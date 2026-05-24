Adana'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda, sokakta yürüyen 26 yaşındaki Cumali Kocabey kimliği belirsiz kişi veya kişilerin tabancalı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olay sırasında sokakta bulunan ve kurşunların hedefi olan 1 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırının ardından kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.
Adana'da sokak ortasında patlayan silahlar bir genci hayattan kopardı, mahallede büyük korku ve panik yaşandı. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi'nde akşam saatlerinde yürüyüşe çıkan 26 yaşındaki Cumali Kocabey, henüz kimliği tespit edilemeyen saldırgan ya da saldırganların hedefi oldu.
Peş peşe ateşlenen mermiler hem Kocabey'e hem de o esnada sokakta bulunan bir başka vatandaşa isabet etti. Silah seslerinin duyulmasıyla mahalleliler güvenlik güçlerine ve sağlık ekiplerine haber verdi.
HASTANEDE ACI HABER: TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Kanlar içinde yerde kalan Cumali Kocabey ile bacağından yaralanan diğer vatandaş, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk yardım müdahalesinin ardından acil koduyla hastaneye kaldırıldı.
Ameliyata alınan ağır yaralı Cumali Kocabey, doktorların yoğun çabasına rağmen hayata tutunamadı. Hastanede tedavisi devam eden diğer yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
POLİS HER YERDE SİLAHLI SALDIRGANI ARIYOR
Yaşanan olayın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi Cinayet Büro amirliği ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.