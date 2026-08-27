Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir! Galatasaray'ı geçecek
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında deplasmanda Fransa'nın Olympique Lyon ekibini 2-1 mağlup ederek 2008-2009 sezonundan bu yana ilk kez Devler Ligi'nde lig aşamasına yükseldi. Kadıköy'deki 1-1'lik ilk maçın ardından tur biletini cebine koyan sarı-lacivertliler, 18,62 milyon euroluk katılım payı ve play-off geliriyle dev bir mali kaynağın sahibi oldu. Katsayı sıralamasındaki üstünlüğü sayesinde ezeli rakibi Galatasaray'a kıyasla organizasyona 1,1 milyon euro daha yüksek başlangıç geliriyle adım atan Fenerbahçe'nin, performans primleriyle birlikte toplam kazancının 40 milyon euroyu aşması bekleniyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Fransa temsilcisi Olympique Lyon'a konuk olan Fenerbahçe, deplasmanda rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Kadıköy'deki ilk karşılaşmadan 1-1'lik eşitlikle ayrılan sarı-lacivertliler, Fransa'daki 2-1'lik galibiyetle toplam skorda üstünlüğü eline aldı ve 2008-2009 sezonundan bu yana ilk kez 'Devler Ligi'nde lig aşaması biletini cebine koydu.
Sarı-lacivertli ekip, bu kritik zaferle birlikte sadece adını Avrupa'nın en büyük sahnesine yazdırmakla kalmadı, devasa bir mali kaynağın da sahibi oldu.
KASA DOLUP TAŞACAK
Avrupa arenasında yoluna devam eden Fenerbahçe'nin kasasına girecek rakamlar da netleşti. Play-off turuna kaldığı için ilk etapta 4,3 milyon euro garantileyen sarı-lacivertliler, devler ligi biletini kapmasıyla birlikte UEFA'nın ödül sistemine göre 18,62 milyon euroluk ayak bastı parasını da kasasına koyacak.
Devler Ligi'nin yeni formatındaki lig etabında ise her galibiyet 2,1 milyon euro, her beraberlik ise 700 bin euro prim anlamına geliyor. Sarı-lacivertli takımın lig aşamasında sergileyeceği performansa göre elde edeceği toplam gelirin 40 milyon euroyu (2 milyar 246 milyon TL) aşması bekleniyor.
GALATASARAY'IN ALDIĞINDAN DAHA FAZLASINI ALACAK
UEFA'nın gelir dağıtım kriterlerinde kulüplerin geçmiş yıllardaki Avrupa performansına göre belirlenen katsayı sıralaması belirleyici rol oynuyor. Fenerbahçe'nin bu sıralamada Galatasaray'a kıyasla daha üst basamakta yer alması, iki ezeli rakip arasındaki başlangıç geliri farkını da doğrudan doğurdu.
Sarı-lacivertli kulüp, geçmişten getirdiği bu katsayı avantajı sayesinde Şampiyonlar Ligi macerasına ezeli rakibi Galatasaray'dan yaklaşık 1,1 milyon euro daha yüksek bir gelir kalemiyle başlama hakkı elde etti.