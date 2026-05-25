CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk icraatı arınma! Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in partideki izleri silinecek

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP'nin 2023 kurultayını 'mutlak butlan' gerekçesiyle iptal etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebiyle polis, CHP Genel Merkezi'ni tahliye etti.

Özgür Özel ve beraberindekiler binayı terk etmek zorunda kaldı.

Melih Altınok, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu-Özel ikilisinin partideki izlerini sileceğini iddia etti.

Özel ve ekibinin yakında Ekim Partisi'ne geçebileceği belirtildi.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın mutlak butlan gerekçesiyle iptal edilmesinin ardından Manisa Milletvekili Özgür Özel ve görevden alınan yönetim Genel Merkez'i işgal etti. EKREM İMAMOĞLU VE ÖZGÜR ÖZEL CHP'DEN İHRAÇ EDİLECEK Mİ?



Yaşananların ardından polis binayı tahliye ederken konuyu köşesin taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, Kılıçdaroğlu'nun beklenen "arınmayı" gerçekleştireceğini bildirdi. Kılıçdaroğlu'nun CHP'li İBB'deki yolsuzluk davasında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ikilisinin partideki tüm izlerini sileceğini iddia eden Altınok, "Bu garip iki cepheli durumun sürdürülmesi ise mümkün görünmüyor. Özel ve ekibi, çok beklemeden neye niyet neye kısmet kurulan Ekim Partisi'ne geçecekler." ifadelerini kullandı. MUTLAK BUTLAN KARARI Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP'nin 2023 kurultayını "mutlak butlan" gerekçesiyle iptal etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olarak görevi devralmasına hükmedildi. Altınok köşesinde şu ifadelere yer verdi: Pazar sabahı CHP Genel Merkezi'nin önü hareketliydi. Binanın önünde toplanan öfkeli iki grubu birbirinden ayıran tek engel, üzerinde MHP kökenli CHP Milletvekili Adnan Beker'in resminin olduğu otobüstü.



Cemal Enginyurt'un ve Ümit Dikbayır'ın okuduğu Dev-Genç marşına eşlik ederek direnen içeridekiler, dışarıdakilere "faşist" diyordu.

Genel Merkez'e girmeye çalışanların "pavyon fedaileri", "mafya" olduğunu söylüyorlardı.

CHP'li Özel ve ekibi Genel Merkezi işgal etti. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)



Mamak'tan, Tuzluçayır'dan, Dikmen'den geldiklerini söyleyen dışarıdakiler ise içeridekilere de "hortumcular" diye sesleniyorlardı.



"Polis neden yok?" diyerek otobüsün üzerine çıkan, kendilerine hortumla su sıkan Mahmut Tanal'a "FETÖ'cü" diye tepki gösteriyorlardı.



Sonunda polis göründü. CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kılıçdaroğlu'nun talebi doğrultusunda partinin genel merkezini tahliye etti.