Robertson Liverpool'dan ayrılıyor.

ROBERTSON BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ

Beşiktaş'ın gündemine gelen bir diğer sürpriz isim ise Andrew Robertson oldu. Liverpool ile sözleşmesi sona eren İskoç sol bekin menajerler aracılığıyla siyah-beyazlı kulübe önerildiği öne sürüldü.

Daha önce Fenerbahçe'nin de ilgilendiği belirtilen yıldız oyuncunun, transfer kararını vermeden önce tüm seçenekleri değerlendirmek istediği aktarıldı.