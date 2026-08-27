Narin Güran cinayeti “faili meçhul” kapsamında değerlendirilmeyecek! Yargılama şeffaf, tablo net
Güran ailesinin, Narin Güran cinayetinin “faili meçhul” kapsamında yeniden ele alınmasına yönelik başvurusu kabul edilmedi. Cinayetin, ilk derece ve temyiz mercilerince kamuoyuna açık şekilde değerlendirilerek karara bağlandığı bildirildi. Öte yandan Güran ailesinin girişiminin arkasında dikkat çeken bir savunma stratejisinin bulunduğu değerlendiriliyor. Ailenin, Salim Güran başta olmak üzere cinayetten hüküm giyen aile üyelerini suçtan uzaklaştırmaya, cinayetin bütün sorumluluğunu ise Nevzat Bahtiyar'a yüklemeye çalıştığı değerlendirmesi öne çıkıyor.
Narin Güran cinayetinde dikkat çeken bir girişimin ayrıntıları ortaya çıktı. Güran ailesinin, failleri yargılama sonucunda belirlenen cinayeti "faili meçhul" bir dosya gibi Adalet Bakanlığına taşıdığı öğrenildi.
Ailenin ileri sürdüğü iddia ve tezleri peşinen reddetmeyen Bakanlık, aile fertleri ile başvuruda bulunan kişileri dinledi; iddiaları dosyadaki deliller, teknik incelemeler, bilirkişi raporları ve yargı kararlarıyla karşılaştırdı. Yapılan incelemelerde dosyanın faili meçhul olarak yeniden ele alınmasını gerektirecek yeni ve somut bir olguya ulaşılamadı.
Bakanlık bünyesinde faili meçhul cinayetlerin yeniden araştırılması için oluşturulan yeni mekanizmadan yararlanmak isteyen ailenin girişimi böylece karşılık bulmadı.
GÜRAN AİLESİNİN "FAİLİ MEÇHUL" GİRİŞİMİ SONUÇSUZ KALDI
Narin Güran cinayetinde yargılamanın ardından Güran ailesinin Adalet Bakanlığı nezdinde dikkat çeken bir girişimde bulunduğu ortaya çıktı.
Aile, cinayetin failleri hakkında mahkûmiyet hükümleri kurulmuş olmasına rağmen dosyanın "faili meçhul" bir olay gibi yeniden ele alınması yönünde girişimlerde bulundu.
Ancak Bakanlığın yaptığı değerlendirmede, dosyanın faili meçhul suçlar kapsamında yeniden incelenmesini gerektirecek yeni ve somut herhangi bir olguya rastlanmadığı öğrenildi.
AİLENİN HEDEFİ HÜKÜMLÜ AİLE ÜYELERİNİ DOSYADAN ÇIKARMAK MIYDI?
Güran ailesinin girişiminin arkasında dikkat çeken bir savunma stratejisinin bulunduğu değerlendiriliyor.
Ailenin, Salim Güran başta olmak üzere cinayetten hüküm giyen aile üyelerini suçtan uzaklaştırmaya, cinayetin bütün sorumluluğunu ise Nevzat Bahtiyar'a yüklemeye çalıştığı değerlendirmesi öne çıkıyor.
Bu doğrultuda cinayet, sanki gerçek faili hiç bulunamamış bir olaymış gibi yeniden kurgulanarak Adalet Bakanlığı bünyesinde faili meçhul suçlara yönelik yürütülen çalışmaların kapsamına sokulmaya çalışıldı.
YENİ KURULAN DAİRE AİLENİN DE DİKKATİNİ ÇEKTİ
Girişimin zamanlaması da dikkat çekti. Adalet Bakanlığı bünyesinde yıllardır aydınlatılamayan cinayetlerin yeniden ele alınması amacıyla Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının kurulması, geçmişte çözülemeyen dosyalar için yeni bir kapı açtı.
Güran ailesinin de bu imkândan yararlanarak Narin dosyasını aynı kategoriye sokmaya çalıştığı değerlendirildi.
Ancak ortada temel bir fark vardı: Yeni yapılanmanın hedefinde faili yıllardır bulunamayan cinayetler bulunurken, Narin Güran cinayetinde failler hakkında mahkûmiyet hükümleri kurulmuş, dosya istinaf ve Yargıtay denetiminden geçmişti. Ailenin ise, "cinayetin failini değiştirme" yönünde kamuoyu oluşturma çalışmaları ile "faili meçhul" kapısını açmaya çalıştığı belirtiliyor.
BAKANLIK KAPIYI BAŞTAN KAPATMADI
Adalet Bakanlığı ise ailenin girişimini doğrudan reddetmedi. Edinilen bilgilere göre aile fertleri ve başvuruda bulunan kişiler dinlendi. İleri sürülen iddialar ve alternatif senaryolar tek tek ele alındı.
