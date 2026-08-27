Memur maaşlarında 4 farklı zam formülü: Ocak 2027’de maaşlar 76 bin lirayı aşabilir

Görev / Unvan
Mevcut
Yüzde 6,67 zamlı
%7,86 / %7,95 / %8,73 zamlı
Şube müdürü (üniversite mez.) 1/4
107.110 lira
114.254 lira
115.529 / 115.625 / 116.461 lira
Memur (üniversite mez.) 9/1
73.070 lira
77.944 lira
78.813 / 78.879 / 79.449 lira
Uzman öğretmen 1/4
92.166 lira
98.313 lira
99.410 / 99.493 / 100.212 lira
Öğretmen 1/4
83.254 lira
88.807 lira
89.798 / 89.873 / 90.522 lira
Başkomiser 3/1
101.242 lira
107.995 lira
109.200 / 109.291 / 110.080 lira
Polis memuru 8/1
92.618 lira
98.796 lira
99.898 / 99.981 / 100.704 lira
Uzman doktor 1/4
170.730 lira
182.118 lira
184.149 / 184.303 / 185.635 lira
Hemşire (üniversite mez.) 5/1
84.845 lira
90.504 lira
91.514 / 91.590 / 92.252 lira
Mühendis 1/4
109.185 lira
116.468 lira
117.767 / 117.865 / 118.717 lira
Teknisyen (lise mez.) 11/1
75.877 lira
80.938 lira
81.841 / 81.909 / 82.501 lira
Profesör 1/4
153.208 lira
163.427 lira
165.250 / 165.388 / 166.583 lira
Araştırma görevlisi 7/1
102.779 lira
109.634 lira
110.857 / 110.950 / 111.752 lira
Vaiz 1/4
86.983 lira
92.785 lira
93.820 / 93.898 / 94.577 lira
Avukat 1/4
102.135 lira
108.947 lira
110.163 / 110.255 / 111.051 lira