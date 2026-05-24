Başsavcılık harekete geçti: Özgür Özel'in TBMM yürüyüşündeki olaylara 3 ayrı suçtan soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in TBMM’ye gerçekleştirdiği yürüyüş sırasında ve CHP Genel Merkezi önünde yaşanan izinsiz gösteriler, emniyet güçlerine yönelik şiddet ve bir vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan taşkınlıklar hakkında "gösteri yürüyüşü yasasına muhalefet", "görevli memura direnme" ve "kasten yaralama" suçlarından geniş kapsamlı adli soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP lideri Özgür Özel'in TBMM binasına doğru başlattığı yürüyüş ve beraberinde CHP Genel Merkezi çevresinde meydana gelen olaylara ilişkin yasal süreci başlattı.
Yürüyüş esnasında yaşanan taşkınlıklar, güvenlik güçlerine yönelik fiziki müdahaleler ve bir vatandaşın yaralanmasıyla büyüyen olaylar mercek altına alındı. Başsavcılık, sorumlular hakkında üç ayrı suç maddesinden dosya açtı.
KANUNA MUHALEFET VE TAŞKINLIK
CHP Genel Merkezi önünde toplanan ve ardından izinsiz şekilde toplantı ile gösteri yürüyüşü gerçekleştiren kitle içerisindeki taşkınlık çıkaran şüpheliler hedefte. Bu kişilerin, "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet" suçundan yargılanması için düğmeye basıldı.
GÜVENLİK GÜÇLERİNE YÖNELİK ŞİDDET
Soruşturmanın ikinci önemli ayağını ise sahada görev yapan emniyet mensuplarına yönelik eylemler oluşturuyor.
Yürüyüş barikatlarını aşmaya çalışırken kolluk güçlerine yönelik şiddet ve fiziki müdahalede bulunan, direniş gösteren şüpheliler hakkında "görevli memura direnme" suçundan yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
KASTEN YARALAMA
Kalabalığın arasında aracını vatandaşların üzerine sürerek 1 kişinin yaralanmasına sebebiyet veren sürücü hakkında "kasten yaralama" suçundan ayrıca soruşturma yürütülüyor.
Başsavcılık çalışmasını sürdürüyor.
