Doktorlar "yaşamaz" demişti! Var Mısın Yok Musun Gözde hayata tutunma hikayesini anlattı

Gözde, kendisine yakın hissettiği kutular arasında 21 numaralı kutunun dikkatini çektiğini söylemişti. Kutunun üzerinde Trabzon yazmasının da kararında etkili olduğunu belirten yarışmacı, seçimini 21 numaradan yana kullanmıştı.

Gözde'nin seçtiği kutuyu Mustafa açmıştı. Gözde'ye kısa sürede de olsa çok sevgi duyduğunu ve kendisine yarışmaya ilk geldiğinde yardımcı olduğunu söyleyen Mustafa, onun en iyisini hak ettiğini belirtmişti.

Geri sayımın ardından 21 numaralı kutudan 50 bin TL çıkmıştı. Gözde, ödülün beklediği gibi mavi olmaması karşısında yine de Mustafa'ya teşekkür etmişti. Mustafa ise arkadaşlarının öpme ısrarları karşısında zor anlar yaşamıştı.

Mustafa, kutu açılmadan önce arkadaşlarından yanında olmalarını istemiş ancak temas konusundaki hassasiyeti yine stüdyoda gülüşmelere neden olmuştu. Yarışmacılar, kutudan çıkacak renge göre Mustafa'yı öpme konusunda esprili bir pazarlık yapmıştı.

ÖMER'DEN GÖZDE İÇİN SÜRPRİZ EŞLEŞTİRME

Programda eğlenceli anlara neden olan bir başka gelişme ise Ömer'in itirafıyla yaşanmıştı. Ömer, kayınçosu için Gözde'yi düşündüğünü ve kayınçosunun fotoğrafını Gözde'ye gösterdiğini söylemişti.

ÖMER'İN ANLATTIĞI SÜRPRİZ Gözde Trabzonlu Ev hanımı, çalışmayı hedefliyor Kayınço Rizeli, 28 yaşında Ambulans şoförü

Esra Erol'un soruları üzerine Ömer'in kayınçosunun 28 yaşında, Rizeli ve ambulans şoförü olduğu ortaya çıkmıştı. Gözde ise Trabzonlu olduğunu ve şu anda ev hanımlığı yaptığını, ancak çalışacağını söylemişti.

Ömer, yoğun temposu nedeniyle kayınçosuyla görüşemediğini ve onun hayatında biri olup olmadığını dahi bilmediğini belirtmişti. Gözde de kayınçosunun kendisini beğenmeme ihtimali olduğunu söyleyerek espriye katılmıştı.

Kayınçosunun bu girişimden haberi olmadığını söyleyen Ömer'i uyaran Esra Erol, yaşananların bölümle birlikte ortaya çıkacağını belirtmişti. Kayınçonun vereceği cevabın ise bir sonraki bölümde açıklanacağı ifade edilmişti.

Programın ilerleyen dakikalarında telefonun çalmasıyla banka teklifi yeniden gündeme geldi. Gözde, 6. turda 585 bin TL'lik teklifi reddettiği için pişman olduğunu itiraf etti. Para ağacında sarı kutuların bulunmasının kendisini devam etmeye yönelttiğini söyledi.

TEKLİFTEKİ KIRILMA 6. TUR 585 bin TL Reddedildi 7. TEKLİF 11 bin TL Bankadan geldi KARAR "Yokum" Kırmızı butona bastı Gözde, 11 bin TL'lik teklifi reddederek yarışmaya devam etti.

11 BİN TL'LİK TEKLİFE "YOKUM" DEDİ

Bankanın 14 numaralı kutu için yaptığı 7. teklif, 11 bin TL oldu. Esra Erol'un "Bu teklife var mısın, yok musun?" sorusuna Gözde, "Çok teşekkür ediyorum, yokum" yanıtını verdi. Ardından kırmızı butona basarak teklifi reddetti.

KUTUDAN 25 TL ÇIKTI

YARIŞMADAN AYRILIRKEN Kutudan çıkan 25 TL Gözde ayrıca 25 bin TL'lik idefix indirim kuponu kazandı.

Gözde'nin kararının ardından 14 numaralı kutu açıldı. Kutudan 25 TL çıkarken Gözde ayrıca 25 bin TL değerinde idefix indirim kuponu kazandı. Esra Erol, yarışmacıya hayatındaki fırsatları geri çevirmemesi gerektiğini söyledi.

Bir yanı buruk, bir yanı mutlu olduğunu dile getiren Gözde, ailesinin bu karara kızabileceğini düşündüğünü belirtti. Ancak her zaman Allah'a güvendiğini ve şükreden bir insan olduğunu söyleyen Gözde, stüdyodan alkışlar eşliğinde veda etti.

DÜN NELER OLDU?

Var Mısın Yok Musun'un dün yayınlanan bölümünde Mustafa Gökhan Demir, 6. turda karşısına çıkan 850 bin TL'lik banka teklifini kabul etmişti. 34 bin TL ile başladığı yarışmada önce 440 bin TL'lik teklifi gören Mustafa, daha fazla risk almamış ve "Varım" diyerek yarışmadan 850 bin TL'yle ayrılmıştı.