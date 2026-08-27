2018'de Nurdan Eriş'le sır evlilik: Haluk Levent'e cezaevinden boşanma davası

Ahbap soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Haluk Levent'in 2018 yılında İsviçre'de evlendiği Nurdan Eriş'in, cezaevinden boşanma davası açmaya hazırlandığı öğrenildi.

Eriş, yaptığı açıklamalarda evlilik öncesinde ve evlilik sürecinde Levent'e çeşitli gerekçelerle para gönderdiğini öne sürdü. Eriş, Levent'in kendisinden zaman zaman borçları olduğunu, tefeciler ve mafya tarafından takip edildiğini söylediğini iddia etti.

"ŞİRKETİMİ SATTIM, ONA PARA GÖNDERDİM"

Nurdan Eriş, Haluk Levent ile evliliğine ilişkin yaptığı açıklamada, 2018 yılında şirketini sattığını ve bundan önce de Amerika'daki şirketinden Levent'e para gönderdiğini söyledi.

Eriş, Levent'in kendisinden para istediğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı: "Çoğu zaman 'Borcum var, ödemem lazım, tefeciler var, peşimde mafya var' diyordu. Beni kullandı."

Eriş, yaşananların ardından kendisini kötü hissettiğini belirterek, "Şu an kendimi salak olarak hissediyorum." dedi.

Haluk Levent'in gizli evliliği son buluyor: Nurdan Eriş'ten ağır suçlamalarla boşanma kararı