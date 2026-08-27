Fabio Miretti Beşiktaş'a transfer olmak için İstanbul'da! İşte ilk sözleri
Siyah-beyazlı kulüp, Juventus forması giyen oyuncu Fabio Miretti'nin transferi konusunda prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Yıldız futbolcunun resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.
Juventus'un oyuncusu Fabio Miretti'yi kadrosuna katmak için prensip anlaşmasına varan Beşiktaş, İtalyan orta sahayı İstanbul'a getirdi.Beşiktaş'ın yeni transferi Fabio Miretti İstanbul'a geldi
MIRETTI İSTANBUL'A GELDİ
Beşiktaş'ın yeni transferi Fabio Miretti, 16.10 sıralarında İstanbul'a ayak bastı. İtalyan futbolcu, siyah-beyazlı takıma transferinden dolayı mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirdi.
ITALIANO'NUN ETKİSİ ÇOK BÜYÜK
Fabio Miretti, Beşiktaş'a transferinde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun önemli rol oynadığını söyledi. Italiano'nun kendisini Beşiktaş'ta görmek istediğini belirten Miretti, kulübün de transferi için büyük istek gösterdiğini ifade etti. 23 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın başarılı olması için elinden gelenin en iyisini yapacağını dile getirirken İstanbul'a gelmesinde Vincenzo Italiano'nun etkisinin gerçekten büyük olduğunu vurguladı.
BEŞİKTAŞ FORMASINI DEĞERLENDİRDİ
Yeni sezon formaları hakkında da konuşan Miretti, siyah-beyaz renklerin kendisi için yabancı olmadığını söyledi. İtalyan futbolcu, geçmişten aşina olduğu ve sürekli giydiği renkler olduğunu belirterek Beşiktaş formasını çok beğendiğini ifade etti.
FABIO MIRETTI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
3 Ağustos 2003 tarihinde İtalya'nın Pinerolo şehrinde dünyaya gözlerini açan Fabio Miretti, orta saha mevkisinde forma giymektedir. 2026 yılı itibarıyla 23 yaşında olan yetenekli futbolcu, kariyerinin temellerini Juventus altyapısında atmış ve futbol eğitimini bu köklü kulübün bünyesinde büyük ölçüde tamamlamıştır.
8 YAŞINDA JUVENTUS ALTYAPISINDA BAŞARI GÖSTERDİ
Henüz 8 yaşındayken, 2011 yılında Juventus altyapısına adım atan Fabio Miretti, siyah-beyazlı kulübün alt yaş kategorilerinde gösterdiği başarılı gelişimle dikkatleri üzerine çekti. U17 ve U19 takımlarındaki form grafiğinin ardından Juventus Next Gen kadrosuna yükselen genç yetenek, burada da istikrarını sürdürerek A takıma yükselme başarısı gösterdi. Kulübün resmi verilerine göre gösterdiği bu istikrarlı ilerleme, 2026 yılında Juventus formasıyla 100. resmi maçına çıkmasını sağlayarak kariyerinde çok önemli bir kilometre taşını geride bırakmasına vesile oldu.
FABIO MIRETTI OYUNCU PROFİLİ
Merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarının yanı sıra üçlü orta sahanın solunda veya sağında mezzala rolünü de başarıyla üstlenebilen Fabio Miretti, yüksek teknik kapasitesi, dar alandaki top kontrolü, etkili pas yeteneği ve geniş oyun görüşüyle ön plana çıkmaktadır. Sahip olduğu bu yaratıcı özellikler sayesinde hücum organizasyonlarında aktif rol oynayabilen İtalyan futbolcu, Juventus'un da farklı orta saha bölgelerinde görev yapabilen çok yönlü profiliyle tanımladığı modern bir oyuncudur.