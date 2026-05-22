Beşiktaş Fenerbahçe transfer Andrew Robertson Guirassy
Beşiktaş, yeni sezonun kadro planlamasında Avrupa çapında ses getirecek isimlere yöneldi. Siyah-beyazlıların, Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy için girişimlere başladığı öğrenilirken, Liverpool’dan ayrılan Andrew Robertson’ın da kulübe önerildiği belirtildi.
- Beşiktaş, Borussia Dortmund'un golcüsü Serhou Guirassy için maaş beklentisi ve bonservis bedeliyle ilgili mali şartları araştırıyor.
- 30 yaşındaki Gineli forvet Guirassy, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 46 maçta 22 gol ve 6 asist üretti.
- Liverpool'dan ayrılan İskoç sol bek Andrew Robertson, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi.
- 32 yaşındaki Robertson, Liverpool'da 2 Premier Lig şampiyonluğu ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi kupası kazandı.
- Her iki futbolcunun da transfer kararını yaz döneminde vermesi bekleniyor.
Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş yönetimi, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların gündemine gelen son isim ise Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Serhou Guirassy oldu.
Daha önce Fenerbahçe ile de anılan Gineli santrfor için Beşiktaş'ın mali şartları araştırdığı ifade edildi.
GUIRASSY İÇİN MALİYET HESABI
Yönetimin, 30 yaşındaki golcünün maaş beklentisi ve olası bonservis bedeliyle ilgili temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.
Avrupa'da birçok kulübün radarında bulunan Guirassy'nin geleceğiyle ilgili kararını sezon sonunda vermesi bekleniyor.
Borussia Dortmund formasıyla etkili bir sezon geçiren deneyimli forvet, tüm kulvarlarda 46 resmi maçta görev aldı.
Bundesliga'da 33, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 ve Almanya Kupası'nda 3 maça çıkan yıldız futbolcu, toplamda 22 gol ve 6 asist üreterek 28 gole doğrudan katkı sağladı.
Güçlü fiziği ve ceza sahası etkinliğiyle dikkat çeken Guirassy, Avrupa'nın formda santrforları arasında gösteriliyor.
ROBERTSON BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ
Beşiktaş'ın gündemine gelen bir diğer sürpriz isim ise Andrew Robertson oldu. Liverpool ile sözleşmesi sona eren İskoç sol bekin menajerler aracılığıyla siyah-beyazlı kulübe önerildiği öne sürüldü.
Daha önce Fenerbahçe'nin de ilgilendiği belirtilen yıldız oyuncunun, transfer kararını vermeden önce tüm seçenekleri değerlendirmek istediği aktarıldı.
Premier Lig ekiplerinin de durumunu yakından takip ettiği Robertson, geride kalan sezonda Liverpool formasıyla 35 resmi karşılaşmada görev yaptı.
Hücum katkısıyla öne çıkan deneyimli sol bek, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
İskoçya Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan 32 yaşındaki futbolcu, milli formayla çıktığı 92 maçta 4 gol kaydetti.
Kariyerinde Liverpool ile 2 Premier Lig şampiyonluğu ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi kupası bulunan Robertson'ın geleceğiyle ilgili kararını yaz transfer döneminin ilk bölümünde vermesi bekleniyor.