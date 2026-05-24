CHP'nin sloganlarına AK Parti'den peş peşe tepki: Herkes haddini bilsin
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin "mutlak butlan" kararı sonrası CHP Genel Merkezi adeta savaş alanına döndü .CHP Genel Merkezi’ne yönelik polis müdahalesi ve tahliye geriliminin ardından binadan çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel Meclis'e yürüdü. Yürüyüş esnasında kullanılan çeşitli sloganlara AK Parti cephesinden tepkiler peş peşe geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na yönelik sarf edilen saygısız sloganları reddediyor ve iade ediyoruz." ifadesini kullanırken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Biz CHP'nin kendi iç meselesinin tarafı değiliz. Ancak Cumhurbaşkanımıza ve partimize yöneltilen her haksız ithama karşı cevabımız nettir. Herkes haddini bilsin. Kendi krizlerini bizim üzerimizden örtmeye çalışmasın." dedi.
Hızlı Özet Göster
- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.
- CHP Genel Merkezi önünde Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel destekçileri arasında arbede yaşanırken, tahliye için gelen polis ekiplerine müdahale edildi.
- Görevden uzaklaştırılan Özgür Özel ve beraberindeki heyet, parti binasından ayrılarak Türkiye Büyük Millet Meclisi önüne yürüdü.
- AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile Genel Başkan Yardımcıları Hüseyin Yayman ve Ahmet Büyükgümüş, TBMM önünde atılan sloganlara tepki gösterdi.
- AK Parti yetkilileri, CHP'nin iç krizinin AK Parti'ye mal edilmeye çalışılmasını kabul edilemez olarak nitelendirdi.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı CHP'yi karıştırdı.
Sabahın erken saatlerinde parti binasına gelen Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri ile Özgür Özel destekçileri arasında sert arbede yaşandı. Tahliye için CHP Genel Merkez'e gelen polis ekiplerine ise müdahale edip saldırıda bulunuldu.
Özgür Özel, parti binasından çıktıktan sonra Meclis'e yürüdü. Bu esnada çeşitli sloganlar atıldı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "TBMM önünde Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize yönelik atılan seviyesiz sloganları ve sergilenen saygısız üslubu şiddetle kınıyoruz. Gazi Meclis'in önünde bu tür provokatif söylemlere yer verilmesi asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.
Yayman, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel ve beraberindekilerin TBMM önünde attığı sloganlara tepki gösterdi.
"TBMM önünde Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize yönelik atılan seviyesiz sloganları ve sergilenen saygısız üslubu şiddetle kınıyoruz. Gazi Meclis'in önünde bu tür provokatif söylemlere yer verilmesi asla kabul edilemez." ifadelerini kullanan Yayman, CHP içinde karşılıklı ithamlar ve kurultay eksenli gerilimlerin artık gizlenemez bir hale geldiğini belirtti.
Parti içi tartışmaların bu noktaya sürüklenmesinin ciddi bir kriz görüntüsü oluşturduğu değerlendirmesinde bulunan Yayman, şunları kaydetti:
"CHP'nin kendi içinde yaşadığı bu tabloyu AK Parti'ye mal etmeye çalışması da kabul edilemez. Kendi krizinizin sorumluluğunu başkalarına yükleyerek gerçekleri değiştiremezsiniz. Bir yandan basın özgürlüğünden söz edilip diğer yandan hoşunuza gitmeyen her mikrofona saldırılması, gazetecilerin hedef gösterilmesi ve tehdit dili kullanılması kabul edilemez. Demokrasi tahammül, saygı ve hukukla yaşar, baskı ve saldırganlıkla değil."
"PARTİ İÇİ KAVGALARINA AYIRACAK VAKTİMİZ YOK"
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na yönelik sarf edilen saygısız sloganları reddediyor ve iade ediyoruz." ifadesini kullandı.
Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel ve beraberindekilerin TBMM önünde attığı sloganlara tepki gösterdi. Ala, şunları kaydetti:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na yönelik sarf edilen saygısız sloganları reddediyor ve iade ediyoruz.
CHP'de ve mahkemede kaybettiklerini AK Parti'de arama yanlışından vazgeçmeyi, kaba sloganları teşvik etmemeyi öneririz. Biz dünyanın, bölgemizin ve Türkiye'nin sorunlarıyla meşgulüz. CHP'nin kurumsallaşmış geleneği olan parti içi kavgalarına ayıracak vaktimiz de yok niyetimiz de."
"HERKES HADDİNİ BİLSİN"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Biz CHP'nin kendi iç meselesinin tarafı değiliz. Ancak Cumhurbaşkanımıza ve partimize yöneltilen her haksız ithama karşı cevabımız nettir. Herkes haddini bilsin. Kendi krizlerini bizim üzerimizden örtmeye çalışmasın." ifadelerini kullandı.
Ahmet Büyükgümüş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel ve beraberindekilerin TBMM önünde attığı sloganlara tepki gösterdi.
Büyükgümüş, açıklamasında şunları kaydetti:
"Mahkemeye başvuranlar CHP'li, delil sunanlar CHP'li, birbirini suçlayanlar CHP'li, kurultay tartışmasının tarafları CHP'li. Sıra iç hesaplaşmalarının siyasi faturasını ödemeye gelince hedef yine Cumhurbaşkanımız ve AK Parti oluyor.
Kendi içlerindeki kurultay kavgası da koltuk mücadelesi de bizim ve milletimizin gündeminde değildir.
Biz CHP'nin kendi iç meselesinin tarafı değiliz. Ancak Cumhurbaşkanımıza ve partimize yöneltilen her haksız ithama karşı cevabımız nettir. Herkes haddini bilsin. Kendi krizlerini bizim üzerimizden örtmeye çalışmasın."