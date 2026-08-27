Başkan Erdoğan istikameti çizdi! "Atımızın kuyruğunu bağladık" sözleri boşuna değil: Şimdi İsrail düşünsün
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt'te ecdadın izinde "Kızılelma" için istikameti çizdi. Erdoğan üstüne basa basa "Atımızın kuyruğunu bağladık" diyerek mesajı kitabın ortasından verdi. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağının söktüğünü ilan edip İsrail'in kaybedeceğini söyledi. Nitekim at kuyruğu bağlamak kadim bir Türk savaş geleneği ve ölümüne bir mücadele öncesi "geriye dönüşün olmadığını, ya zafer kazanılacağını ya da ölene kadar savaşılacağını" vurgulayan bir öğreti. Bölgemizde tarih yeniden yazılırken Başkan Erdoğan, İsrail'i ve bölgedeki emperyalist kan tüccarlarını uyardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sultan Alparslan'ın Türklere Anadolu'nun kapılarını açtığı Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde emperyalist ve siyonist şer odaklarına tarihi bir mesaj verdi.
"Atımızın kuyruğunu bağladık" diyen Erdoğan, "Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız var" sözleriyle istikameti çizdi.
Terörsüz Türkiye sürecinin hem iç cepheye hem de bölgeye olan katkılarına dikkat çeken Erdoğan, "İnşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Suriye ve Irak başta olmak üzere yakın çevremiz yıllardır özlemini çektiği huzur ve istikrar iklimine kavuşacak" ifadelerini kullandı.
"HANGİ HESAPLAR İÇİNDE OLDUĞUNUZU BİLİYORUZ"
Bu sözlere müteakip İsrail'e ve bölgedeki emperyalist kan tüccarlarına şu uyarıyı yaptı:
Bunun kimleri rahatsız ettiğini biliyoruz, kimleri endişelendirdiğini biliyoruz. Onlara diyorum ki, ne yaparsanız yapın bizi yolumuzdan döndüremezsiniz. Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşçe kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz.
Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz.
BÜYÜK TÜRKİYE'NİN ŞAFAĞI SÖKTÜ: İSRAİL KAYBEDECEK
Başkan Erdoğan, büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağının söktüğünü söyledi. İsrail'in kaybedeceğini belirtti.
"Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi âlemlerin Rabb'i olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek" diyen Erdoğan, "Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek" şeklinde konuştu.
ERDOĞAN BUNU ÜSTÜNE BASA BASA TEKRARLADI: ATIMIZIN KUYRUĞUNU BAĞLADIK
Ve Erdoğan, Türk tarihinde savaş veya ölümüne bir mücadele öncesi "geriye dönüşün olmadığını, ya zafer kazanılacağını ya da ölene kadar savaşılacağını" belirten "Atımızın kuyruğunu bağladık" mesajını üstüne basa basa tekrarladı.
Kudüs ve İstanbul'un Ahlat'ta vücut bulan imanla fethedildiğini vurguladı.
Başkan Erdoğan şöyle konuştu:
"İşte biz de Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Terör gibi ebedî kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık"
SULTAN ALPARSLAN DA ATININ KUYRUĞUNU BAĞLADI
Başkan Erdoğan konuşmasında bayrak şairi merhum Arif Nihat Asya ve Fazıl Hüsnü Dağlarca'ya atıfta bulundu.
Sultan Alparslan'ın da atının kuyruğunu bağlayarak Malazgirt'te destan yazdığını, bu destanıyla Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığını anımsattı. Malazgirt Zaferi'nin, Selahaddin Eyyubi ile Kudüs'e, Sultan Fatih ile İstanbul'a, Osmanlı Cihan Devleti ile üç kıtaya giden yolları açtığını belirtti.
DOSTA DÜŞMANA İLAN ETTİK: GERİ DÖNÜŞ YOK
Böylelikle Başkan Erdoğan, "Atımızın kuyruğunu bağladık" diyerek hem ecdadın şanlı mazisine sahip çıktı hem de büyük Türkiye yolunda geri dönüşün olmayacağını dosta düşmana ilan etti.
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