Doktorlar "yaşamaz" demişti! Var Mısın Yok Musun Gözde hayata tutunma hikayesini anlattı
Doktorların bebekken yaşama şansı vermediği 25 yaşındaki Gözde Aksoy, ailesinin sevgisiyle hayata tutunma hikayesini ve yarışmadan kazanacağı parayla kurmak istediği yeni hayatı paylaştı.
Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde Gözde Aksoy, 14 numaralı kutusuyla başladığı yarışmada önce 10 bin TL tahmininde bulunmuş, ardından 21 numaralı kutuyu seçmişti.
Mustafa'nın açtığı 21 numaralı kutudan 50 bin TL çıkmıştı. Program devam ederken Gözde, ailesinin desteği ve hayat hikayesiyle de stüdyoda duygusal anlar yaşatmıştı.
İnsanlara hep yararı olduğunu ancak kendisine yararı olmadığını söyleyen Gözde, bu kez güzel bir parayla ayrılacağına inandığını belirtmişti. Kutusunda tam olarak ne olduğunu hissedemediğini söyleyen yarışmacı, yine de mavi bir ödül çıkmasını istemişti.
Gözde, yarışmaya başvurduğu günden beri kalbinden ve gönlünden en ufak bir olumsuzluk geçmediğini anlatmıştı. Akrabalarının ve ailesinin de kendisi için olumsuz hiçbir şey konuşmadığını belirten yarışmacı, bu nedenle kendisini iyi hissettiğini söylemişti.
HAYATA ZOR BİR BAŞLANGIÇ
Programda yayınlanan VTR'de Gözde'nin hayat hikayesine yer verilmişti. 2000 yılında Zonguldak Ereğli'de dünyaya gelen Gözde, ailesinin en küçük çocuğu olarak Trabzon'da büyümüştü.
Gözde, daha annesinin karnındayken yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hayata zor bir başlangıç yapmıştı. Doğumdan sonra uzun süre tedavi gören yarışmacıya ailesi, evin en kıymetlisi olduğu için Gözde adını vermişti.Var Mısın Yok Musun'da Gözde stüdyoda gözyaşlarını tutamadı
Henüz 8 yaşındayken hala olan Gözde, küçük yaşta yeğenleriyle ilgilenmeye başlamıştı. Çocuklarla kurduğu bağ sayesinde sorumluluk duygusunu da erken yaşta geliştirmişti. En büyük hayali polis olmak olan Gözde, bu hedefi için hazırlanırken parkur sınavında köprücük kemiğini kırmış ve hayaline veda etmek zorunda kalmıştı.
Bugün yeni hedeflerin peşinden giden Gözde, yarışmadan kazanacağı parayla kendisine yeni bir hayat kurmak istiyordu.
GÖZDE'NİN AİLESİNE DUYGUSAL ÖVGÜ
Üçüncü turda duygulanan Gözde, annesinin bu duruma kızacağını söyleyerek gözyaşlarını tutmaya çalışmıştı. Trabzon'da yaşayan annesini, babasını ve ailesini çok özlediğini anlatan yarışmacı, kendisinin de Trabzon'da yaşadığını belirtmişti.
Dört kardeş olduklarını söyleyen Gözde, iki ağabeyi ve bir ablası bulunduğunu anlatmıştı. Kardeşlerinin tamamının evli, kendisinin ise bekar olduğunu belirten yarışmacı, kardeşlerinden 14 yıl sonra dünyaya geldiğini söylemişti.
Gözde'nin anlattığına göre ailesindeki herkes, kendisinden yaşça büyük olduğu için onunla yakından ilgilenmişti. Bu nedenle evde herkesin kendisine bir nevi anne-baba olduğunu ifade eden Gözde, ailesinin desteğinin hayatındaki önemini dile getirmişti.
HAYATA TUTUNMA MÜCADELESİ
Gözde, annesinin karnındayken bir mikrop kaptığını ve doğduktan sonra doktorların yaşama ihtimalinin düşük olduğunu söylediğini anlatmıştı. Ancak ailesi ve akrabaları hiçbir zaman başından ayrılmamıştı. Dualarla hayata tutunduğunu belirten Gözde, daha sonra kendisine yaşlılık hastalığı teşhisi konulduğunu ifade etmişti.
