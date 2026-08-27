Midas Temmuz 2. Dönem Kampanyası çekiliş sonucu açıklandı. İşte iPhone 17 Pro 256 GB kazanan asil ve yedek talihli:

Talihli Türü Talihli / Şehir Asil Talihlisi Şehriban Ağan / İstanbul Yedek Talihlisi Ali Soğancıoğlu / Çanakkale

KAMPANYA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Bu kampanya, MPİ'nin 29.06.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-92839 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 21.08.2026 tarihinde yapılan çekilişe 8.106 kişi katılmıştır. İkramiye kazanan asil talihlilerin, ikramiyelerini almak için 11.09.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin ise 26.09.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr e-posta adresine, 0212 217 41 21 numaralı faksa veya U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendilerinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler, ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden Midas Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan, tebliğ için yeterlidir.

İkramiyenin son teslim tarihi 30.11.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere, Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir.

Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz. Katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.

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