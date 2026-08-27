Başkan Erdoğan’dan üçlü diplomasi trafiği! Kazakistan’da iş birliği, Kongo ve Ruanda’da bölgesel barış gündemde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk olarak Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefonda görüştü.

Başkan Erdoğan, önümüzdeki süreçte Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini geliştirmek için gayret göstermeyi sürdüreceğimizi ifade etti.

Başkan Erdoğan görüşmede, 23 Ağustos'ta Kazakistan'da gerçekleşen Kurultay seçimleri nedeniyle Tokayev'e tebriklerini iletirken, seçimlere katılım oranının yüksekliğinin yürütülen reformlara kamuoyu desteğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

BİR TELEFON DA KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI İLE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ardından Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, iki ülke arasındaki yatırım, ticaret, savunma sanayii ve güvenlik başta olmak üzere birçok alandaki iş birliklerinin artırılması için adımlar atmaya devam edeceğimizi belirtti.

Başkan Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki güvenlik durumunun kalıcı barışla çözümü için başlatılan süreçleri desteklediğimizi, mevcut anlaşmaların uygulanmasına yönelik yapıcı bir zemin oluşması için gerekli katkılarda bulunabileceğimizi ifade etti.

Başkan Erdoğan, Kongolu mevkidaşı Tshisekedi ile telefonda görüştü