Doktorların yaşayacağını ancak yaşlı görüneceğini, cildinin buruş buruş olacağını söylediğini aktaran Gözde, bugün 25 yaşında olduğunu ve Allah'a şükürler olsun vücudunda böyle bir durum bulunmadığını söylemişti.
Babasının maddi desteğini, annesinin ise sabrını hiçbir zaman esirgemediğini belirten Gözde, ailesine teşekkür ederken duygulanmıştı. Gözde'nin sözleri üzerine stüdyoda alkışlar yükselmişti.
21 NUMARALI KUTUDA HEYECANLI ANLAR
Gözde, kendisine yakın hissettiği kutular arasında 21 numaralı kutunun dikkatini çektiğini söylemişti. Kutunun üzerinde Trabzon yazmasının da kararında etkili olduğunu belirten yarışmacı, seçimini 21 numaradan yana kullanmıştı.
Gözde'nin seçtiği kutuyu Mustafa açmıştı. Gözde'ye kısa sürede de olsa çok sevgi duyduğunu ve kendisine yarışmaya ilk geldiğinde yardımcı olduğunu söyleyen Mustafa, onun en iyisini hak ettiğini belirtmişti.
Mustafa, kutu açılmadan önce arkadaşlarından yanında olmalarını istemiş ancak temas konusundaki hassasiyeti yine stüdyoda gülüşmelere neden olmuştu. Yarışmacılar, kutudan çıkacak renge göre Mustafa'yı öpme konusunda esprili bir pazarlık yapmıştı.
Geri sayımın ardından 21 numaralı kutudan 50 bin TL çıkmıştı. Gözde, ödülün beklediği gibi mavi olmaması karşısında yine de Mustafa'ya teşekkür etmişti. Mustafa ise arkadaşlarının öpme ısrarları karşısında zor anlar yaşamıştı.
ÖMER'DEN GÖZDE İÇİN SÜRPRİZ EŞLEŞTİRME
Programda eğlenceli anlara neden olan bir başka gelişme ise Ömer'in itirafıyla yaşanmıştı. Ömer, kayınçosu için Gözde'yi düşündüğünü ve kayınçosunun fotoğrafını Gözde'ye gösterdiğini söylemişti.
Esra Erol'un soruları üzerine Ömer'in kayınçosunun 28 yaşında, Rizeli ve ambulans şoförü olduğu ortaya çıkmıştı. Gözde ise Trabzonlu olduğunu ve şu anda ev hanımlığı yaptığını, ancak çalışacağını söylemişti.
Ömer, yoğun temposu nedeniyle kayınçosuyla görüşemediğini ve onun hayatında biri olup olmadığını dahi bilmediğini belirtmişti. Gözde de kayınçosunun kendisini beğenmeme ihtimali olduğunu söyleyerek espriye katılmıştı.
Kayınçosunun bu girişimden haberi olmadığını söyleyen Ömer'i uyaran Esra Erol, yaşananların bölümle birlikte ortaya çıkacağını belirtmişti. Kayınçonun vereceği cevabın ise bir sonraki bölümde açıklanacağı ifade edilmişti.
Programın ilerleyen dakikalarında telefonun çalmasıyla banka teklifi yeniden gündeme geldi. Gözde, 6. turda 585 bin TL'lik teklifi reddettiği için pişman olduğunu itiraf etti. Para ağacında sarı kutuların bulunmasının kendisini devam etmeye yönelttiğini söyledi.
11 BİN TL'LİK TEKLİFE "YOKUM" DEDİ
Bankanın 14 numaralı kutu için yaptığı 7. teklif, 11 bin TL oldu. Esra Erol'un "Bu teklife var mısın, yok musun?" sorusuna Gözde, "Çok teşekkür ediyorum, yokum" yanıtını verdi. Ardından kırmızı butona basarak teklifi reddetti.
KUTUDAN 25 TL ÇIKTI
Gözde'nin kararının ardından 14 numaralı kutu açıldı. Kutudan 25 TL çıkarken Gözde ayrıca 25 bin TL değerinde idefix indirim kuponu kazandı. Esra Erol, yarışmacıya hayatındaki fırsatları geri çevirmemesi gerektiğini söyledi.
Bir yanı buruk, bir yanı mutlu olduğunu dile getiren Gözde, ailesinin bu karara kızabileceğini düşündüğünü belirtti. Ancak her zaman Allah'a güvendiğini ve şükreden bir insan olduğunu söyleyen Gözde, stüdyodan alkışlar eşliğinde veda etti.
