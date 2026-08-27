CANLI YAYIN
Geri

Memur maaşlarında 4 farklı zam formülü: Ocak 2027’de maaşlar 76 bin lirayı aşabilir

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin ocak ayında alacağı maaş artışı için hesaplamalar başladı. Toplu sözleşme kapsamında yüzde 5 zam alacak memurlar için, 2026'nın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 7'yi aşması halinde ayrıca enflasyon farkı da uygulanacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Memur maaşlarına Ocak zammını TÜFE belirleyecek

Ocak zammının oranını ise yılın ikinci yarısında gerçekleşecek TÜFE belirleyecek. Enflasyonun yüzde 7'lik eşiği ne kadar aşacağı, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak farkı da artıracak; bu nedenle yıl sonuna ilişkin enflasyon tahminleri zam hesabında kritik önem taşıyor. İşte detaylar…

Merkez Bankası tahmininde memur zammı yüzde 6,67 olabilir

İŞTE 4 FORMÜL

Merkez Bankası 2026 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 28 olarak güncelledi. Bu tahmin yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 8,7 olabileceğini gösterirken, buna göre memurların ve memur emeklilerinin yüzde 1,59 enflasyon farkıyla yüzde 6,67 zam alabileceği hesaplandı.

Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre zam yüzde 7,86 çıkabilir

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 29,43 olarak tahmin edildi. Bu tahmin gerçekleşirse, memurlar ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 2,72 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 7,86 zam alabilecek.

Ekonomistlerin tahmini yüzde 7,95 zam işaret ediyor

AA Finans'ın ekonomistlerle yaptığı Beklenti Anketi'nde de 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 29,55 çıktı. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon yüzde 10,01'i bulacak. Bu durumda memurlar ve memur emeklileri yüzde 2,81 enflasyon farkıyla yüzde 7,95 zam alabilecek.

FKB’nin araştırmasında zam oranı yüzde 8,73’e çıkabilir

İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırladığı Ekonomik Görünüm Endeksi sonuçlarını açıklayan Finansal Kurumlar Birliği (FKB) de araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin 2026 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 30,47 olarak ölçüldüğünü duyurdu. Bu tahmine göre ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 10,8 olarak beklenirken, bu da memurların ve memur emeklilerinin zammının yüzde 3,55 fark ile yüzde 8,73'e çıkabileceğine işaret etti.

En düşük memur maaşı 76 bin liraya yükselebilecek

TABAN MAAŞLAR NE OLACAK?

En düşük memur maaşı geçen ay 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya çıkmıştı. Bu maaş ocak zammı yüzde 6,67 olursa 74 bin 908, yüzde 7,86 çıkarsa 75 bin 744, yüzde 7,95 olarak gerçekleşirse 75 bin 807 liraya yükselecek. Yüzde 8,73'lük tahmine göre ise en düşük maaş 76 bin 355 liraya ulaşabilecek.

Memur emeklilerinin maaşı 34 bin liraya ulaşabilecek

Memur emeklilerinde de en düşük aylık temmuz itibarıyla 27 bin 772 liradan 31 bin 527 lira 77 kuruşa çıktı. Bu aylık da ocak ayında eğer zam oranı yüzde 6,67 çıkarsa 33 bin 630, yüzde 7,86 olursa 34 bin 5, yüzde 7,95 olarak gerçekleşirse 34 bin 33, yüzde 8,73 çıkarsa 34 bin 279 liraya ulaşacak.

Mesleklere göre memur maaşları ve zam senaryoları
MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI
Görev / Unvan
Mevcut
Yüzde 6,67 zamlı
%7,86 / %7,95 / %8,73 zamlı
Şube müdürü (üniversite mez.) 1/4
107.110 lira
114.254 lira
115.529 / 115.625 / 116.461 lira
Memur (üniversite mez.) 9/1
73.070 lira
77.944 lira
78.813 / 78.879 / 79.449 lira
Uzman öğretmen 1/4
92.166 lira
98.313 lira
99.410 / 99.493 / 100.212 lira
Öğretmen 1/4
83.254 lira
88.807 lira
89.798 / 89.873 / 90.522 lira
Başkomiser 3/1
101.242 lira
107.995 lira
109.200 / 109.291 / 110.080 lira
Polis memuru 8/1
92.618 lira
98.796 lira
99.898 / 99.981 / 100.704 lira
Uzman doktor 1/4
170.730 lira
182.118 lira
184.149 / 184.303 / 185.635 lira
Hemşire (üniversite mez.) 5/1
84.845 lira
90.504 lira
91.514 / 91.590 / 92.252 lira
Mühendis 1/4
109.185 lira
116.468 lira
117.767 / 117.865 / 118.717 lira
Teknisyen (lise mez.) 11/1
75.877 lira
80.938 lira
81.841 / 81.909 / 82.501 lira
Profesör 1/4
153.208 lira
163.427 lira
165.250 / 165.388 / 166.583 lira
Araştırma görevlisi 7/1
102.779 lira
109.634 lira
110.857 / 110.950 / 111.752 lira
Vaiz 1/4
86.983 lira
92.785 lira
93.820 / 93.898 / 94.577 lira
Avukat 1/4
102.135 lira
108.947 lira
110.163 / 110.255 / 111.051 lira
Not: Aile yardımı (çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.
Emekli memurların unvanlara göre maaş tablosu
MEMUR EMEKLİLERİ
Unvan
Mevcut
Yüzde 6,67 zamlı
%7,86 / %7,95 / %8,73 zamlı
Müsteşar 1/1
112.140 lira
119.619 lira
120.954 / 121.055 / 121.929 lira
Genel müdür 1/1
99.377 lira
106.005 lira
107.188 / 107.277 / 108.052 lira
Şube müdürü (lisans) 1/4
39.681 lira
42.328 lira
42.800 / 42.836 / 43.145 lira
Memur (lisans) 1/4
31.313 lira
33.402 lira
33.775 / 33.803 / 34.047 lira
Öğretmen 1/4
46.908 lira
50.036 lira
50.595 / 50.637 / 51.003 lira
Kaymakam 1. sınıf 1/4
65.853 lira
70.245 lira
71.029 / 71.088 / 71.602 lira
Başkomiser 1/4
47.877 lira
51.070 lira
51.640 / 51.683 / 52.057 lira
Polis memuru 1/4
47.093 lira
50.234 lira
50.794 / 50.837 / 51.204 lira
Hemşire (lisans) 1/4
46.908 lira
50.036 lira
50.595 / 50.637 / 51.003 lira
Mühendis 1/4
47.693 lira
50.874 lira
51.442 / 51.485 / 51.857 lira
Teknisyen (lise) 1/4
33.995 lira
36.262 lira
36.667 / 36.697 / 36.962 lira
Pratisyen hekim 1/4
68.691 lira
73.273 lira
74.090 / 74.152 / 74.688 lira
Profesör 1/4
80.490 lira
85.859 lira
86.817 / 86.889 / 87.517 lira
İmam-hatip
46.908 lira
50.036 lira
50.595 / 50.637 / 51.003 lira
Avukat 1/4
46.908 lira
50.036 lira
50.595 / 50.637 / 51.003 lira
Zam senaryoları: Son sütunda sırasıyla yüzde 7,86, yüzde 7,95 ve yüzde 8,73 zamlı tutarlar yer almaktadır.
Telif hakları ve yasal uyarı

Yasal Uyarı: Takvim.com.tr'de yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır.

Sena Demiröz
Sena Demiröz Takvim.com.tr Ekonomi