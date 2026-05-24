Galatasaray'da orta sahaya 2 Senegalli! 1'i imza atabilir

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha takviyesi için Pape Gueye ve Habib Diarra’yı gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların transfer bütçesinin önemli bölümünü bu bölgeye ayıracağı öğrenildi.

  • Galatasaray, Villarreal forması giyen Pape Gueye'yi transfer listesine aldı.
  • Pape Gueye'nin Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.
  • Villarreal, Pape Gueye için 40 milyon euro bonservis talep ediyor.
  • Galatasaray'ın orta saha listesinde Habib Diarra da yer alıyor.
  • Habib Diarra için Sunderland'in bonservis beklentisi 30 milyon euro seviyesinde.

Galatasaray'da yeni sezonun transfer çalışmaları hız kazandı. Orta saha hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, daha önce de gündeme gelen Pape Gueye için yeniden devreye girdi.

PAPE GUEYE YENİDEN LİSTEDE

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, Villarreal forması giyen Pape Gueye'yi transfer listesinde tutuyor. 27 yaşındaki Senegalli orta saha, ara transfer döneminde de sarı-kırmızılıların gündemine gelmişti.

TRANSFERİ SICAK KARŞILIYOR

Pape Gueye'nin Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi. Ancak İspanyol ekibinin başarılı futbolcu için bonservis beklentisinin 40 milyon euro seviyesinde olduğu belirtildi.

Pape Gueye Villarreal'de forma giyiyor

HABIB DIARRA DA GÜNDEMDE

Galatasaray'ın orta saha listesinde yer alan bir diğer isim ise Habib Diarra oldu. Sunderland forması giyen 22 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda beklediği süreleri bulamadı.

Pape Gueye'nin güncel piyasa değeri 40 milyon euro

BONSERVİS BEKLENTİSİ 30 MİLYON EURO

İngiliz ekibi, Habib Diarra'yı geçen sezon başında 31.5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Diarra için öngörülen bonservis bedelinin 30 milyon euro seviyesinde olduğu ifade edildi.

Habib Diarra küme düşme üzüntüsü yaşadı

BÜTÇE ORTA SAHAYA AYRILACAK

Galatasaray yönetiminin, yaz transfer dönemindeki bütçenin büyük bölümünü orta saha takviyesi için kullanmayı planladığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda merkez hattına fizik gücü ve dinamizm katacak bir transfer yapmak istiyor.

