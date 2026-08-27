Başkan Erdoğan’dan üçlü diplomasi trafiği! Kazakistan’da iş birliği, Kongo ve Ruanda’da bölgesel barış gündemde
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruanda Cumhurbaşkanları ile peş peşe telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Türkiye’nin ikili ilişkileri, ticaret, yatırım ve savunma sanayii iş birliklerinin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alınırken, Erdoğan Afrika’da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik süreçlere Türkiye’nin desteğini vurguladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 ülkenin liderleriyle peş peşe telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk olarak Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefonda görüştü.
Liderler, Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini ve bölgesel konuları ele aldı.
Başkan Erdoğan görüşmede, 23 Ağustos'ta Kazakistan'da gerçekleşen Kurultay seçimleri nedeniyle Tokayev'e tebriklerini iletirken, seçimlere katılım oranının yüksekliğinin yürütülen reformlara kamuoyu desteğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.
Başkan Erdoğan, önümüzdeki süreçte Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini geliştirmek için gayret göstermeyi sürdüreceğimizi ifade etti.
BİR TELEFON DA KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI İLE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ardından Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan, iki ülke arasındaki yatırım, ticaret, savunma sanayii ve güvenlik başta olmak üzere birçok alandaki iş birliklerinin artırılması için adımlar atmaya devam edeceğimizi belirtti.
Başkan Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki güvenlik durumunun kalıcı barışla çözümü için başlatılan süreçleri desteklediğimizi, mevcut anlaşmaların uygulanmasına yönelik yapıcı bir zemin oluşması için gerekli katkılarda bulunabileceğimizi ifade etti.Başkan Erdoğan, Kongolu mevkidaşı Tshisekedi ile telefonda görüştü
HATTA RUANDA CUMHURBAŞKANI VAR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Ruanda ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlarda müspet ilerlemeler kaydedildiğini, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda birlikte çalışmaya devam edeceğimizi belirtti.
Başkan Erdoğan, Ruanda ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki gerilimin azaltılması için ortaya konan gayretleri takdirle karşıladığımızı, iki ülke arasındaki yapıcı tutumun devam etmesinin sevindirici olduğunu, Türkiye'nin sürece destek verdiğini ifade etti.