıyla birlikte davanın önümüzdeki günlerde açılması bekleniyor.