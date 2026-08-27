Narin Güran cinayeti “faili meçhul” kapsamında değerlendirilmeyecek! Yargılama şeffaf, tablo net

Bakanlık bünyesinde faili meçhul cinayetlerin yeniden araştırılması için oluşturulan yeni mekanizmadan yararlanmak isteyen ailenin girişimi böylece karşılık bulmadı.

Ailenin ileri sürdüğü iddia ve tezleri peşinen reddetmeyen Bakanlık, aile fertleri ile başvuruda bulunan kişileri dinledi; iddiaları dosyadaki deliller, teknik incelemeler, bilirkişi raporları ve yargı kararlarıyla karşılaştırdı. Yapılan incelemelerde dosyanın faili meçhul olarak yeniden ele alınmasını gerektirecek yeni ve somut bir olguya ulaşılamadı.

Narin Güran cinayetinde dikkat çeken bir girişimin ayrıntıları ortaya çıktı. Güran ailesinin, failleri yargılama sonucunda belirlenen cinayeti "faili meçhul" bir dosya gibi Adalet Bakanlığına taşıdığı öğrenildi.

Güran ailesinin Narin dosyası için yaptığı ʺfaili meçhulʺ başvurusu kabul görmedi (Haberin görselleri Takvim Foto Arşivi'nden alındı)



GÜRAN AİLESİNİN "FAİLİ MEÇHUL" GİRİŞİMİ SONUÇSUZ KALDI



Narin Güran cinayetinde yargılamanın ardından Güran ailesinin Adalet Bakanlığı nezdinde dikkat çeken bir girişimde bulunduğu ortaya çıktı.

Aile, cinayetin failleri hakkında mahkûmiyet hükümleri kurulmuş olmasına rağmen dosyanın "faili meçhul" bir olay gibi yeniden ele alınması yönünde girişimlerde bulundu.

Ancak Bakanlığın yaptığı değerlendirmede, dosyanın faili meçhul suçlar kapsamında yeniden incelenmesini gerektirecek yeni ve somut herhangi bir olguya rastlanmadığı öğrenildi.