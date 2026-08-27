Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir! Galatasaray'ı geçecek

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Fransa temsilcisi Olympique Lyon'a konuk olan Fenerbahçe, deplasmanda rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Kadıköy'deki ilk karşılaşmadan 1-1'lik eşitlikle ayrılan sarı-lacivertliler, Fransa'daki 2-1'lik galibiyetle toplam skorda üstünlüğü eline aldı ve 2008-2009 sezonundan bu yana ilk kez 'Devler Ligi'nde lig aşaması biletini cebine koydu. Sarı-lacivertli ekip, bu kritik zaferle birlikte sadece adını Avrupa'nın en büyük sahnesine yazdırmakla kalmadı, devasa bir mali kaynağın da sahibi oldu.

KASA DOLUP TAŞACAK

Avrupa arenasında yoluna devam eden Fenerbahçe'nin kasasına girecek rakamlar da netleşti. Play-off turuna kaldığı için ilk etapta 4,3 milyon euro garantileyen sarı-lacivertliler, devler ligi biletini kapmasıyla birlikte UEFA'nın ödül sistemine göre 18,62 milyon euroluk ayak bastı parasını da kasasına koyacak.