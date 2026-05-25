Uzmanından LGS ve YKS adaylarına altın tavsiyeler: Son haftalar nasıl değerlendirilmeli?
LGS'ye sayılı günler kaldı. YKS öğrencileri için de takvim hızlandı. Bu son düzlükte yapılacaklar önemli. Özellikle sorulara verilen tepkiler önemli. Tabi velilere de önemli görevler düşüyor.
- Eğitim danışmanı Esin Yılmaz Ashkar, sınav öncesi son haftaların iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
- Ashkar, velilerin çocuklarına sınav sürecinde destek olmaları gerektiğini vurguladı.
- Öğrencilerin sınav stratejilerini geliştirmeleri için kendilerine bazı sorular sormaları gerektiğini söyledi.
- Yanlışların utanılacak bir şey olmadığı ve iyi okunursa yol göstereceği ifade edildi.
- Son günlerde deneme çözmek, yanlışları analiz etmek ve çalışma düzeni kurmak önerildi.
Milyonlarca öğrenci için sınavlar yaklaşıyor. Bu son düzlükte öğrencilerin ve velilerin dikkatli olmaları gerekiyor. Eğitim danışmanı ve sınav koçu Esin Yılmaz Ashkar son haftaların çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Velileri ve öğrencileri uyaran Ashkar, "Bu son düzlükte öğrencinin kendini tanıması gerekiyor. Hangi soruda acele ediyor, hangi derste dikkati düşüyor, hangi konuda bildiği halde yanlış yapıyor, hangi soru tipinde panikliyor, süreyi nerede kaybediyor? Bunlar görülmeden yapılan her çalışma biraz karanlıkta yürümeye benziyor" dedi.
Sınav grubu öğrencilerinde en çok önemsediğim yerin deneme bittikten sonra başlayan bölüm olduğunu belirten Esin Yılmaz Ashkar şunları söyledi:
Bir öğrenci denemeden çıktığında ilk soru genellikle "Kaç net yaptın?" oluyor. Elbette net önemli. Takip edilir, kaydedilir, gidişata bakılır. Ama net bize sadece fotoğrafın dış çerçevesini verir. İçeriyi görmek için yanlışlara bakmak gerekir. Öğrenci 8 yanlış yaptı diyelim. Bu bilgi tek başına hiçbir plan kurdurmaz. Konu eksiği olan öğrenciye kısa ve hedefli tekrar gerekir. Soru kökünü kaçıran öğrenciye okuma disiplini gerekir. İşlem hatası yapan öğrenciye çözüm basamaklarını sadeleştirme çalışması gerekir. Süre problemi yaşayan öğrenciye test içinde rota gerekir. Panikleyen öğrenciye sınav anı davranışı çalıştırılmalıdır."
VELİNİN DİLİ ÖNEMLİ
Evde kurulan cümleler bu dönemde çocuğun sırtındaki yükü artırıp hafifletebileceğine dikkat çeken Ashkar, "Her konuşma sınava bağlandığında çocuk bunu hisseder. Her bakış, her sessizlik, her kıyas zihninde büyür. Velinin görevi bu haftalarda sürekli uyarmak değildir. Takip etmek, düzen kurmak, çocuğun gerçek ihtiyacını görmek ve panik dilini evin dışına almamaktır. "Kaç net yaptın?" yerine bazen şunu sormak daha iyi gelir: "Bugün seni en çok ne zorladı?" "Bir sonraki denemede neyi farklı yapacaksın?" "Şu yanlışı tekrar yaşamamak için neye ihtiyacın var?" "Bugün biraz yürüyüş iyi gelir mi?" "Bu akşam erken toparlanalım mı?" Bunlar basit cümleler gibi görünür. Ama çocuk bu cümlelerin içinden şunu duyar: 'Ben yalnızca sonucuna bakmıyorum, sürecini de görüyorum.' Sınava hazırlanan öğrencinin buna çok ihtiyacı var.
