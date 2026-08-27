Sessiz sedasız Avrupa Ligi'ne! Beşiktaş Kauno Zalgiris'e 1-0 yenildi

Sezona fırtına gibi başlayan ve Avrupa Ligi'nde gol yemeden tüm maçlarını kazanan Beşiktaş, ilk yenilgisini Litvanya'da aldı.

Junior Olaitan ilk 11'de görev yaptı

MAÇTAN DAKİKALAR

1' MAÇ BAŞLADI

Karşılaşmada ilk düdük geldi ve mücadele başladı.

6' BEŞİKTAŞ ATAĞI!

Sağ kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Vaclav Cerny ortasını yaptı ancak Kauno Zalgiris savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

18' ZALGIRIS ETKİLİ GELDİ

Kauno Zalgiris maçtaki en tehlikeli atağını geliştirdi. Gabriel Debeljuh'un şutunda top farklı şekilde dışarı çıktı.

23' BEŞİKTAŞ POZİSYON ARIYOR

Beşiktaş bu dakikalarda topa daha fazla sahip olarak rakip savunmada boşluk arıyor. Siyah-beyazlılar, Kauno Zalgiris savunmasını pas oyunuyla aşmaya çalışıyor.

35' DJALO'DAN KRİTİK MÜDAHALE!

Kauno Zalgiris paslaşarak sağ kanattan geldi. Moutachy'nin ceza sahasına yaptığı ortada Tiago Djalo araya girerek topu uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi.

45' İLK YARI SONA ERDİ

Karşılaşmanın ilk 45 dakikası tamamlandı.

46' İKİNCİ YARI BAŞLADI

Kauno Zalgiris-Beşiktaş mücadelesinde ikinci yarı başladı.

64' GOL | Zalgiris 1-0 Beşiktaş

Zalgiris, Renan'ın golüyle öne geçti. Beşiktaş savunmasında Djalo'nun yaptığı hata sonrası topu önünde bulan Renan, vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

77' Murillo uzaktan denedi

Beşiktaş'ta Murillo uzak mesafeden kaleyi yokladı. Oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak sol direğin yakınından auta çıktı.

85' Oh'un şutu kalecide kaldı

Beşiktaş beraberlik golü için etkili geldi. İlhan Fakılı, Hyeon-Gyu Oh ile paslaşarak ceza yayı üzerine kat etti.

Pozisyonun devamında vuruşunu yapan Oh'un şutunda top Kauno Zalgiris kalecisinin kucağında kaldı.

Maç sonucu | Kauno Zalgiris 1-0 Beşiktaş

Karşılaşmada son düdük çaldı ve mücadele sona erdi. Beşiktaş, deplasmanda Kauno Zalgiris'e 1-0 mağlup oldu.