Başsavcılık harekete geçti: Özgür Özel'in TBMM yürüyüşündeki olaylara 3 ayrı suçtan soruşturma

Aracını vatandaşların üzerine sürerek 1 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü hakkında kasten yaralama suçundan soruşturma yürütülüyor.

İzinsiz toplantı ve yürüyüş yapan şüpheliler hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP lideri Özgür Özel'in TBMM binasına yürüyüşü ve CHP Genel Merkezi çevresindeki olaylarla ilgili soruşturma başlattı.

Yürüyüş esnasında yaşanan taşkınlıklar, güvenlik güçlerine yönelik fiziki müdahaleler ve bir vatandaşın yaralanmasıyla büyüyen olaylar mercek altına alındı. Başsavcılık, sorumlular hakkında üç ayrı suç maddesinden dosya açtı.

TBMM yürüyüşünde çıkan taşkınlıklara sebebiyle soruşturma başlatıldı. (Fotoğraflar AA ve Reuters'a aitir.)

KANUNA MUHALEFET VE TAŞKINLIK

CHP Genel Merkezi önünde toplanan ve ardından izinsiz şekilde toplantı ile gösteri yürüyüşü gerçekleştiren kitle içerisindeki taşkınlık çıkaran şüpheliler hedefte. Bu kişilerin, "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet" suçundan yargılanması için düğmeye basıldı.