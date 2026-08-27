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Dünyada bir ilk! Antik kent geceleri güneşle aydınlanacak: GES projesi nedir?

Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki Tlos Antik Kenti’nde gece müzeciliğinde yeni bir dönem başlıyor. Tlos Tiyatrosu’nda hayata geçirilen GES projesiyle gece aydınlatmasında güneş enerjisinden yararlanılacak. Restorasyon çalışmalarının da tamamlandığı antik tiyatro, çevre dostu enerji sistemi sayesinde akşam saatlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

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Dünyada bir ilk! Antik kent geceleri güneşle aydınlanacak: GES projesi nedir?

Gece müzeciliği artık kendi enerjisini üretecek. Tlos Antik Kenti özelinde ilk kez hayata geçirilen GES projesiyle antik tiyatronun gece aydınlatmasında güneş enerjisinden yararlanılacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çevre dostu uygulamanın tarihî alanlarda yenilenebilir enerji kullanımına örnek olacağını bildirdi.

Video Oynatma İkonu Gece müzeciliğinde güneş enerjisi devrimi!

Tlos Antik Kenti’nde gece aydınlatması için GES projesi hayata geçirildi. (Haberin fotoğrafları Kültür ve Turizm Bakanlığından ve AA'dan alınmıştır.)Tlos Antik Kenti’nde gece aydınlatması için GES projesi hayata geçirildi. (Haberin fotoğrafları Kültür ve Turizm Bakanlığından ve AA'dan alınmıştır.)

TLOS ANTİK KENTİ'NDE HAYATA GEÇİRİLDİ

Gece müzeciliği artık kendi enerjisini üretecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı, tarihî alanların aydınlatma ihtiyacını çevre dostu sistemlerle karşılayacak uygulamaların ilk örneklerinden birini Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Tlos Antik Kenti'nde hayata geçirdi.

(Görsel takvim.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır.)(Görsel takvim.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır.)

Tlos özelinde ilk olma özelliği taşıyan Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesiyle antik tiyatronun gece aydınlatmasında güneş enerjisinden yararlanılacak.

Antik tiyatro, güneş enerjisiyle aydınlatılacak.Antik tiyatro, güneş enerjisiyle aydınlatılacak.
DÜNYADA İLK

Proje, tarihî alanlarda sürdürülebilir enerji kullanımına örnek olurken antik tiyatronun akşam saatlerinde ziyaret edilebilmesine de imkân sağlayacak.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tlos Tiyatrosu'ndaki restorasyon çalışmalarının tamamlandığını ve GES projesinin hayata geçirildiğini açıkladı. Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Tlos Antik Kenti artık güneş enerjisiyle aydınlanacak. Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Tlos Antik Kenti Tiyatrosu'nda 2023 yılında başlattığımız kapsamlı restorasyon çalışmalarını tamamladık. Yapının mimari bütünlüğünü ve farklı tarihsel evrelerini titizlikle korurken Tlos özelinde bir ilki de hayata geçirdik. Kurduğumuz GES sistemiyle antik tiyatromuzun gece aydınlatmasında güneş enerjisinden yararlanacağız. Çevre dostu aydınlatma sistemiyle ziyaretçilerimizin Tlos'un eşsiz atmosferini akşam saatlerinde de deneyimlemesini sağlayacağız. Tarihî alanlarımızı yenilenebilir enerji sistemleriyle buluşturuyor, kültürel mirasımızı sürdürülebilir uygulamalarla geleceğe taşıyoruz."

Tlos Tiyatrosu’ndaki kapsamlı restorasyon çalışmaları tamamlandı.Tlos Tiyatrosu’ndaki kapsamlı restorasyon çalışmaları tamamlandı.