Ailenin ortaya koyduğu tezler; soruşturma ve kovuşturma dosyasındaki deliller, teknik incelemeler, bilirkişi raporları, mahkeme kararları ve dosyanın geçirdiği kanun yolu denetimleriyle karşılaştırıldı. Bakanlık, "Acaba gözden kaçırılan veya dosyanın mevcut yapısını değiştirecek yeni bir delil var mı?" sorusunun cevabını aradı. Ancak yapılan incelemelerde cinayeti faili meçhul hâle getirecek yeni ve somut bir bulgu ortaya çıkmadı.
YARGILAMA KAMUOYUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE YAPILDI
Narin Güran dosyasının dikkat çeken bir başka özelliği ise soruşturma ve kovuşturma sürecinin Türkiye'nin en yakından takip edilen adli süreçlerinden biri olmasıydı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 21 Ekim 2024 tarihli iddianamesiyle dört sanığın iştirak hâlinde kasten öldürme suçundan cezalandırılması talep edildi. Açılan dava Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı.
Duruşmaları Türkiye'nin dört bir yanından gelen çok sayıda gazeteci adeta bir "basın ordusu" hâlinde takip etti. Sanıkların savunmaları, tanık anlatımları, avukatların beyanları, savcılık mütalaaları ve mahkemenin değerlendirmeleri basın mensuplarının gözü önünde gerçekleşti. Dosya kapalı kapılar ardında yürütülmedi; yargılama safhasında kamuoyundan gizlenen bir süreç olmadı.
ÜÇ SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 26, 27 ve 28 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen ikinci oturumunda; anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran, "iştirak hâlinde kasten öldürme" suçundan, takdiri indirim uygulanmaksızın ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Nevzat Bahtiyar hakkında ise ilk derece mahkemesi tarafından "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Tüm sanıkların tutukluluk hâllerinin devamına karar verildi.
Karar taraflarca istinafa taşındı. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 20 Mayıs 2025 tarihli kararıyla dört sanık hakkında kurulan mahkûmiyet hükümlerine yönelik istinaf başvurularını düzelterek esastan reddetti.
YARGITAY SALİM, YÜKSEL VE ENES GÜRAN'IN CEZALARINI ONADI
Dosya daha sonra Yargıtay 1. Ceza Dairesinin önüne geldi. Yargıtay, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran hakkında verilen mahkûmiyet hükümlerini ayrı ayrı onadı.
Nevzat Bahtiyar hakkındaki mahkûmiyet hükmü ise eyleminin diğer sanıkların işlediği "çocuğa karşı kasten öldürme" suçuna yardım etme niteliğinde olduğu gerekçesiyle yeniden yargılama yapılmak üzere bozuldu.
Böylece ailenin bugün "faili meçhul" söylemi üzerinden tartışmaya açmak istediği dosyada, üç aile üyesinin cinayetten mahkûmiyetleri Yargıtay denetiminden de geçerek kesinleşmiş oldu.
NEVZAT BAHTİYAR'A 17 YIL HAPİS
Yargıtay'ın bozma kararının ardından Nevzat Bahtiyar yönünden dosya yeniden Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. 6 Nisan 2026 tarihli duruşmada savcılık, Bahtiyar'ın iştirak hâlinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme 16 Nisan 2026 tarihinde Bahtiyar'ın eylemini "nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirerek 17 yıl hapis cezasına hükmetti.
"KİMSEDEN BİR ŞEY GİZLENMEDİ"
Dosyanın soruşturulmasından ilk derece yargılamasına, istinaftan Yargıtay incelemesine kadar geçen süreç yoğun bir kamuoyu ve medya takibi altında yürütüldü. Özellikle duruşmalarda sanıkların söyledikleri, avukatların ortaya koyduğu tezler ve dosyadaki deliller basın mensupları tarafından anbean kamuoyuna aktarıldı.
Bu tablo karşısında, dosyanın birtakım gerçeklerinin gizlendiği veya aileye iddialarını dile getirme imkânı tanınmadığı yönündeki bir anlatının yargılama süreciyle örtüşmediği belirtiliyor. Aile savunmasını mahkemede yaptı, avukatları delilleri tartıştı, kararlar üst derece mahkemelerince incelendi. Ardından Bakanlığa taşınan yeni iddialar da ayrıca dinlendi ve değerlendirildi.
YENİ VE SOMUT BİR DELİL ÇIKMADI
Adalet Bakanlığındaki inceleme sonucunda, ailenin ortaya koyduğu tezleri destekleyerek Narin Güran cinayetinin "faili meçhul" olduğunu gösterecek veya dosyanın bu kapsamda yeniden ele alınmasını gerektirecek yeni ve somut herhangi bir olguya ulaşılamadı.
Ailenin ileri sürdüğü alternatif senaryoların, mevcut delil durumunu ve yargısal tespitleri değiştirecek nitelikte olmadığı değerlendirildi.
Böylece Güran ailesinin, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının kurulmasıyla oluşan yeni imkândan yararlanarak Narin cinayetini "faili meçhul" bir dosya hâline getirme girişimi karşılık bulmadı.