DÜN NELER OLDU?
Var Mısın Yok Musun'un dün yayınlanan bölümünde Mustafa Gökhan Demir, 6. turda karşısına çıkan 850 bin TL'lik banka teklifini kabul etmişti. 34 bin TL ile başladığı yarışmada önce 440 bin TL'lik teklifi gören Mustafa, daha fazla risk almamış ve "Varım" diyerek yarışmadan 850 bin TL'yle ayrılmıştı.
DUYGUSAL VEDA
Mustafa, yarışmacı olarak stüdyoya oturduğunda çekim öncesinde bu atmosferi her gün hayal ettiğini söylemişti. Ancak kutusuyla birlikte yarışma alanına geldiğinde hislerinin çok daha farklı olduğunu anlatmıştı.
"Çok heyecanlı değilim ama sevinçliyim" diyen Mustafa, yarışmacı arkadaşlarından helallik istemişti. Yaşadığı sürecin kendisi için unutulmayacak bir tecrübe olduğunu belirten yarışmacı, sıkıntılı günlerinde programın kendisine ilaç gibi geldiğini ifade etmişti.
Esra Erol da Mustafa'nın hayatını ve yarışma boyunca yaşadığı duyguları konuşmak istemişti. Mustafa ise para ağacındaki büyük ödüllere bakarken hem geleceği hem de oğlu için iyi bir kazanç elde etmeyi hedeflediğini söylemişti.
ZORLU HAYAT HİKAYESİ
1 Haziran 1975'te Elazığ'da dünyaya gelen Mustafa, çocukluğundan itibaren mücadele etmeyi annesinden öğrenmişti. Lise eğitiminin ardından çalışma hayatına atılan yarışmacı, aynı şirkette 30 yıl emek vermiş ve satış analistliğinden müdür yardımcılığına kadar yükselmişti.
Mustafa'nın hayatındaki en büyük sınavlardan biri ise 2008 yılında başlamıştı. Kanser tedavisi gören yarışmacı, hastalığının geç teşhis edildiğini ve uzun yıllar boyunca zorlu bir tedavi süreci geçirdiğini anlatmıştı.
Kemoterapi sürecinde kalın bağırsağında 16 santimetrelik yırtık meydana gelen Mustafa, bu nedenle iki ayrı ameliyat geçirmişti. Yaşadığı acının, kanserin kendisinden bile daha ağır olduğunu söyleyen yarışmacı, yıllar sonra bir trafik kazası daha geçirmiş ve omurgasına platinler takılmıştı.Kanser ve ameliyat süreçlerini anlatan Mustafa stüdyoyu hüzne boğdu
STÜDYODA GÜLDÜREN DETAYLAR
Mustafa'nın zorlu hayat hikayesi stüdyoda duygusal anlara neden olmuştu. Ancak yarışmacının hijyen konusundaki hassasiyetleri de programa renk katmıştı.
Temas etmekten ve yere düşen eşyaları almaktan hoşlanmadığını anlatan Mustafa, "Yere düşen yerindir" demişti. Bir AVM'de elindeki telefonun yere düşmesini de anlatan yarışmacı, telefonu yerden aldıktan sonra sabunlu suyla temizlediğini ve cihazın bozulduğunu söylemişti.
"Pandemi benim doğal yaşam ortamım oldu" diyen Mustafa, salgından önce de bu şekilde yaşadığını ifade etmişti. Murat ise esprileriyle Mustafa'yı sık sık öpmeye çalışmış, stüdyoda gülümseten anlar yaşanmıştı.
850 BİN TL'LİK KARAR
Kararın ardından kutusunu açtıran Mustafa, içinde 25 TL olduğunu düşündüğünü söylemişti. Ancak geri sayımın sonunda kutudan 500 bin TL çıkmıştı. 25 TL ise Mete'nin kutusunda bulunmuştu. Böylece Mustafa, kutusundan çıkabilecek 500 bin TL'den daha yüksek bir teklif alarak yarışmadan 850 bin TL'yle ayrılmıştı.
Esra Erol ve yarışmacılar, zorlu hayat mücadelesiyle herkesi etkileyen Mustafa'yı sevgi ve alkışlarla uğurlamıştı. Stüdyoda Mustafa için "Sizi seviyoruz, dualarımız sizinle" sözleri söylenmişti.
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