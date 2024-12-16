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Chiesa'da sıcak saatler! Galatasaray İtalyan yıldız için devreye girdi

Kolombiyalı kanat oyuncusu için Fluminense ile pazarlıklarına devam eden Aslan’ın, Liverpool’dan ayrılması beklenen Chiesa için de kiralama teklifi yapacağı öğrenildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Aralık 2024
Chiesa’da sıcak saatler! Galatasaray İtalyan yıldız için devreye girdi

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    Ocak ayı yaklaşırken Galatasaray'da transfer hareketliliği de hız kazandı. Teknik direktör Okan Buruk'un çok istediği Jhon Arias için Fluminense ile bonservis pazarlığını sürdüren Galatasaray listesine yeni bir kanat oyuncusu daha ekledi. Cimbom'un sezon başında Fiorentina'dan Liverpool'a transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Ada ekibinde forma bulmakta zorlanan İtalyan futbolcu Federico Chiesa ile ilgilendiği öğrenildi.

    SADECE 3 MAÇTA OYNADI
    Sarı-Kırmızlı takımın önümüzdeki günlerde 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun menajeriyle görüşüp kiralama teklifi yapacağı da gelen haberler arasında. Sakatlığını tam olarak atlatan Chiesa'nın da daha çok forma giyebileceği ir takıma transfer olmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Yaptığı başarılı driplingler ve bitiricliği ile tanınan Chiesa, Liverpool formasıyla çıktığı 3 maçta 1 asiste imza attı. İtalyan futbolcunun Liverpool ile olan kontratı 2028'de sona erecek.

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