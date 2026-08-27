Alparslan Kuytul Suç Örgütü'nün sosyal medya hakaret tuzağı deşifre oldu Kendisini "müceddid" olarak ilan ettiren örgüt elebaşı Alparslan Kuytul'un, yargı sistemindeki boşluklardan faydalanmak ve örgüte devasa gelir akıtmak amacıyla adeta bir "hukuk mekanizması" kurduğu belgelendi.

Kuytul'un, örgüt bünyesinde yer alan ve okulda başarılı olan parlak öğrencileri özellikle hukuk fakültelerine yönlendirdiği öğrenildi. Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, örgütün tüm üyelerinden, herhangi bir adli işlem durumunda, bizzat elebaşının talimatı doğrultusunda yalnızca yetiştirilen 7 avukata vekâlet verilmesi istendi.

Özellikle avukatlar Alişan İ. ve Bilal İ., örgüt davalarında aktif olarak kullanıldı.