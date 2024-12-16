Başakşehir maçının zor geçtiğini söyleyen Mourinho alınan 3 puanla ilgili önemli bir mesaj verdi: Bu galibiyet Samet’e hediye

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Başakşehir maçından sonra açıklamalarda bulundu. Portekizli hoca Başakşehir maçının çok zor geçtiğini söyleyerek, "Maçın başından itibaren baskıyı üzerimizde hissettik. Rakibimiz sürekli oyunun temposunu düşürmeye çalıştı. 1-0 öne geçtikten sonra savunmanın bir anlık hatasından kalemizde gol gördük. Topu istediğimiz gibi çeviremedik" diye konuştu.

KARAKTER ORTAYA KOYDUK

Mourinho rakibin sürekli vakit geçirdiğini vurgulayarak, " Biz 10'a 10 oynadıktan sonra karakter ortaya koyduk. Bu galibiyeti Samet Akaydın'a hediye ediyorum" ifadesini kullandı. Portekizli hoca Becao'nun sezonu kapattığını ifade ederek, "Livakovic de yılbaşından sonra döner. Bu sakatlıklar umarım son olur" ifadesini kullandı.



SON 12 DAKİKAYI 10 KİŞİ OYNADI

Becao 78'de sakatlandı ve oyundan çıktı.. Mourinho 5 değişiklik yaptığı için Fener son 12 dakikayı 10 kişi oynamak zorunda kaldı.



TADIC SAĞ BEK OLARAK BİTİRDİ

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dusan Tadic 55'te oyuna girdi. Ancak arka arkaya gelen sakatlıklardan sonra Sırp futbolcu oyunun son bölümünde sağ bek olarak görev yapmak zorunda kaldı.



FRED: SONUNDA HEPİMİZ ÇOK MUTLU OLACAĞIZ

F.Bahçe'nin 31 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Fred önemli bir maçı kazandıklarını söyledi. Sarı-Lacivertli oyuncu, "Taraftarımız bize inansın. Yolumuza devam edeceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Sonunda hep birlikte mutlu olacağımıza inanıyorum" dedi.

TRİBÜN LİDERİNE KOMBİNE ŞOKU

Fenerbahçe Kulübü, UTG adlı tribün grubu liderinin kombinesini, tehditvari paylaşımlarda bulunduğu için iptal ettiğini ve bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.



FENERBAHÇE ASLA PES ETMEZ

F.Bahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sezon şampiyon olacağımıza inanıyorum. Fenerbahçe asla pes etmez. F.Bahçe'nin geçmişi birlik ve beraberliğin ön planda olduğu bir çok başarı hikayesiyle doludur" dedi.



F.Bahçe'nin Başakşehir ile oynadığı maçta Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım, Sarı-Lacivertli futbolcularla birlikte seremoniye çıktı.