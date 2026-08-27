Başkan Erdoğan istikameti çizdi! "Atımızın kuyruğunu bağladık" sözleri boşuna değil: Şimdi İsrail düşünsün





ERDOĞAN BUNU ÜSTÜNE BASA BASA TEKRARLADI: ATIMIZIN KUYRUĞUNU BAĞLADIK



Ve Erdoğan, Türk tarihinde savaş veya ölümüne bir mücadele öncesi "geriye dönüşün olmadığını, ya zafer kazanılacağını ya da ölene kadar savaşılacağını" belirten "Atımızın kuyruğunu bağladık" mesajını üstüne basa basa tekrarladı.



Kudüs ve İstanbul'un Ahlat'ta vücut bulan imanla fethedildiğini vurguladı.

Başkan Erdoğan şöyle konuştu:



"İşte biz de Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Terör gibi ebedî kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık"