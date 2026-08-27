Fabio Miretti Beşiktaş'a transfer olmak için İstanbul'da! İşte ilk sözleri

Beşiktaş, Fabio Miretti transferini resmen açıkladı. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)

MIRETTI İSTANBUL'A GELDİ

Beşiktaş'ın yeni transferi Fabio Miretti, 16.10 sıralarında İstanbul'a ayak bastı. İtalyan futbolcu, siyah-beyazlı takıma transferinden dolayı mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirdi.

ITALIANO'NUN ETKİSİ ÇOK BÜYÜK

Fabio Miretti, Beşiktaş'a transferinde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun önemli rol oynadığını söyledi. Italiano'nun kendisini Beşiktaş'ta görmek istediğini belirten Miretti, kulübün de transferi için büyük istek gösterdiğini ifade etti. 23 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın başarılı olması için elinden gelenin en iyisini yapacağını dile getirirken İstanbul'a gelmesinde Vincenzo Italiano'nun etkisinin gerçekten büyük olduğunu vurguladı.

BEŞİKTAŞ FORMASINI DEĞERLENDİRDİ

Yeni sezon formaları hakkında da konuşan Miretti, siyah-beyaz renklerin kendisi için yabancı olmadığını söyledi. İtalyan futbolcu, geçmişten aşina olduğu ve sürekli giydiği renkler olduğunu belirterek Beşiktaş formasını çok beğendiğini ifade etti.