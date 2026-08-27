Fenerbahçe'nin zaferi Galatasaray'a yaradı! Transferin yolu açıldı
Fenerbahçe'ye elenerek Şampiyonlar Ligi gelirinden mahrum kalan Lyon'da oyuncu satışları gündeme geldi. Galatasaray'ın, Fransız ekibinin 21 yaşındaki kanat oyuncusu Malick Fofana'nın durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
Galatasaray, Lyon forması giyen Malick Fofana'yı transfer listesinde tutuyor. Fransız kulübünün finansal nedenlerle en az 25 milyon euroluk oyuncu satışı yapması gerektiği belirtildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe'ye toplamda 3-2 mağlup olarak elenen Lyon'da transfer hareketliliği yaşanıyor.
Şampiyonlar Ligi gelirinden mahrum kalan Fransız ekibinde oyuncu satışı gündeme gelirken ayrılığı konuşulan isimlerin başında Malick Fofana geliyor.
EN AZ 25 MİLYON EUROLUK SATIŞ GEREKİYOR
Lyon'un Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması nedeniyle en az 23 milyon euroyu bulacak gelirden mahrum kaldığı belirtildi.
Fransız kulübünün finansal fair-play kurallarına uyum sağlamak amacıyla en az 25 milyon euroluk oyuncu satışı gerçekleştirmesi gerektiği ifade edildi.
Transfer döneminin sona ermesine kısa süre kala çok sayıda talibi bulunan Malick Fofana'nın takımdan ayrılmaya en yakın isimlerden biri olduğu kaydedildi.
GALATASARAY DA DEVREDE
Galatasaray'ın 21 yaşındaki kanat oyuncusu Malick Fofana ile ilgilendiği belirtildi.
Fenerbahçe karşısında oynadığı iki maçta da performansıyla dikkat çeken genç futbolcunun, sarı-kırmızılılar tarafından fırsat transferi olarak değerlendirildiği ve durumunun takip edildiği ifade edildi.
AVRUPA'DAN ÇOK SAYIDA TALİBİ VAR
Malick Fofana ile Galatasaray'ın yanı sıra Roma, Inter, Atalanta, RB Leipzig ve Tottenham'ın da ilgilendiği belirtildi. 21 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.
MALICK FOFANA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Malick Fofana, 31 Mart 2005 tarihinde Belçika'nın Aalst kentinde dünyaya geldi. 21 yaşındaki futbolcu, hücum hattında görev yapıyor.
Kanatlarda ve hücumun farklı bölgelerinde oynayabilen Fofana, futbol eğitimini Gent'te aldı. Henüz 9 yaşındayken Gent altyapısına katılan genç oyuncu, Ocak 2022'de ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.
Fofana, kısa süre içinde A takıma yükselirken genç yaşına rağmen Avrupa kupalarında da forma şansı buldu.
GENT'TE 64 MAÇA ÇIKTI
Belçikalı futbolcu, Gent formasıyla profesyonel seviyede 64 karşılaşmada görev yaptı. Fofana bu maçlarda 5 gol atarken 10 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.
Genç hücumcu, Gent'in UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale kadar yükseldiği süreçte de takımın kadrosunda yer aldı.
LYON'A 17 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU
Malick Fofana'nın kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri Ocak 2024'te gerçekleşti. Lyon, Belçikalı futbolcuyu Gent'ten kadrosuna kattı.
Fransız ekibi transfer için 17 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Anlaşmaya performansa bağlı olarak maksimum 5 milyon euro bonus ile oyuncunun gelecekteki satışından elde edilecek kârın yüzde 20'sinin Gent'e verilmesini öngören madde de eklendi.
Fofana, Lyon ile 30 Haziran 2028'e kadar geçerli sözleşmeye imza attı.
BELÇİKA MİLLİ TAKIMI'NDA FORMA GİYİYOR
Belçika'nın alt yaş milli takımlarında görev yapan Fofana, gösterdiği performansın ardından A Milli Takım seviyesine de yükseldi.
Belçika Milli Takımı formasını da giyen genç futbolcu, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 4 karşılaşmada görev yaptı ve 1 gol kaydetti.
2026-2027 SEZONUNA GOLLERLE BAŞLADI
Lyon formasıyla 2026-2027 sezonuna etkili başlayan Malick Fofana, Ligue 1'in açılış haftasında Toulouse deplasmanında fileleri havalandırdı. Lyon karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Belçikalı futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme ve play-off turlarında da Lyon'un hücum hattındaki önemli isimlerinden biri oldu.
FENERBAHÇE'YE GOL ATTI
Malick Fofana, 26 Ağustos 2026'da oynanan Lyon-Fenerbahçe karşılaşmasında da sahneye çıktı.
Fenerbahçe'nin ilk yarıyı Vedat Muriqi ve Archie Brown'ın golleriyle 2-0 önde kapattığı mücadelede Fofana, ikinci yarıda Lyon'un farkı bire indiren golünü kaydetti.
Sarı-lacivertliler karşılaşmayı 2-1, iki maçlık eşleşmeyi ise toplam 3-2 kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükseldi.
Fofana ise 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi eleme ve play-off turlarında çıktığı 4 karşılaşmada 1 gol kaydetti.