TLOS TİYATROSU'NDA RESTORASYON TAMAMLANDI

Tlos Antik Kenti Tiyatrosu'nda Ocak 2023'te başlatılan kapsamlı restorasyon çalışmaları, 2026 yılı ağustos ayı itibarıyla tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği ve Akdeniz Üniversitesi desteğiyle üç yılı aşkın süredir kesintisiz yürütülen çalışmalarda yapının mimari bütünlüğü ile farklı tarihsel evrelerinin korunması esas alındı.

Restorasyon programı kapsamında gerçekleştirilen müdahalelerle kültürel mirasın korunması, antik tiyatronun daha iyi algılanabilmesi ve ziyaretçi deneyiminin geliştirilmesi birlikte ele alındı.

Uygulama, tarihî alanlarda yenilenebilir enerji kullanımına örnek olacak.Uygulama, tarihî alanlarda yenilenebilir enerji kullanımına örnek olacak.

GÜNEŞ ENERJİSİYLE AYDINLATILACAK

Restorasyon çalışmalarının ardından Tlos Tiyatrosu'nun gece aydınlatmasına yönelik hazırlanan GES projesi de hayata geçirildi. Tlos Antik Kenti özelinde ilk olma özelliği taşıyan proje kapsamında tiyatronun aydınlatılmasında güneş enerjisi kullanılacak. Böylece tarihî yapının gece aydınlatması için ihtiyaç duyulan enerji, çevre dostu ve sürdürülebilir bir sistemle karşılanacak. Tlos'taki uygulama, antik kentlerin korunması ile yenilenebilir enerji teknolojilerinin birlikte kullanılmasına yönelik örnek bir model oluşturacak.

Gece müzeciliğiyle ziyaretçiler Tlos’u akşam saatlerinde de gezebilecek.Gece müzeciliğiyle ziyaretçiler Tlos’u akşam saatlerinde de gezebilecek.

GECE MÜZECİLİĞİNDE YENİLİK

Güneş enerjisiyle sağlanacak aydınlatma, Tlos Tiyatrosu'nun akşam saatlerinde de ziyaret edilebilmesine imkân sunacak. Uygulamayla yerli ve yabancı ziyaretçiler, antik tiyatronun tarihî atmosferini gece saatlerinde de deneyimleyebilecek.

Özellikle yaz aylarında gündüz sıcaklıklarının ziyaretler üzerindeki olumsuz etkisi azaltılarak kültürel miras alanının akşam serinliğinde gezilebilmesi sağlanacak. Ziyaret saatlerinin genişletilmesiyle Tlos'un bölge turizmine sunduğu katkının artırılması da hedefleniyor.

Projeyle kültürel mirasın sürdürülebilir şekilde korunması hedefleniyor.Projeyle kültürel mirasın sürdürülebilir şekilde korunması hedefleniyor.

TLOS, ANTİK KENTLERE ÖRNEK OLACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akdeniz Üniversitesi adına Prof. Dr. Taner Korkut başkanlığında kazı çalışmalarının sürdürüldüğü Tlos Antik Kenti, tiyatro restorasyonu ve GES projesiyle kültürel mirasın sürdürülebilir biçimde korunmasına örnek olacak.

Projenin tarihî alanlarda çevre dostu enerji sistemlerinin yaygınlaştırılmasına, gece müzeciliğinin geliştirilmesine ve Türkiye'nin sürdürülebilir kültür turizmi vizyonuna katkı sağlaması hedefleniyor.

Soru
Cevap
GES projesi nerede hayata geçirildi?
Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Tlos Antik Kenti'nde.
Projenin amacı nedir?
Tlos Tiyatrosu'nun gece aydınlatmasında güneş enerjisinden yararlanmak.
Ziyaretçilere ne gibi bir imkan sunulacak?
Tiyatronun akşam saatlerinde de ziyaret edilebilmesi sağlanacak.
Projenin özelliği nedir?
Tlos özelinde ilk kez yenilenebilir enerji sistemi kullanılacak.
Projenin hedefi nedir?
Kültürel mirası sürdürülebilir uygulamalarla korumak ve gece müzeciliğini geliştirmek.
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