Alparslan Kuytul örgütünün sosyal medya hakaret tuzağı deşifre oldu: 370'i aşkın dava dosyası belgelendi
Alparslan Kuytul suç örgütünün, yargı sistemindeki boşluklardan faydalanıp örgüte finansman sağlamak amacıyla kurduğu devasa haksız kazanç ve hakaret tuzağı şok edici detaylarıyla ortaya çıkarıldı. Parlak öğrencileri hukuk fakültelerine yönlendirerek kendi yargı ağını oluşturan örgütün, sosyal medyada vatandaşları kışkırtarak kendilerine hakaret ettirdiği ve bu yolla 370'i aşkın dava açtığı tespit edildi. Elebaşı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un müşteki sıfatıyla yer aldığı soruşturma dosyasında, örgüt içi katı hiyerarşi ve izinsiz evlenmeye kalkışan avukata verilen ağır cezalar da tüm detaylarıyla belgelendi.
Alparslan Kuytul Suç Örgütü'nün sosyal medya hakaret tuzağı deşifre oldu Kendisini "müceddid" olarak ilan ettiren örgüt elebaşı Alparslan Kuytul'un, yargı sistemindeki boşluklardan faydalanmak ve örgüte devasa gelir akıtmak amacıyla adeta bir "hukuk mekanizması" kurduğu belgelendi.
Kuytul'un, örgüt bünyesinde yer alan ve okulda başarılı olan parlak öğrencileri özellikle hukuk fakültelerine yönlendirdiği öğrenildi. Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, örgütün tüm üyelerinden, herhangi bir adli işlem durumunda, bizzat elebaşının talimatı doğrultusunda yalnızca yetiştirilen 7 avukata vekâlet verilmesi istendi.
Özellikle avukatlar Alişan İ. ve Bilal İ., örgüt davalarında aktif olarak kullanıldı.
HAKARET TUZAĞI
Soruşturma dosyasındaki teknik analizlere ve müşteki ifadelerine göre örgüt üyeleri, internet üzerinden önceden hedef seçtikleri kişileri sosyal medyada tahrik ederek kendilerine hakaret ettirdi.
Hedef alınan kişiler öfkeyle karşılık verince örgüt avukatları Bilal İ. ve Alişan İ. devreye girerek savcılığa şikâyette bulundu ve tazminat davaları açtı. Elebaşı Kuytul ile Semra Kuytul'un müşteki sıfatıyla yer aldığı 370'i aşkın ceza ve tazminat davası dosyası olduğu belgelendi.
Soruşturma dosyasında yer alan ifadeler, Alparslan Kuytul'un örgüt içinde giyim kuşamdan evliliğe kadar her konuda tek karar verici olduğunu da ortaya koydu.
Tanık beyanlarına göre, Kuytul'un en güvendiği isimlerden olan Av. Alişan İ.'nin, örgüt elebaşının rızası olmadan evlenmeye kalkıştığı için örgüt hiyerarşisi içerisinde ağır şekilde cezalandırıldığı kayıtlara geçti.