Malick Fofana'nın farklı talipleri de var AVRUPA'DAN ÇOK SAYIDA TALİBİ VAR Malick Fofana ile Galatasaray'ın yanı sıra Roma, Inter, Atalanta, RB Leipzig ve Tottenham'ın da ilgilendiği belirtildi. 21 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.

Malick Fofana Belçika'da futbol hayatına başladı MALICK FOFANA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? Malick Fofana, 31 Mart 2005 tarihinde Belçika'nın Aalst kentinde dünyaya geldi. 21 yaşındaki futbolcu, hücum hattında görev yapıyor. Kanatlarda ve hücumun farklı bölgelerinde oynayabilen Fofana, futbol eğitimini Gent'te aldı. Henüz 9 yaşındayken Gent altyapısına katılan genç oyuncu, Ocak 2022'de ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Fofana, kısa süre içinde A takıma yükselirken genç yaşına rağmen Avrupa kupalarında da forma şansı buldu.

Lyon, Malick Fofana'nın bonservisi için 17 milyon euro harcadı GENT'TE 64 MAÇA ÇIKTI Belçikalı futbolcu, Gent formasıyla profesyonel seviyede 64 karşılaşmada görev yaptı. Fofana bu maçlarda 5 gol atarken 10 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi. Genç hücumcu, Gent'in UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale kadar yükseldiği süreçte de takımın kadrosunda yer aldı. LYON'A 17 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU Malick Fofana'nın kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri Ocak 2024'te gerçekleşti. Lyon, Belçikalı futbolcuyu Gent'ten kadrosuna kattı. Fransız ekibi transfer için 17 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Anlaşmaya performansa bağlı olarak maksimum 5 milyon euro bonus ile oyuncunun gelecekteki satışından elde edilecek kârın yüzde 20'sinin Gent'e verilmesini öngören madde de eklendi. Fofana, Lyon ile 30 Haziran 2028'e kadar geçerli sözleşmeye imza attı.

Malick Fofana Belçika Milli Takımı'nda da oynuyor BELÇİKA MİLLİ TAKIMI'NDA FORMA GİYİYOR Belçika'nın alt yaş milli takımlarında görev yapan Fofana, gösterdiği performansın ardından A Milli Takım seviyesine de yükseldi. Belçika Milli Takımı formasını da giyen genç futbolcu, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 4 karşılaşmada görev yaptı ve 1 gol kaydetti. 2026-2027 SEZONUNA GOLLERLE BAŞLADI Lyon formasıyla 2026-2027 sezonuna etkili başlayan Malick Fofana, Ligue 1'in açılış haftasında Toulouse deplasmanında fileleri havalandırdı. Lyon karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Belçikalı futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme ve play-off turlarında da Lyon'un hücum hattındaki önemli isimlerinden biri oldu.