Telegram'daki 5 milyarlık yasadışı bahis imparatorluğunu çökerten mail: "Piyango serserisi" rumuzlu Faruk Eren Yücal yakalandı
İstanbul Siber Polisi, Telegram grupları üzerinden yönetilen 5 milyar liralık yasadışı bahis ağına yönelik dev bir operasyon gerçekleştirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 12 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda, İngiltere'de lotodan kazandığı serveti tüketip çöpçülüğe dönen "Michael Carroll" adını kendine rumuz yapan 21 yaşındaki yazılımcı Faruk Eren Yücal yakalandı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir ihbar maili üzerine Telegram Messenger Inc ile yürüttüğü koordineli çalışma sonucunda, "Vaycasino", "Sheratonking" ve "Çarkbet" sitelerinin arkasındaki şebeke tamamen çökertildi ve MASAK raporlarıyla örgütün 5 milyar liralık finansal hacmi bloke edildi.
Hızlı Özet Göster
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 12 Mayıs'ta yasadışı bahis operasyonu gerçekleştirildi.
- Operasyon, siber polise gelen bir mail üzerine Telegram Messenger Inc ile yapılan işbirliği sonucu başlatıldı.
- Faruk Eren Yücal'ın yönettiği yasadışı bahis ağı, 'Vaycasino', 'Sheratonking' ve 'Çarkbet' gibi siteler üzerinden yaklaşık 5 milyar liralık işlem hacmine ulaştı.
- Faruk Eren Yücal, soruşturmada 'patron' ve 'sitenin sahibi' olarak teşhis edildi ve çalışanları üzerinde korku imparatorluğu kurduğu belgelendi.
- Yücal'ın kullandığı 'Michael Carroll' takma adı, İngiltere'de piyango kazandıktan sonra servetini kaybeden ünlü bir kişiye atıfta bulunuyordu.
İngiltere'de lotodan kazandığı serveti tüketip çöpçülüğe dönen Michael Carroll'un adını Telegram'da kendine rumuz yapan yazılımcı Faruk Eren Yücal'ın (21) kurduğu yasadışı bahis imparatorluğu, siber polise ulaşan "Yasadışı bahis kumar işinin olmazsa olmazı Telegram, Telegram grupları çözülürse bu iş biter memur bey" mailiyle yerle bir oldu.
5 MİLYARLIK AĞ TESPİT EDİLDİ
Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 12 Mayıs'ta gerçekleştirdiği operasyon, tarihin en ironik ve devasa yasadışı bahis ağını gün yüzüne çıkardı. Siber polis, 3 Mart'ta gelen mail üzerine Telegram Messenger Inc ile temasa geçerek dijital maskelerin arkasındaki isimleri tek tek tespit etti. "Vaycasino", "Sheratonking" ve "Çarkbet" gibi siteler üzerinden yürütülen yasadışı bahis ağındaki işlem hacmi; MASAK verileri ve finansal analizler, şüphelilerin hesaplarında dönen toplam işlem hacminin yaklaşık 5 milyar lira olduğunu ortaya koydu.
Soruşturmada yaklaşık 10 şüphelinin ifadesinde "patron" ve "sitenin sahibi" olarak teşhis ettiği Faruk Eren Yücal'ın, sadece yasadışı bahis sistemini yönetmekle kalmayıp çalışanları üzerinde bir korku imparatorluğu kurduğu da belgelere yansıdı.
SONUN BAŞLANGICI
Örgütün 'patron' koltuğunda oturan Faruk Eren Yücal'ın seçtiği "Michael Carroll" takma ismi, adeta kendi sonunun bir kehaneti gibiydi.
Michael Carroll, 2002 yılında henüz 19 yaşında bir çöp toplayıcısıyken Birleşik Krallık Milli Piyangosu'ndan 9,7 milyon sterlinlik devasa ikramiye ve sonrasında yaşadığı sıra dışı hayatla dünya çapında tanınan İngiliz vatandaşıdır.
İngiliz basını tarafından kısa sürede "Piyango Serserisi" olarak adlandırılan Michael'in hayatı, aniden gelen bu muazzam zenginlikle kontrolden çıktı. Carroll, yaklaşık 10 yıl süren hızlı ve savurgan hayatın ardından 2013 yılında tamamen iflas ettiğini açıkladı. Parası bittikten sonra bir süre sonra ağır fiziksel işlerde çalışmaya başladı.