BU SORULARA CEVAP VERİN
Öğrencilerin kendilerine bazı sorular sorup cevaplarını bulması gerektiğini belirten Esin yılmaz Ashkar şunları söyledi. "Soruyu hızlı mı okudu? Altı çizili ifadeyi mi kaçırdı? İki seçenek arasında kalınca nasıl karar verdi? Zor soruda gereğinden fazla mı oyalandı? Kolay soruda fazla mı rahat davrandı? Sınavın sonunda aynı dikkatle devam edebildi mi? Öğrencinin bu sorulara dürüst cevap vermesi gerekir. Bunu yapabilen öğrenci, sınavı sadece konu bilgisiyle değil, stratejiyle de yönetmeye başlar."
YANLIŞTAN UTANMAYIN
Öğrencilerin yanlıştan utanmaması gerektiğinin altını çizen Esin Yılmaz Ashkar şu bilgileri verdi: "Ben öğrencilerime her zaman şunu söylerim: Yanlış utanılacak bir şey değildir. Yanlış, iyi okunursa yol gösterir. Saklanırsa tekrar eder. Bu dönemde ailelerin de yanlışlara bakışını değiştirmesi çok kıymetli. Çocuk denemeden çıktığında evde sadece net konuşulursa, öğrenci de kendini sayıdan ibaret görmeye başlar. Ama "Bugün ne fark ettin?" diye sorulduğunda başka bir kapı açılır. Bu soru çocuğu savunmaya geçirmez. Düşündürür."
SON GÜNLERDE BUNLARI YAPIN
Esin Yılmaz Ashkar son günler için de şu önerilerde bulundu:
Denemeler çözülecek.
Yanlışlar türlerine ayrılacak.
Tekrar eden hatalar not edilecek.
Konu eksiği varsa kısa ve hedefli kapatılacak.
Dikkat hataları için soru okuma alışkanlığı çalışılacak.
Süre problemi olan öğrenciye test stratejisi kurulacak.
Uyku, kahvaltı, yürüyüş ve ekran düzeni sınav saatine göre ayarlanacak.
Evdeki dil sakinleşecek.
BİLİYOR AMA YAPAMIYOR
Ailelerin bazen 'Biliyor ama yapamıyor' cümlesini kurduklarını hatırlatan Ashkar, "Ben o cümleyi duyduğumda hemen dururum.
'Neyi biliyor, nerede yapamıyor, hangi durumda kaçırıyor?' diye bakmak gerekir. Çünkü bildiğini sınav anında kullanmak da ayrı bir beceridir" dedi.
ÖĞRENCİ PANİK OLUR
Sınava az zaman kaldığında bazı öğrenciler paniğe kapılıp her şeyi aynı anda toparlamaya çalıştığını belirten Esin Yılmaz Ashkar şu uyarılarda bulundu: " Bu durum çocuğun zihnini dağıtır. Bir sürü kitap, bir sürü liste, bir sürü tekrar… Dışarıdan çok çalışıyor gibi görünür ama içeride düzen kurulmadıysa nete dönüşmez. Son haftalarda plan, öğrencinin son denemelerinden çıkarılmalı. Hangi yanlış tekrar ediyor? Hangi ders sürekli vakit yiyor? Hangi konu çalışıldığı halde hâlâ oturmamış? Hangi sorular "aslında yapardım" kategorisine giriyor? Hangi testte ilk 10 dakikada panik başlıyor? Bu soruların cevapları öğrencinin gerçek çalışma programını verir" dedi.
NE YAPMAK LAZIM
Ashkar ne yapmak gerektiği konusunda da şu tavsiyelerde bulundu: "Bazen bir konu anlatımı dinlemek gerekir. Bazen 30 soru çözmek yerine aynı tipte yapılmış 5 yanlışı incelemek daha değerlidir. Bazen yeni deneme çözmek yerine eski denemenin yanlışlarını tekrar açmak gerekir.
Nereden puan kaybettiğini bilen öğrenci daha sakin ilerler. Burada küçük ama önemli bir ayrım var. Deneme analizi, cevap anahtarına bakıp "şu yanlış, şu boş" demek değildir."