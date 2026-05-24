Galatasaray'da orta sahaya 2 Senegalli! 1'i imza atabilir
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha takviyesi için Pape Gueye ve Habib Diarra’yı gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların transfer bütçesinin önemli bölümünü bu bölgeye ayıracağı öğrenildi.
Hızlı Özet Göster
- Galatasaray, Villarreal forması giyen Pape Gueye'yi transfer listesine aldı.
- Pape Gueye'nin Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.
- Villarreal, Pape Gueye için 40 milyon euro bonservis talep ediyor.
- Galatasaray'ın orta saha listesinde Habib Diarra da yer alıyor.
- Habib Diarra için Sunderland'in bonservis beklentisi 30 milyon euro seviyesinde.
Galatasaray'da yeni sezonun transfer çalışmaları hız kazandı. Orta saha hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, daha önce de gündeme gelen Pape Gueye için yeniden devreye girdi.
PAPE GUEYE YENİDEN LİSTEDE
TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, Villarreal forması giyen Pape Gueye'yi transfer listesinde tutuyor. 27 yaşındaki Senegalli orta saha, ara transfer döneminde de sarı-kırmızılıların gündemine gelmişti.
TRANSFERİ SICAK KARŞILIYOR
Pape Gueye'nin Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi. Ancak İspanyol ekibinin başarılı futbolcu için bonservis beklentisinin 40 milyon euro seviyesinde olduğu belirtildi.
HABIB DIARRA DA GÜNDEMDE
Galatasaray'ın orta saha listesinde yer alan bir diğer isim ise Habib Diarra oldu. Sunderland forması giyen 22 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda beklediği süreleri bulamadı.
BONSERVİS BEKLENTİSİ 30 MİLYON EURO
İngiliz ekibi, Habib Diarra'yı geçen sezon başında 31.5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Diarra için öngörülen bonservis bedelinin 30 milyon euro seviyesinde olduğu ifade edildi.
BÜTÇE ORTA SAHAYA AYRILACAK
Galatasaray yönetiminin, yaz transfer dönemindeki bütçenin büyük bölümünü orta saha takviyesi için kullanmayı planladığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda merkez hattına fizik gücü ve dinamizm katacak bir transfer yapmak istiyor.