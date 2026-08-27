Sessiz sedasız Avrupa Ligi'ne! Beşiktaş Kauno Zalgiris'e 1-0 yenildi
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsil eden Beşiktaş, Kauno Zalgiris ile deplasmanda karşılaştı. Siyah-beyazlılar, 3-0'ın rövanşında rakibine 1-0 yenilmesine rağmen adını lig aşamasına yazdırmayı başardı. Kartal'ın rakipleri, 28 Ağustos Cuma günü çekilecek kurayla belli olacak.
Sezona fırtına gibi başlayan ve Avrupa Ligi'nde gol yemeden tüm maçlarını kazanan Beşiktaş, ilk yenilgisini Litvanya'da aldı.
Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, ilk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada dakikalar 64'ü gösterirken Renan'ın golüne engel olamadı. Mücadele 1-0 sona erdi.
Kartal'ın rakipleri, 28 Ağustos Cuma günü çekilecek kurayla belirlenecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' MAÇ BAŞLADI
Karşılaşmada ilk düdük geldi ve mücadele başladı.
6' BEŞİKTAŞ ATAĞI!
Sağ kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Vaclav Cerny ortasını yaptı ancak Kauno Zalgiris savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
18' ZALGIRIS ETKİLİ GELDİ
Kauno Zalgiris maçtaki en tehlikeli atağını geliştirdi. Gabriel Debeljuh'un şutunda top farklı şekilde dışarı çıktı.
23' BEŞİKTAŞ POZİSYON ARIYOR
Beşiktaş bu dakikalarda topa daha fazla sahip olarak rakip savunmada boşluk arıyor. Siyah-beyazlılar, Kauno Zalgiris savunmasını pas oyunuyla aşmaya çalışıyor.
35' DJALO'DAN KRİTİK MÜDAHALE!
Kauno Zalgiris paslaşarak sağ kanattan geldi. Moutachy'nin ceza sahasına yaptığı ortada Tiago Djalo araya girerek topu uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi.
45' İLK YARI SONA ERDİ
Karşılaşmanın ilk 45 dakikası tamamlandı.
46' İKİNCİ YARI BAŞLADI
Kauno Zalgiris-Beşiktaş mücadelesinde ikinci yarı başladı.
64' GOL | Zalgiris 1-0 Beşiktaş
Zalgiris, Renan'ın golüyle öne geçti. Beşiktaş savunmasında Djalo'nun yaptığı hata sonrası topu önünde bulan Renan, vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
77' Murillo uzaktan denedi
Beşiktaş'ta Murillo uzak mesafeden kaleyi yokladı. Oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak sol direğin yakınından auta çıktı.
85' Oh'un şutu kalecide kaldı
Beşiktaş beraberlik golü için etkili geldi. İlhan Fakılı, Hyeon-Gyu Oh ile paslaşarak ceza yayı üzerine kat etti.
Pozisyonun devamında vuruşunu yapan Oh'un şutunda top Kauno Zalgiris kalecisinin kucağında kaldı.
Maç sonucu | Kauno Zalgiris 1-0 Beşiktaş
Karşılaşmada son düdük çaldı ve mücadele sona erdi. Beşiktaş, deplasmanda Kauno Zalgiris'e 1-0 mağlup oldu.
ITALIANO'DAN 7 DEĞİŞİKLİK
Vincenzo Italiano, Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11'de görev yapan Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Leandro Trossard ve Hyeon-gyu Oh'u Kauno Zalgiris karşısında ilk 11'de tercih etmedi.
Bu oyuncuların yerine Amir Murillo, Tiago Djalo, Kassoum Ouattara, Kartal Kayra Yılmaz, Junior Olaitan, İlhan Fakılı ve Dusan Vlahovic sahaya çıktı.
VLAHOVIC İLK KEZ 11'DE
Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Sırp golcü, Kauno Zalgiris deplasmanında Vincenzo Italiano'nun hücumdaki tercihi oldu.
KAUNO ZALGIRIS TARAFTARINDAN AZ İLGİ
Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'in taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.
Müsabakanın oynandığı stadın büyük bölümünün boş kaldığı görüldü.
BEŞİKTAŞ TARAFTARI DA AZ SAYIDAYDI
Beşiktaş taraftarlarının da diğer Avrupa deplasmanlarına kıyasla daha az sayıda tribünde yer aldığı görüldü. Siyah-beyazlı taraftarlar, Kauno Zalgiris deplasmanında takımlarına destek verdi.